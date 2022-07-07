18 самых неожиданных предметов, конфискованных у заключенных

4306
20
Заключенные в тюрьмах всего мира - великие мастера по получению всевозможных запрещенных предметов, которые они прячут с искусством фокусников. Но тюремщики все же временами находят спрятанное - и им остается только поражаться!
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 30+ фактов, которые вас удивят
- Познакомьтесь с самым толстым человеком на Земле!
- Знаменитости, которые нас удивили
- Самая страшная русская тюрьма Шлиссельбург
- В Японии за 50 рублей можно безопасно уничтожить свое прошлое
Метки: заключенные запрещенное ну вы даете! спрятали тюремные неожиданности тюрьма удивительное рядом факты
Новости партнёров
Бульбулятор это называется)))