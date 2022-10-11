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Лучшая тюрьма в Европе: футбол, пикники и помощь психолога

Лучшая тюрьма в Европе: футбол, пикники и помощь психолога

Автор:
11 октября 2022 01:29
Сообщество : RealFishki
Метки: арестанты   европа   заключенные   зона   пикник   тюрьма   харен   эксперимент   
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Это самая “демократичная” тюрьма в Европе. Говорят, там нет ни одного недовольного заключённого.

Строительство тюрьмы Харен стоило 382 миллиона евро. За эту нехилую сумму возвели корпуса содержания под стражей для мужчин, специального центра для мужчин, центра безопасности для женщин, центра открытого режима для женщин, психиатрического центра и тюремной больницы. В тюрьме можно одновременно содержать 1190 арестантов.

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Там есть входной комплекс, главное здание с зоной для приёма посетителей, помещение для приема заключенных и спортивный зал.

Построили и вспомогательные здания: склады, мастерскую для заключённых, административные помещения и парковку.

Бонусом идёт пространство для пикников - там сидельцы могут отпраздновать день рождения или отметить встречу с родственниками.

Создатели тюрьмы получили приз в номинации “Лучшее социальное учреждение”.

Такое вот заведение. Больше напоминает санаторий, чем тюрьму.

Ну и главное - 55 судей и прокуроров добровольно сели в эту тюрьму на полтора дня. Так они решили проверить условия содержания заключённых и удостовериться, что эта “зона” соответствует стандартам содержания арестантов.

Эксперимент прошёл успешно. Всем всё понравилось.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: арестанты   европа   заключенные   зона   пикник   тюрьма   харен   эксперимент   
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3  комментария
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10k
Клёст 8 часов назад
Скоро санаторий ,,Чистая совесть,, заполонят ближневосточные мигранты - совершаешь незначительное правонарушение, и можешь перезимовать в уютном местечке.
А перенаселение мигрантами, очень быстро любое райское место превращает в ад)
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71k
Viktor 2 часа назад
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Оксид Бетона 3 часа назад
Там должен сидеть я!
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