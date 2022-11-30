Самый массовый тюремный бунт в России: почему он произошел и как его удалось остановить

Этот бунт случился в Челябинской области, в Копейске. Там находится исправительная колония №6 (ИК-6). 24 ноября 2012 года сотни заключенных вышли на плац и потребовали приезда столичных прокуроров, правозащитников и журналистов. Утихомирить их получилось лишь при помощи ОМОНа и спецназа ФСИН.

Ну а потом было долгое и непростое разбирательство этого дела. К нему подключились и журналисты Ленты.ру. Они же привели фрагменты показаний заключенных.

ИК-6 - колония строгого режима. Туда направляли “первоходов” за тяжкие или особо тяжкие преступления. В 2012 году там находилось 1590 заключенных. В основном - убийцы, наркоманы и участники ОПГ.

Прием новых сидельцев был организован так: сначала конвой с собаками, потом досмотр, а уже затем направление в адаптационный отряд. Последнее было нужно, чтобы новички быстрее познакомились с правилами колонии.

Как позже утверждали заключенные и участники бунта, чтобы побыстрее выйти из адаптационного отряда, с них требовали определенные суммы.

“По телефону позволили назвать только сумму. Брат записал лицевой счет, на который нужно было положить деньги. Сразу нашли у знакомых и друзей 10 тысяч рублей и положили на счет. Набрать всю сумму было нереально, поэтому договорились на 50 тысяч рублей «натурой». Покупали стройматериалы. Когда набралось товаров на эту сумму, перевели в отряд № 17”.

Бывший осужденный копейской ИК-6 Алексей Первухин. Из доклада ОНК Челябинской области от 2015 года.