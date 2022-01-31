Президент одобрил выведение сотни тысяч заключенных на работы....

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Министр юстиции Константин Чуйченко предложил заменить для некоторых заключенных в колониях лишение свободы на принудительные работы.
Сейчас, по его словам, эту меру можно применить для ста тысяч человек. Плюсы этой меры в том, что люди будут работать, получать деньги и готовиться к выходу из тюрьмы.
Также в этом есть выгода для бюджета, так как заключенные будут сами, по сути, оплачивать свое содержание, как подчеркнул министр юстиции.
Владимир Путин согласился с таким предложением.
Владимир Путин согласился с таким предложением.
Изначально, идею привлекать заключенных к труду вместо мигрантов, высказал глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Он предложил начать организовывать трудовые лагеря на крупных объектах, где из-за нехватки рабочей силы трудятся мигранты.
"Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия".
"Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия".
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"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
Статья 37
1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию.
2. Принудительный труд запрещен.
P.S. конституцию намеренно пишу с маленькой буквы.
А как же сейчас работает Статья 50 УК РФ . Исправительные работы?
тоже с нарушениями Конституции ?
...в колл-центр Сбербанка?
1. Делала мебель
2. Интерьер для МАЗа
3. Корпуса для часов Электроника.
Вот где собака порылась... оказывается...
У нас есть такие объекты, оказывается, что рабочей силы там не хватает не из за жадности некоторых... лобби миграции... а "из-за нехватки рабочей силы трудятся мигранты..."
Если вместо привлечения на стройку жителя (я даже не буду упоминать про уроженца М-а-А-а-сквы) России, привлечь мигрантов под предлогом нехватки, можно сэкономить половину фонда ЗП.
А если вместо мигрантов привлечь по договоренности осУжденных, то можно сэкономить еще половину от половины, т.е. потратить ЧЕТВЕРТЬ всего...
Видимо мигранты начали "охреневать"...
Именно с этого начинались коммерческие частные тюрьмы (да, да, есть такие в мире), цель которых - извлечение прибыли со всеми вытекающими.
Пусть работают !!! И Навальные в том числе особенно, на благо Родины