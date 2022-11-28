7 сериалов с самыми дорогими эпизодами в истории

«Спасти рядового Райана» – известный американский фильм, который вышел в 1998 году. Работа Стивена Спилберга получила положительные оценки критиков и зрителей. Через три года после выхода военной драмы режиссёр вместе с Томом Хэнксом представил миру «Братьев по оружию». Премьера сериала состоялась в 2001 году. На съёмки каждого эпизода ушло по 12.5 миллиона долларов. Секрет успеха проекта кроется не только в режиссёрской работе и сценарии, но и хорошо подобранном актёрском составе. Примечательно, что выбирались они не из-за своей популярности, а из-за схожести с реальными людьми. Видимо, такая подготовка и послужила тому, что «Братья по оружию» сейчас считаются одним из лучших сериалов.

«Мандалорец» – 15 миллионов долларов