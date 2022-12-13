Навальному вынесли выговор в колонии за нецензурную брань в отношении тюремной уборной

Теперь «главный оппозиционер страны» будет тщательней подбирать выражения.
Навальный сидит в тюрьме. Суд назначил ему девять лет колонии строгого режима и штраф в размере 1,2 млн руб., а также полтора года ограничения свободы. Его признали виновным по всем четырем вмененным ему эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Также Навальному вменили неуважение к правосудию (ч. 1, 2 ст. 297 УК).
В колонии он периодически устраивает то голодовки, то грозится подать судебный иск против руководства. Недавно получил выговор - за нецензурную брань в общественных местах.
По его словам, в рапорте говорится, что «осужденный, находясь в помещении умывальной комнаты отряда №1 (СУОН) безадресно использовал в своей речи нецензурную брань (произнес слово "п****ц")».
Оппозиционер приложил к нему «объяснение осужденного Навального»:
«При посещении туалетной комнаты и санузла отр.№1 СУОН я действительно произнес слово "п****ц", так как никаким другим термином, кроме "«п****ц", нельзя описать санитарное и гигиеническое состояние туалетной комнаты и санузла отр.№1 СУОН».
Ну а до этого в камеру к Навальному подселили бомжа. Оппозиционер не стерпел «аромата» и заставил его помыться и постирать одежду. Теперь следит за гигиеной.
«Если ты живешь в камере, и какой-то человек 24/7 от тебя на расстоянии вытянутой руки, и вы оба 24/7 в одном-двух метрах от туалета, а туалет — это дырка в полу, поддержание гигиены имеет абсолютно принципиальное значение. И проблемный в этом смысле зэк моментально сделает вашу жизнь невыносимой».
Источник:
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Следующий пост, видимо, будет из серии "навальный чихнул".
И будет вечерами в окружении блогеров и молодых оппозиционеров женского вида с ностальгией рассказывать про свою жизнь в заточении, т.к., пить дать, уедет в Европу, где ни тепла, ни электричества, ни той европейской роскоши уже не будет!