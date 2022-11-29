Герой второго плана, ударивший Джеймса Кэмерона: 10 фактов об Эде Харрисе

Получив грант на обучение в Колумбийском университете, Харрис переехал в Нью-Йорк и стал грезить о спортивной карьере. Однако жизнь в огромном городе и мечты о большом американском футболе быстро наскучили Эду. Спустя два года он покинул университет и отказался от профессионального спорта.

В самом начале 1970-х он вернулся к родителям в Оклахому и стал погружаться в мир искусства. Сначала учился играть на скрипке, но быстро бросил эту затею:

«Я пробовал брать уроки игры на скрипке, но быстро прекратил, когда увидел, как моя собака несколько раз подряд в ужасе забивалась в угол – подальше от моей игры. Это было очень честно, и я оценил это. Люди ведь никогда тебе ничего не скажут».

Затем в его жизни появился театр. В качестве зрителя он частенько появлялся на спектаклях в Оклахоме, а позже и вовсе стал играть в любительских постановках. Увлечение постепенно становилось работой. Параллельно он учился на театральном факультете местного университета и, окончив его, решил попробовать свои силы в Голливуде. Эду удалось поступить в Калифорнийский институт искусств в Лос-Анджелесе. До первых ролей в кино оставалось рукой подать.

Карьера Харриса началась на телевидении и в низкобюджетном кино