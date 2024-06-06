"Не положено": актёр, сыгравший доктора Купитмана в "Интернах", устроил бунт, и протаранил ограждение парковки в Москве

Этот инцидент на парковке Демчог назвал "ерундой". Охранники же сообщили, что парковка была зарезервирована для актёров, участвующих в определённом проекте, куда "доктора Купитмана" не пригласили. Да и вообще он приехал в другую организацию, а припарковаться захотел там, где удобно. Но не все понимают с первого раза, поэтому Демчог попытался "продавить ситуацию", а, когда понял, что охране всё равно, кого не пропускать, смирился.