Лучшая тюрьма в Европе: футбол, пикники и помощь психолога

Бонусом идёт пространство для пикников - там сидельцы могут отпраздновать день рождения или отметить встречу с родственниками.

Создатели тюрьмы получили приз в номинации “Лучшее социальное учреждение”.

Такое вот заведение. Больше напоминает санаторий, чем тюрьму.