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Навальному вынесли выговор в колонии за нецензурную брань в отношении тюремной уборной

Навальному вынесли выговор в колонии за нецензурную брань в отношении тюремной уборной

Автор:
13 декабря 2022 16:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алексей Навальный   бомж   выговор   камера   колония   приговор   тюрьма   уборная   
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Теперь «главный оппозиционер страны» будет тщательней подбирать выражения.

Навальный сидит в тюрьме. Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 млн руб., а также полтора года ограничения свободы. Его признали виновным по всем четырем вмененным ему эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Также Навальному вменили неуважение к правосудию (ч. 1, 2 ст. 297 УК).

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В колонии он периодически устраивает то голодовки, то грозится подать судебный иск против руководства. Недавно получил выговор - за нецензурную брань в общественных местах.

По его словам, в рапорте говорится, что «осужденный, находясь в помещении умывальной комнаты отряда №1 (СУОН) безадресно использовал в своей речи нецензурную брань (произнес слово "п****ц")».

Оппозиционер приложил к нему «объяснение осужденного Навального»:

«При посещении туалетной комнаты и санузла отр.№1 СУОН я действительно произнес слово "п****ц", так как никаким другим термином, кроме "«п****ц", нельзя описать санитарное и гигиеническое состояние туалетной комнаты и санузла отр.№1 СУОН».

Ну а до этого в камеру к Навальному подселили бомжа. Оппозиционер не стерпел «аромата» и заставил его помыться и постирать одежду. Теперь следит за гигиеной.

«Если ты живешь в камере, и какой-то человек 24/7 от тебя на расстоянии вытянутой руки, и вы оба 24/7 в одном-двух метрах от туалета, а туалет — это дырка в полу, поддержание гигиены имеет абсолютно принципиальное значение. И проблемный в этом смысле зэк моментально сделает вашу жизнь невыносимой».

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Метки: Алексей Навальный   бомж   выговор   камера   колония   приговор   тюрьма   уборная   
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18  комментариев
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17k
Наталья 46 минут назад
Вообще ни о чем.
Следующий пост, видимо, будет из серии "навальный чихнул".
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63k
SAndre 8 минут назад
в чем проблема? вручить ему его же зубную щетку и пусть наводит там красоту
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4k
Евгений Д 19 минут назад
ну так надо было убедительно попросить этого анального своим языком привести сан узел в порядок
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32k
ACU900 20 минут назад
Е@ать в рот, отобрали у него свободу, жизнь зэка и так не сладка, так ему еще и матькаться нельзя. Причем остальные зэки по фене бОлтают и матюкаются направо и налево, а этот один раз матюкнулся так уже сразу взыскание. Короче действительно п****ц..

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162
AMATORI ACU900 13 минут назад
В местах не столь отдалённых матом не ругаются, а туалет, они сами запустили, там такое в принципе не допустимо
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10k
Sasa Полчаса назад
А он хотел в тюрьме отдохнуть что-ли? Хотя у нас тюрем нет, есть исправительные учреждения. Вот и пусть исправляется. Может законопослушным человеком станет.
И будет вечерами в окружении блогеров и молодых оппозиционеров женского вида с ностальгией рассказывать про свою жизнь в заточении, т.к., пить дать, уедет в Европу, где ни тепла, ни электричества, ни той европейской роскоши уже не будет!
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991
Просто прохожий Полчаса назад
не может быть-это культурный воспитанный либераст(правда воспитанный 3,14..арасней своего круга). А слово "п****ц" это не было ругательство из его уст. До него просто дошло кто к нему пришел и это был -"п****ц", он с ним просто поздоровался.
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5k
Котэ Полчаса назад
а чо он не так сказал? если там действительно п....ц. я бы тоже так же сказал. но власть выставляет себя настолько мелочной, шо п....ц!
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1k
Максим Макашев Полчаса назад
как же так лёшенька! Угораздило же тебя назвать очко парашей?
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15k
куджо 36 минут назад
Ни ч мы не понимаем, он не такой как все, он лучший он всем пример... Аж чуть не вырвало когда писал.
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44
ruslan d 37 минут назад
Ну пусть покажет пример и все отмоет ...
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898
РусланКрым 38 минут назад
Я думал, что он уже в Вагнер записался (шутка)
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25k
Сергей Алексеевич 46 минут назад
Эта гнида должна жрать из параши.
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1k
Fiverknot 47 минут назад
Петрушка никак не угомонится. Кукловод шевелит ручками и заставляет проявлять активность.)
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