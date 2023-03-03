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17 фотографий еды, вызывающих экстаз своей идеальностью

17 фотографий еды, вызывающих экстаз своей идеальностью

Автор:
03 марта 2023 09:13
Сообщество : Еда
Метки: Еда   Перфекционист   идеально   красота   повар   приготовление   фото   
841
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Иногда результат их работы получается настолько впечатляющим, что сложно оторвать глаз, а ещё сложнее взять столовые приборы и приступить к трапезе. Жалко ведь такую красоту портить!

Еда давно перестала быть просто топливом для организма, которое необходимо для поддержания жизненных сил. Сегодня пище уделяется особое внимание — ей посвящают книги, телевизионные программы и целые кулинарные конференции. Всё это ради того, чтобы любители поварского дела имели возможность поделиться своими знаниями и сами почерпнуть для себя что-то новенькое и необычное.

Сегодня люди любят есть не только вкусную, но и красивую пищу. Поэтому профессиональные и домашние повара всеми силами стараются создать настоящие художественные шедевры, используя вместо полотен тарелки, а вместо красок овощи, фрукты, мясо и прочие съедобные ингредиенты.


Яркая лапша домашнего приготовления

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Корейский карри

Карри — одно из самых популярных азиатских блюд. Главным в нём ингредиентом, конечно, является индийская специя карри. Именно она придаёт блюду неповторимый вкус.


Круассан в виде куба с фисташковым кремом


Доска с картофелем-фри и разнообразными снэками


Идеальная шоколадная розочка


Воздушные пончики со сливками и джемом


Этот рататуй завораживает

Считается, что классический рецепт рататуя впервые придумали в Ницце (приблизительно в конце XIX века). Но, к сожалению, не имени повара, ни точного названия ресторана история не сохранила.


Луизианское рагу из креветок с рисом


Восхитительное салями из каракатицы


Вот это ассорти!


Шоколадные конфеты с фисташкой


Этот круассан можно рассматривать вечно


Муссовый торт с зеркальной глазурью


Капкейки в виде кактусов


Завораживающий градиент


Не просто идеальный оладушек, а ещё и око Саурона


Ну если фантазии хватило подумать, что это Саурон, что мешает его съесть и этим спасти мир?


Кунь-аман — традиционный бретонский слоёный пирог

Необычный пирог был изобретён в 19 веке в Дуарнене, прибрежном городе в Бретани. Есть теория, что его приготовили совершенно случайно, когда тесто для приготовления хлеба не получилось. Повар решил не выбрасывать заготовку, а добавить в неё побольше солёного сливочного масла и сахара. Результат получился потрясающим!

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Метки: Еда   Перфекционист   идеально   красота   повар   приготовление   фото   
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8k
Billi_Bons 2 часа назад
У каждого своя идеальность.

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Семеныч 44 минуты назад
А кому пельмешек?
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Alex 2 часа назад
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65k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Комментарий к фото
Воздушные пончики со сливками и джемом!
Наверное это также вкусно, как и красиво.
Обожаю такие пончики!
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52k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
вообще то он не идеальный...он сгорел)
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