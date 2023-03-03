17 фотографий еды, вызывающих экстаз своей идеальностью

Еда давно перестала быть просто топливом для организма, которое необходимо для поддержания жизненных сил. Сегодня пище уделяется особое внимание — ей посвящают книги, телевизионные программы и целые кулинарные конференции. Всё это ради того, чтобы любители поварского дела имели возможность поделиться своими знаниями и сами почерпнуть для себя что-то новенькое и необычное.

Сегодня люди любят есть не только вкусную, но и красивую пищу. Поэтому профессиональные и домашние повара всеми силами стараются создать настоящие художественные шедевры, используя вместо полотен тарелки, а вместо красок овощи, фрукты, мясо и прочие съедобные ингредиенты.

Яркая лапша домашнего приготовления