Герой второго плана, ударивший Джеймса Кэмерона: 10 фактов об Эде Харрисе

Американского актера можно назвать настоящей звездой второго плана – чаще всего он играет военных и других представителей власти. Среди наиболее популярных работ артиста – боевик «Скала», драмы «Аполлон-13» и «Шоу Трумана», а также триллер «Игры разума».
Харрис рос спортивным парнем
Эд Харрис появился на свет 28 ноября 1950 года в маленьком городе Энглвуд, штат Нью-Джерси. Его родители – выходцы из Оклахомы. Отец работал продавцом в книжном магазине и активно занимался пением, участвуя в хоровых выступлениях вместе с коллективом Фреда Уоринга. В США Уоринга называли «человеком, который научил Америку петь». Мать, в свою очередь, работала в туристическом агентстве. Эд был не единственным ребенком в семье. Вместе с ним росли двое братьев: старший Роберт и младший Спенсер.
В школьные годы Харрис обожал спорт. Чем он только не занимался в юности – почти каждый день посещал бассейн, играл с друзьями в бейсбол и баскетбол, но настоящей его страстью был американский футбол. Будущий актер входил в школьную команду и был ее капитаном. Спортивные успехи помогли ему получить грант на обучение в Колумбийском университете.
«Я с ранних лет был атлетичным. Родился и вырос в Нью-Джерси и стал одним из лучших игроков в американский футбол в нашем городе. Спорт многому меня научил – умению работать в команде, самодисциплине. Я и сейчас люблю плавать, играть в теннис и не прочь покидать баскетбольный мяч с коллегами-актерами на съемках».
Эд мог стать маляром
Поскольку родители зарабатывали не так много, в юношестве Эду приходилось подрабатывать. Его выбор пал на профессию маляра. В этом деле он серьезно преуспел и даже получал заказы от местных богачей, но платили за сложную работу совсем мало:
«Начал работать маляром, еще когда в школе учился. Сначала мне очень нравилось, хотя платили сущие копейки. Но я был молодой, ничего не понимал, гордился своим мастерством. А потом энтузиазм стал постепенно угасать. Как-то на одной такой подработке мне попался дом в полуразрушенном состоянии. Владельцы хотели, чтобы я из него сделал конфетку. Я так умотался, из кожи вон вылезал, стараясь как можно лучше его покрасить и скрыть все трещины. Чуть с ума не сошел! Работы было выше крыши, а платить больше денег хозяева отказались. Тогда же и решил завязать с этим делом. А потом, много позже, довелось вернуться к краскам: поставил в качестве режиссера фильм “Поллок”. И сам его и сыграл. Когда готовился, соорудил у себя в доме в Малибу художественную студию и учился рисовать. Художник из меня, конечно, не получился, но было весело».
Актерством Харрис увлекся в студенческие годы
Получив грант на обучение в Колумбийском университете, Харрис переехал в Нью-Йорк и стал грезить о спортивной карьере. Однако жизнь в огромном городе и мечты о большом американском футболе быстро наскучили Эду. Спустя два года он покинул университет и отказался от профессионального спорта.
В самом начале 1970-х он вернулся к родителям в Оклахому и стал погружаться в мир искусства. Сначала учился играть на скрипке, но быстро бросил эту затею:
«Я пробовал брать уроки игры на скрипке, но быстро прекратил, когда увидел, как моя собака несколько раз подряд в ужасе забивалась в угол – подальше от моей игры. Это было очень честно, и я оценил это. Люди ведь никогда тебе ничего не скажут».
Затем в его жизни появился театр. В качестве зрителя он частенько появлялся на спектаклях в Оклахоме, а позже и вовсе стал играть в любительских постановках. Увлечение постепенно становилось работой. Параллельно он учился на театральном факультете местного университета и, окончив его, решил попробовать свои силы в Голливуде. Эду удалось поступить в Калифорнийский институт искусств в Лос-Анджелесе. До первых ролей в кино оставалось рукой подать.
Карьера Харриса началась на телевидении и в низкобюджетном кино
В Калифорнии Эд продолжал появляться на театральных подмостках. Местом его работы стал театр Пасадены, где он участвовал в постановках «Трамвая “Желание”» и «Гроздьев гнева». Тогда же, в середине 1970-х, Харриса пригласили на телевидение – он играл в незаметных проектах на втором или даже третьем плане. Но постепенно, как и у многих популярных сегодня актеров, предложения стали улучшаться. Так, в 1977 году он появился в ТВ-фильме «Удивительный Говард Хьюз», в котором бойкого предпринимателя и кинематографиста играл Томми Ли Джонс. А годом позже Эд сыграл в триллере «Кома» с Майклом Дугласом.
Главную роль Харрис впервые исполнил в фильме «Рыцари-наездники» режиссера Джорджа Ромеро, отца зомби-хорроров. Увы, ни эта картина, ни драма «Место в сердце», номинированная на «Оскар» в нескольких категориях, не стали звездным часом американца. На протяжении 1980-х он пытался поймать удачу за хвост, появляясь в низкобюджетных проектах с фестивальными амбициями, однако прорывная роль так и не приходила. Ровно до тех пор, пока в его карьеру не вмешался Джеймс Кэмерон.
Эд чуть не погиб на съемках «Бездны»
Знакомство с Джеймсом Кэмероном стало для Эда переломным. Режиссер «Чужих» и «Терминатора», подбирая актеров в научно-фантастический триллер «Бездна», решил сделать ставку на дуэт малоизвестного Харриса и звезды фильмов «Лицо со шрамом» и «Цвет денег» Мэри Элизабет Мастрантонио.
Эд сразу же понял, что роль в «Бездне» – та самая, которая поможет ему дать толчок развитию своей карьеры. Но он даже не догадывался, чем для него обернутся съемки. Джеймс Кэмерон – известный режиссер-садист, предпочитающий снимать все на натуре, делать по несколько десятков дублей и заставляющий съемочную команду проходить все круги ада. Актерам пришлось посещать специальные курсы профессиональных ныряльщиков и сниматься по 70 часов в неделю на протяжении полугода в гигантском танкере. Нервные срывы в съемочной команде были настолько частым явлением, что ко второму-третьему месяцу все привыкли, что ведущий актер, коим был Харрис, мог прервать дубль, присесть на ближайший стул и заплакать.
Во время съемок одной из сцен Эду пришлось изрядно понервничать. Он задерживал дыхание под водой и, когда держаться уже не мог, дал знак коллеге, что ему требуется кислородный баллон. Тот пожелание актера выполнить не сумел, и Харрис запаниковал. Он задыхался и тонул. Кэмерон решил немного подождать и продолжал съемку – ведь паника же такая реалистичная! В итоге дубль досняли, Харриса спасли. Первое, что Эд сделал, придя в себя, – смачно ударил режиссера по лицу. После этого инцидента отношения между ними стали натянутыми, но это не помешало доснять фильм, который сделал Харриса звездой.
Харрис – четырехкратный номинант на «Оскар»
Несмотря на успех Харриса в главной роли кэмероновской «Бездны», другие режиссеры не торопились отдавать ему центральных персонажей. Напротив, в 1990-е он раскрылся как блестящий актер второго плана, исполнив такие роли в «Аполлоне 13» Рона Ховарда, «Никсоне» Оливерса Стоуна, «Фирме» Сидни Поллака, «Шоу Трумана» Питера Уира, «Абсолютной власти» Клинта Иствуда и многих других проектах.
Это актера полностью устраивало, он прекрасно справляется с персонажами, представляющими власть: военными, моряками, королями или даже режиссерами жизни. Из четырех номинаций американца на «Оскар» три – в категории «Лучшая мужская роль второго плана». Впервые Американская киноакадемия отметила его в 1996 году за игру в фильме «Аполлон 13», второй раз – за «Шоу Трумана» в 1999 году, а в третий – за драму «Часы» о жизни Вирджинии Вульф. Единственная номинация в главной актерской категории случилась в 2001 году, когда Харрис остался без награды за байопик «Поллок». В награду ни одна из номинаций так и не превратилась.
Ассоциация иностранной прессы Голливуда была к нему чуть более благосклонна. В карьере Эда есть два «Золотых глобуса» за роли второго плана в «Шоу Трумана» и ТВ-фильме «Игра изменилась», где он сыграл Джона Маккейна.
Самым сложным фильмом в своей карьере Эд считает байопик «Поллок»
Среди сотни киноработ сложнейшей для себя Харрис считает биографическую драму «Поллок» о трагической судьбе американского художника Джексона Поллока. В этой картине он не только сыграл главную роль, но и впервые попробовал себя в качестве постановщика. В будущем он сядет в режиссерское кресло всего один раз, потому что «Поллок» забрал у него немало сил. Идея байопика возникла еще в начале 1990-х. Долгих 10 лет ушло у Харриса на ее реализацию, что серьезно его вымотало:
«Думаю, “Поллок” был сложнейшим проектом в моей карьере. Хотя бы потому, что я потратил на него столько лет. Я бы не променял этот опыт ни на что другое, но съемки тоже были очень сложными. Много тяжелого труда. Было здорово, тем не менее. Я отвечал за бюджет, и мы его превысили. Уже на второй день съемок я понял, что мои финансы в глубокой яме, но мне было все равно. Я должен был довести это дело до конца».
Харрис нашел любовь всей жизни благодаря полосатым носкам
О личной жизни актер предпочитает не распространяться. Почти 40 лет он женат на актрисе Эми Мэдиган – номинантке на премию «Оскар» за роль в картине «Дважды в жизни». О знакомстве с Эми Эд любит вспоминать в своих немногочисленных интервью:
«Прекрасно помню тот день. Дело было в Лос-Анджелесе. Мы должны были вместе играть в постановке в театре на бульваре Сансет. Был первый день репетиций, и они никак не начинались. Я сидел, недоумевая, почему мы не можем начать работу. Оказывается, моя партнерша Эми опаздывала. Наконец, она появилась и пристроилась на стул рядом со мной. И мои первые слова ей были: “Какие у вас смешные полосатые носки”. Лучшей реплики для знакомства и не придумаешь! У нее действительно были яркие носочки, которые сложно было не заметить. Дико романтическое начало отношений. Эми меня пригласила домой на ланч. Помню, мы репетировали наши сцены, поедая бутерброды с тунцом. А через пару лет поженились. Свадьба прошла скромно: были я, Эми и единственный гость – наша собака, которую мы взяли из приюта. И до сих пор так и живем».
По словам актера, с годами брак становится крепче благодаря совместной работе:
«С каждым днем наши с Эми отношения становятся все более глубокими. Мы много работаем вместе, что придает им больше смысла, у нас много общих тем для обсуждения. Наверное, в этом и кроется секрет нашего брака – совместное творчество».
Эд считает себя неплохим отцом
У Мэдиган и Харриса есть одна дочь. Она родилась в 1993 году, и супруги назвали ее Лили. Несмотря на профессию своих родителей, Лили не только не пробовала себя в кино, хотя мечтает об этом, но даже не смотрела фильмов с участием отца и матери:
«В реальной жизни я неплохой отец. У нас с женой замечательная дочка Лили. И конечно, я готов сделать все, чтобы она была здорова и счастлива. Лили, кстати, тоже интересуется кино и театром, даже подумывает попробовать себя в качестве актрисы. Но сомневается, видя, какая это непростая профессия. У нее перед глазами пример мамы. Моя жена Эми – актриса. И дочка понимает, как тяжело женщинам в кинобизнесе. Ведь молодость проходит, а для актрисы это означает меньше ролей – одним словом, непростой период в жизни».
Харрис надеется, что однажды Лили все-таки познакомится с его творчеством:
«Из всех моих фильмов дочка посмотрела максимум три. Ей почему-то не очень интересно. Она, естественно, понимает, что папа талантливый, но не горит желанием следить за моим творчеством. Парадокс! Я не теряю надежды на то, что, когда меня уже не будет, она все-таки посмотрит их. Хотя, честно говоря, не тороплю этот день».
Харрис не любит фантастику
В своей карьере Харрис сыграл в фильмах разных жанров, однако среди них почти невозможно найти фантастические. Все объясняется тем, что актер – вовсе не поклонник жанра. Одним из немногих фантастических проектов в его фильмографии стал телесериал «Мир Дикого запада»:
«Не могу назвать себя большим фанатом фантастики как жанра. Никогда не увлекался ни книгами, ни фильмами. Мне интересны, прежде всего, хорошие истории, независимо от того, в какой обстановке они разворачиваются – на земле, в космическом пространстве или вообще на другой планете. Мне нравится наблюдать за отношениями между людьми, как в литературе, так и в кино. Если считать фантастику предсказанием, то прогноз большинства писателей-фантастов на будущее не самый оптимистичный, вам не кажется? А если она отражает реальность, то уже люди, мы то есть, предстаем в не самом лучшем свете. В последние годы я заметил, что и кино, и литература все чаще предлагают нам антигероев. Грань между добром и злом стирается, и порой трудно сказать, кто есть кто».
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