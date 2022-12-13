Навальному вынесли выговор в колонии за нецензурную брань в отношении тюремной уборной

В колонии он периодически устраивает то голодовки, то грозится подать судебный иск против руководства. Недавно получил выговор - за нецензурную брань в общественных местах.

По его словам, в рапорте говорится, что «осужденный, находясь в помещении умывальной комнаты отряда №1 (СУОН) безадресно использовал в своей речи нецензурную брань (произнес слово "п****ц")».

Оппозиционер приложил к нему «объяснение осужденного Навального»:

«При посещении туалетной комнаты и санузла отр.№1 СУОН я действительно произнес слово "п****ц", так как никаким другим термином, кроме "«п****ц", нельзя описать санитарное и гигиеническое состояние туалетной комнаты и санузла отр.№1 СУОН».