17 фотографий еды, вызывающих экстаз своей идеальностью

Иногда результат их работы получается настолько впечатляющим, что сложно оторвать глаз, а ещё сложнее взять столовые приборы и приступить к трапезе. Жалко ведь такую красоту портить!
Еда давно перестала быть просто топливом для организма, которое необходимо для поддержания жизненных сил. Сегодня пище уделяется особое внимание — ей посвящают книги, телевизионные программы и целые кулинарные конференции. Всё это ради того, чтобы любители поварского дела имели возможность поделиться своими знаниями и сами почерпнуть для себя что-то новенькое и необычное.
Сегодня люди любят есть не только вкусную, но и красивую пищу. Поэтому профессиональные и домашние повара всеми силами стараются создать настоящие художественные шедевры, используя вместо полотен тарелки, а вместо красок овощи, фрукты, мясо и прочие съедобные ингредиенты.
Яркая лапша домашнего приготовления
Корейский карри
Карри — одно из самых популярных азиатских блюд. Главным в нём ингредиентом, конечно, является индийская специя карри. Именно она придаёт блюду неповторимый вкус.
Круассан в виде куба с фисташковым кремом
Доска с картофелем-фри и разнообразными снэками
Идеальная шоколадная розочка
Воздушные пончики со сливками и джемом
Этот рататуй завораживает
Считается, что классический рецепт рататуя впервые придумали в Ницце (приблизительно в конце XIX века). Но, к сожалению, не имени повара, ни точного названия ресторана история не сохранила.
Луизианское рагу из креветок с рисом
Восхитительное салями из каракатицы
Вот это ассорти!
Шоколадные конфеты с фисташкой
Этот круассан можно рассматривать вечно
Муссовый торт с зеркальной глазурью
Капкейки в виде кактусов
Завораживающий градиент
Не просто идеальный оладушек, а ещё и око Саурона
Ну если фантазии хватило подумать, что это Саурон, что мешает его съесть и этим спасти мир?
Кунь-аман — традиционный бретонский слоёный пирог
Необычный пирог был изобретён в 19 веке в Дуарнене, прибрежном городе в Бретани. Есть теория, что его приготовили совершенно случайно, когда тесто для приготовления хлеба не получилось. Повар решил не выбрасывать заготовку, а добавить в неё побольше солёного сливочного масла и сахара. Результат получился потрясающим!
Источник:
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Наверное это также вкусно, как и красиво.
Обожаю такие пончики!