7 сериалов с самыми дорогими эпизодами в истории

Чтобы гарантированно вызывать у нас удивление, голливудские киноделы готовы тратить просто сумасшедшие деньги на съемки одной эпичной сцены.
«Братья по оружию» – 12.5 миллиона долларов
«Спасти рядового Райана» – известный американский фильм, который вышел в 1998 году. Работа Стивена Спилберга получила положительные оценки критиков и зрителей. Через три года после выхода военной драмы режиссёр вместе с Томом Хэнксом представил миру «Братьев по оружию». Премьера сериала состоялась в 2001 году. На съёмки каждого эпизода ушло по 12.5 миллиона долларов. Секрет успеха проекта кроется не только в режиссёрской работе и сценарии, но и хорошо подобранном актёрском составе. Примечательно, что выбирались они не из-за своей популярности, а из-за схожести с реальными людьми. Видимо, такая подготовка и послужила тому, что «Братья по оружию» сейчас считаются одним из лучших сериалов.
«Мандалорец» – 15 миллионов долларов
В 2019 году состоялась премьера американского сериала «Мандалорец». Создателем данного проекта выступил известный актёр и по совместительству режиссёр Джон Фавро. Детище звезды кинематографической вселенной Marvel получило восторженные отзывы. Как-никак, к созданию шоу подошли со всей ответственностью. Чего стоил один лишь Малыш Йода. Если большинство несуществующих в природе персонажей – это работа художников спецэффектов, то Грогу на самом деле игрушка, которая стоит пять миллионов долларов. Каждый эпизод «Мандалорца» обошёлся продюсерам в 15 миллионов долларов.
«Игра престолов» – 15 миллионов долларов
«Игра престолов» – американский телесериал, основанный на романе «Песнь льда и огня» Джорджа Мартина. Писатель долгое время скептически относился к экранизациям. Но всё изменилось, когда возросла популярность на серию книг автора. Тому причиной послужил успех трилогии Питера Джексона «Властелин колец». В 2007 году Джордж Мартин дал добро на создание адаптации собственного детища. На поиски подходящего актёрского состава ушло достаточно много времени. Но когда проект вышел в свет, он произвёл настоящий фурор. Стоимость каждой серии первых сезонов составляла 6 миллионов долларов. В конце концов, на одну лишь серию в последнем сезоне уходило 15 миллионов долларов.
«Дом дракона» – 20 миллионов долларов
После успеха сериала «Игра престолов» телеканал HBO решил дать данной франшизе новую жизнь. Уже в 2018 году пошли разговоры о предполагаемом спин-оффе. В 2020 году началась упорная работа над созданием нового проекта. Летом того же года стартовали поиски актёров. Первым в сериал был утверждён Пэдди Консидайн, который исполнил роль Визериса I Таргариена. Постепенно основной состав пополнился такими актёрами, как Мэтт Смит, Оливия Кук, Грэм Мактавиш и многими другими. В феврале 2022 года съёмки первого сезона подошли к концу. Стоимость каждого эпизода составила 20 миллионов долларов. Не успело выйти ещё несколько серий, как проект был продлён на второй сезон.
«Тихий океан» – 21 миллион долларов
«Тихий океан» – мини-сериал, который после своего выхода получил положительные отзывы не только от критиков, но и зрителей. На съёмки каждого эпизода ушло более 20 миллионов долларов. Основан данный проект на воспоминаниях морских пехотинцев США Юджина Следжа и Роберта Леки. Главные роли достались Джеймсу Бэджу Дейлу и Джозефу Маццелло. Исполнительными продюсерами о событиях Второй мировой войны выступили Стивен Спилберг и Том Хэнкс, которые выпустили сериал, как непрямое продолжение "Братьев по оружию".
«Очень странные дела» – 30 миллионов долларов
Когда начались поиски актёров на главные роли в сериал, Братья Даффер потратили огромное количество времени на каждого, кто принял участие в кастинге. Гейтен Матараццо был одним из первых, кого утвердили в проект. Первоначально Дастин носил очки, но начинающий актёр покорил режиссёров своим обаянием, и они под него переписали роль. Постепенно присоединяться стали и остальные. Примечательно, что Братья Даффер не хотели заострять много внимания на спецэффектах. Но со временем поняли, что без этого никак не обойтись. Каждый эпизод сериала в последнем сезоне обошёлся продюсерам в 30 миллионов долларов.
«Властелин колец: Кольца власти» – 58 миллионов долларов
В 2002 году состоялась премьера первой части «Властелин колец». Питер Джексон вложил душу в данный проект, и, как оказалось, не зря. Трилогия произвела настоящий фурор в мире, и на волне успеха «Властелина колец» и «Хоббита» решили создать сериал. Основан он на книгах Толкина. Премьеру первой серии поклонники ждали с особым трепетом. Ведь сериал может похвастаться не только тем, что на его создание в общем уйдет один миллиард долларов, но и тем, что фанаты могли посмотреть нечто интересное и качественное. После премьеры шоу мнения зрителей разделились: одни были довольны новым подходом, вторые – нет. Критики похвалили визуальные эффекты, сюжет, однако неудовлетворительно высказались о темпе повествования.
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