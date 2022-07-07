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18 самых неожиданных предметов, конфискованных у заключенных

18 самых неожиданных предметов, конфискованных у заключенных

Автор:
07 июля 2022 14:36
Сообщество : Факты
Метки: заключенные   запрещенное   ну вы даете!   спрятали   тюремные неожиданности   тюрьма   удивительное рядом   факты   
4306
20
Заключенные в тюрьмах всего мира - великие мастера по получению всевозможных запрещенных предметов, которые они прячут с искусством фокусников. Но тюремщики все же временами находят спрятанное - и им остается только поражаться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: заключенные   запрещенное   ну вы даете!   спрятали   тюремные неожиданности   тюрьма   удивительное рядом   факты   
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11  комментариев
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31k
ACU900 Час назад
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2k
Бровеносец в потёмках Полчаса назад
Этот пистоль не у зека изъяли, а у метамфетаминового торчка. У Брэндона Хереры на канале было видео про этот ствол.
Ссылка youtu.be
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−2
гольденштерн 51 минуту назад
А-тя-тяяя!!!
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11k
paranoid 53 минуты назад
Чтож, рецепт пирога я и правда не ожидал здесь увидеть:)))
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3k
Copycat Час назад
о я знаю откуда это Брендон Херера в одном из видео обзора проклятых пушек рассказывал что это у одного торговца амфетамином изъяли - собран из всякой херни с применением холодной сварки и самое главное это чудо не смотря на частые осечки всё таки могло выстрелить
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1k
Borman Час назад
Трубка из куриной кости, трубка из тюбика от хрена.... Ага!
Бульбулятор это называется)))
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14k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Плохая машинка, помню в отрочестве в лихие 90-е пошла мода на татухи, рисовал я тогда не плохо, делал такие машинки из струн для гитары 2, 3 и 4, двигла любого от модельки и были такие блоки питания с переключатилем на вольтаж типо (по факту с реостатом), вот была тема. точилась игла нождачкой, а ровнялась об черкаш спиченого коробка.
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