"Не положено": актёр, сыгравший доктора Купитмана в "Интернах", устроил бунт, и протаранил ограждение парковки в Москве

Актёр Вадим Демчог не согласился с тем, что на парковку могут попасть лишь те, кто есть в списках и начал наводить суету.
Исполнитель роли доктора Купитмана из "Интернов" сегодня утром приехал на площадку на Варшавском шоссе, хотел попасть на специальную парковку, но столкнулся с препятствием в виде неподкупного охранника. Тот сослался на список людей, которые могут парковаться, и фамилии Демчог в нём не было. Тогда доктор Купитман пошёл на таран.
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Несколько раз он пытался пробраться на вожделенную парковку, но у него ничего не получалось. В результате артист плюнул на эту затею и ретировался.
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Этот инцидент на парковке Демчог назвал "ерундой". Охранники же сообщили, что парковка была зарезервирована для актёров, участвующих в определённом проекте, куда "доктора Купитмана" не пригласили. Да и вообще он приехал в другую организацию, а припарковаться захотел там, где удобно. Но не все понимают с первого раза, поэтому Демчог попытался "продавить ситуацию", а, когда понял, что охране всё равно, кого не пропускать, смирился.
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У слова «скоморох» есть два значения:
Историческое значение. Народный странствующий актёр в средневековой Руси, который мог быть одновременно певцом, музыкантом, плясуном, акробатом, фокусником, дрессировщиком и т. д., а также автором большинства исполнявшихся им драматических сценок.
Переносное значение. Разговорное, часто неодобрительное. Человек, потешающий других своими шутовскими выходками.
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