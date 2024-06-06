FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8884 поста • 913 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
"Не положено": актёр, сыгравший доктора Купитмана в "Интернах", устроил бунт, и протаранил ограждение парковки в Москве

"Не положено": актёр, сыгравший доктора Купитмана в "Интернах", устроил бунт, и протаранил ограждение парковки в Москве

Автор:
06 июня 2024 07:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Варшавское шоссе   Москва   актер   бунт   доктор Купитман   знаменитости   парковка   протаранил парковку   
2031
1
2

Актёр Вадим Демчог не согласился с тем, что на парковку могут попасть лишь те, кто есть в списках и начал наводить суету.

Исполнитель роли доктора Купитмана из "Интернов" сегодня утром приехал на площадку на Варшавском шоссе, хотел попасть на специальную парковку, но столкнулся с препятствием в виде неподкупного охранника. Тот сослался на список людей, которые могут парковаться, и фамилии Демчог в нём не было. Тогда доктор Купитман пошёл на таран.


Несколько раз он пытался пробраться на вожделенную парковку, но у него ничего не получалось. В результате артист плюнул на эту затею и ретировался.


Этот инцидент на парковке Демчог назвал "ерундой". Охранники же сообщили, что парковка была зарезервирована для актёров, участвующих в определённом проекте, куда "доктора Купитмана" не пригласили. Да и вообще он приехал в другую организацию, а припарковаться захотел там, где удобно. Но не все понимают с первого раза, поэтому Демчог попытался "продавить ситуацию", а, когда понял, что охране всё равно, кого не пропускать, смирился.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Варшавское шоссе   Москва   актер   бунт   доктор Купитман   знаменитости   парковка   протаранил парковку   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Сергей Час назад
Да-а....в старые времена актёры на ярмарках Петрушку изображали,народ веселили,а сейчас стали небожителями.Когда мир свернул не туда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
просто Дмитрий 5 минут назад
ПОД ШАФЭ????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Вадим Курбатов 7 минут назад
Очередной недоактер из весьма посредственного сериала возомнил себя супер звездой. Таких надо лечить принудительно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Голос Вселенной 19 минут назад
Чего-то не понятно. А чем его не устраивает парковке, где с ним парень общался. Пустых мест полно. Или нужно обязательно выделиться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Том Сойер Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Terminator Полчаса назад
Коровина на них нет
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Vampire 46 минут назад
Это еще что. Вы поднимите старую прессу, когда его звездить начало после роли Купитмана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DimON 55 минут назад
Писькин доктор! Пудель! :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
522
Dima Час назад
СКОМОРОХ ОБЫКНОВЕННЫЙ !
У слова «скоморох» есть два значения:
Историческое значение. Народный странствующий актёр в средневековой Руси, который мог быть одновременно певцом, музыкантом, плясуном, акробатом, фокусником, дрессировщиком и т. д., а также автором большинства исполнявшихся им драматических сценок.
Переносное значение. Разговорное, часто неодобрительное. Человек, потешающий других своими шутовскими выходками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Димка Смола/67 Час назад
Классный актер, ну вспылил.....раздуваете мыльный шарик, жду от недопарковщиков обиженных жизнью дизлайков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Отвратительный Мужик Час назад
Купетмана фляга свистит уже давненько .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Алекс Лом Час назад
Его дюжев покусал что ли ? Такой же "звездун" , снялся на третьих ролях во второсортном сериале и всё "признание" "слава" и "красная дорожка" .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Mixalych Час назад
Богема? Сверхчеловек? Небожитель? Кумир миллионов? Гений? Или просто оборзевший клоун?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2175 постов (2165 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

250638



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Главаря юных бандитов из Белгорода лишили гражданства России
Главаря юных бандитов из Белгорода лишили гражданства России
Лапопожатие – знак дружбы и доверия
Лапопожатие – знак дружбы и доверия
Набирающие популярность в сообществах
Мобилизованный получил 23 года колонии по делу о подрыве гранаты в казарме
Мобилизованный получил 23 года колонии по делу о подрыве гранаты в казарме
В Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров⁠⁠
В Московском зоопарке родились два детеныша кошачьих лемуров⁠⁠
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80%
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомобили#Юмор#кино#ДТП#Россия#история#СССР#Ynews
#в мире#автомир#Прикол#забавно#Автовсячина#аварии#кот#новости#США#инцидент
#люди#интересно#животные#интересное#авто аварии#позитив#фильм#улыбнуло#кошка#Китай
Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Летняя распродажа на Алиэкспресс: скидки на технологичные новинки до 80% Почему из-за народного бунта жизнь нашего лучшего баснописца могла оборваться, едва начавшись? Почему из-за народного бунта жизнь нашего лучшего баснописца могла оборваться, едва начавшись? Почему в Российской империи воевали с трезвенниками и к чему это привело Почему в Российской империи воевали с трезвенниками и к чему это привело На крупнейшем в Китае заводе по производству IPhone вспыхнул бунт из-за ковидных ограничений На крупнейшем в Китае заводе по производству IPhone вспыхнул бунт из-за ковидных ограничений Самый массовый тюремный бунт в России: почему он произошел и как его удалось остановить Самый массовый тюремный бунт в России: почему он произошел и как его удалось остановить Кто такой загадочный Кондратий, который пытается всех приобнять? Кто такой загадочный Кондратий, который пытается всех приобнять?

На что жалуетесь?

Вернуться