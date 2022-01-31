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Президент одобрил выведение сотни тысяч заключенных на работы

Президент одобрил выведение сотни тысяч заключенных на работы (3 фото)

Автор:
31 января 2022 18:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   заключенные   нововведения   новости   президент   тюрьма   
1858
3
Министр юстиции Константин Чуйченко предложил заменить для некоторых заключенных в колониях лишение свободы на принудительные работы.

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Метки: Россия   заключенные   нововведения   новости   президент   тюрьма   
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52  комментария
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27k
lem02 Час назад
"...Путин согласился с таким предложением..." ну, если гарант конституции согласился...
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
P.S. конституцию намеренно пишу с маленькой буквы.
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2k
Sergius SPb 3 минуты назад
Пусть работают чем мочат друг друга по хатам.
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1k
poбт 14 минут назад
на самом деле заключенные уже давно работали в качестве эксперимента на реальных предприятиях наравне с обычными работниками
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1k
Миша 16 минут назад
Вспомнились известные фразы служителей правопорядка - "был бы человек, а статья найдется", "то, что вы на свободе, не ваша заслуга, а наша недоработка", "невиновных нет", .. Алгоритм понятен, президент одобрил - готовьтесь ресурсы.
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3k
Андрей 24 минуты назад
Ни разу не коррупционная схема. "Хочешь на "химию" - заплати "хозяину". А кто-то под эту тему вообще аккуратно съедет с зоны.
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8k
Barachek_Obachek Полчаса назад
А в банке теперь когда подрабатывать, ночами что ли? Клиент и так привередливый пошёл, теперь вообще трубку брать не будет
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22k
Ватаку Накомоде 45 минут назад
Президент одобрил выведение сотни тысяч заключенных на работы....

...в колл-центр Сбербанка?
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5k
Sabay 50 минут назад
И это правильно.
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418
OG 53 минуты назад
Понеслась стройка по стране, даёшь Днепрогес и Московский канал
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17k
Vital Idol 53 минуты назад
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−146
Сигизмунд Лазаревич 54 минуты назад
гастеров в РФ 12 миллионов, 100 тысяч зк их не заменят. А так идея годная. Сидеть просто так скучно и нецелесообразно.
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1k
Руслан 56 минут назад
Посыл понятен, но причём тут зэка взамен гастеров? Каким образом 100 тысяч могут заменить несколько миллионов понаехавших?
И ещё вопрос: сейчас вот варежки заключённые шьют, трусы там, прочий ширпотреб. Это не считается принудительным трудом на благо общества и во искупление?
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11k
Кыся 58 минут назад
Идея здравая, только как бы не получилось так, что осужденный полковник будет "работать" на постройке собственной дачи с небольшой помощью десятка узбеков. Руководить процессом, так сказать.
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10k
Star Link Час назад
В Минске в 70х было три зоны:
1. Делала мебель
2. Интерьер для МАЗа
3. Корпуса для часов Электроника.
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19k
Luc72 Час назад
"Изначально, идею привлекать заключенных к труду вместо мигрантов..."
Вот где собака порылась... оказывается...
У нас есть такие объекты, оказывается, что рабочей силы там не хватает не из за жадности некоторых... лобби миграции... а "из-за нехватки рабочей силы трудятся мигранты..."
Если вместо привлечения на стройку жителя (я даже не буду упоминать про уроженца М-а-А-а-сквы) России, привлечь мигрантов под предлогом нехватки, можно сэкономить половину фонда ЗП.
А если вместо мигрантов привлечь по договоренности осУжденных, то можно сэкономить еще половину от половины, т.е. потратить ЧЕТВЕРТЬ всего...
Видимо мигранты начали "охреневать"...

Именно с этого начинались коммерческие частные тюрьмы (да, да, есть такие в мире), цель которых - извлечение прибыли со всеми вытекающими.
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7k
Артём Час назад
Идея отличная хотя бы потому, что против неё выступают сидельцы со стажем и прочие ауешники.
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1k
Mixan Час назад
Хватит кормить бандитов и воров ..Тюрьма ,для них стала этаким санаторием ,чтобы раны зализать подлечиться пообщаться с себе подобными А потом опять на "дело"..
Пусть работают !!! И Навальные в том числе особенно, на благо Родины
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1k
User1982 Час назад
интересно может получиться. Украл человек 100рублей будет сидить, а укравший млн. выйдет на "работу"
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16k
Ал Час назад
Давно пора
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2k
сеньор Леонсио Час назад
Правильно,почему всякие преступники должны сидеть за счёт бюджетных денег(рядовых налогоплательщиков),пусть оплачивают свой долг перед обществом!
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43
Имя Пользователя Час назад
ГУЛАГ с блэкджеком и "женщинами низкой социальной ответственности". Понеслась.
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