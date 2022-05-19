Самая страшная русская тюрьма Шлиссельбург





Быт тюремщиков-жандармов, запертых на острове, был едва ли более разнообразен, нежели быт их подопечных. Жандармы занимали свои унылые будни чтением Майн Рида и Жюля Верна, собиранием грибов и настаиванием наливок, которые затем с удовольствием употребляли за карточной игрой. Играли с раннего вечера и до утра, потом пили чай и расходились. После такой игры давался один день отдыха.

Вот как описывал эти посиделки очевидец: «Господа, зеленые от бессонницы и усталости, перекошенные от жадности лица, в особенности, у дам, вырывающиеся хриплые выражения, вроде “что Вы каркаете как ворона”, “не подыгрывайте”, “Что Вам, вожжа под хвост попала?”, и т.д. Одним словом, вся эта компания на обычного человека производила впечатление умалишенных». Жена одного из жандармских офицеров, чтобы избавиться от постоянных проигрышей мужа, перед вышеописанными карточными вечерами запирала всю его одежду, и он сидел дома в одном белье. Унтер-офицеры, жившие в крепости, были чрезвычайно многодетны, так что грозная твердыня оглашалась не только военными командами, но и сотнями детских голосов.

В 1905 году, после первой русской революции, старый уклад канул в небытие, немногочисленные заключенные были амнистированы или переведены. Впрочем, вскоре крепость была превращена в каторжный централ, куда помещались как политические, так и уголовные преступники. С этого времени Шлиссельбург окончательно потерял свой таинственный ореол исключительности, превратившись в весьма заурядную тюрьму, а в 1917 году был захвачен революционной толпой. Выпущенные на волю уголовники разгромили и подожгли тюремные корпуса. Таков был конец царской «Бастилии».