10 фактов про фильм "Чародеи"

Фильм "Чародеи" смотрели? Наверняка хотя бы один раз видели. Кому-то он нравится, а кому-то не очень.
1. Первоначально Стругацкие написали сценарий, который был построен на второй части повести "Понедельник начинается в субботу", но с новыми сюжетными линиями. Но режиссер Константин Бромберг испугался, что такой сценарий не пройдет цензуру, а потому Стругацкие были вынуждены переделать его по указаниями режиссера.
2. Как результат - была написана новогодняя история, в которой от произведения в основном остались лишь персонажи и имена. Точно также лишь "мотивы" остались в экранизациях: "Дни затмения" и "Сталкер".
3. Борис Стругацкий назвал данный фильм как "очень недурной", объяснив тем, народу "мюзикл" понравился, а потому его постоянно крутят по ТВ в канун Нового года.
4. На роль Ивана Пухова претендовал Сергей Проханов. Он даже снимался один день, но потом был забракован худсоветом. Также эту роль мог сыграть Игорь Костолевский, но режиссер посчитал, что актер не вписывается в общий тон фильма. Олег Янковский был забракован по причине возраста.
5. Александра Абудулова долго не утверждали на роль Ивана Пухова. Съемки уже начались, а актера не было. В сцене песни "Три белых коня" на общих планах снимался дублер ввиду отсутствия актера.
6. Алену Санину могла сыграть Ирина Алферова, но Константин Бромберг посчитал, что зрители не поверят в такую ведьму. Ирина Муравьева не подошла из-за возраста, в Елене Цыплаковой Бромберг также не увидел никакой ведьмы, Наталья Белохвостикова оказалась слишком "аристократичной". В итоге эту роль сыграла Александра Яковлева.
7. Киру Шемаханскую могли сыграть Маргарита Терехова, Наталья Гундарева и Алиса Фрейндлих, а сыграла Екатерина Васильева. Ивана Киврина могли сыграть Олег Басилашвили и Николай Гринько, а сыграл Валерий Золотухин. Виктора Коврова могли сыграть Андрей Миронов, Евгений Стеблов, Александр Ширвиндт, Вениамин Смехов, а сыграл Эммануил Виторган.
8. Почти все сцены в НУИНУ снимались в телецентре "Останкино". А большая часть сцен в Китежграде были сняты в Суздале.
9. Как рассказывал Константин Бромберг - в первый день съемок над съемочной группой завис НЛО. Но пока оператор разворачивал камеру - НЛО улетел.
10. Эммануил Виторган, Александр Абдулов и Михаил Светин в фильме поют сами. За актрис песни исполняли Жанна Рождественская, Ирина Отиева, Ольга Рождественская и Лариса Долина.
Источник:
АНТИФИШКИ
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