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10 фактов про фильм "Чародеи"

10 фактов про фильм "Чародеи"

Автор:
20 ноября 2022 10:05
Сообщество : Кино
Метки: Чародеи   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
2058
10

Фильм "Чародеи" смотрели? Наверняка хотя бы один раз видели. Кому-то он нравится, а кому-то не очень.

1. Первоначально Стругацкие написали сценарий, который был построен на второй части повести "Понедельник начинается в субботу", но с новыми сюжетными линиями. Но режиссер Константин Бромберг испугался, что такой сценарий не пройдет цензуру, а потому Стругацкие были вынуждены переделать его по указаниями режиссера.

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2. Как результат - была написана новогодняя история, в которой от произведения в основном остались лишь персонажи и имена. Точно также лишь "мотивы" остались в экранизациях: "Дни затмения" и "Сталкер".


3. Борис Стругацкий назвал данный фильм как "очень недурной", объяснив тем, народу "мюзикл" понравился, а потому его постоянно крутят по ТВ в канун Нового года.


4. На роль Ивана Пухова претендовал Сергей Проханов. Он даже снимался один день, но потом был забракован худсоветом. Также эту роль мог сыграть Игорь Костолевский, но режиссер посчитал, что актер не вписывается в общий тон фильма. Олег Янковский был забракован по причине возраста.

5. Александра Абудулова долго не утверждали на роль Ивана Пухова. Съемки уже начались, а актера не было. В сцене песни "Три белых коня" на общих планах снимался дублер ввиду отсутствия актера.

6. Алену Санину могла сыграть Ирина Алферова, но Константин Бромберг посчитал, что зрители не поверят в такую ведьму. Ирина Муравьева не подошла из-за возраста, в Елене Цыплаковой Бромберг также не увидел никакой ведьмы, Наталья Белохвостикова оказалась слишком "аристократичной". В итоге эту роль сыграла Александра Яковлева.

7. Киру Шемаханскую могли сыграть Маргарита Терехова, Наталья Гундарева и Алиса Фрейндлих, а сыграла Екатерина Васильева. Ивана Киврина могли сыграть Олег Басилашвили и Николай Гринько, а сыграл Валерий Золотухин. Виктора Коврова могли сыграть Андрей Миронов, Евгений Стеблов, Александр Ширвиндт, Вениамин Смехов, а сыграл Эммануил Виторган.

8. Почти все сцены в НУИНУ снимались в телецентре "Останкино". А большая часть сцен в Китежграде были сняты в Суздале.

9. Как рассказывал Константин Бромберг - в первый день съемок над съемочной группой завис НЛО. Но пока оператор разворачивал камеру - НЛО улетел.


10. Эммануил Виторган, Александр Абдулов и Михаил Светин в фильме поют сами. За актрис песни исполняли Жанна Рождественская, Ирина Отиева, Ольга Рождественская и Лариса Долина.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Чародеи   актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   
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13  комментариев
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4k
Авва Градский 54 минуты назад
Хороший фильм.
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7k
evenSeven 17 минут назад
Шикарная легкая комедия, растасканная на цитаты. "кто так строит?", "ну совершите подвиг", "да, идите и работайте" по-моему даже молодежь нынче знает, хотя, возможно, даже сам фильм и не видела.
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17k
Вася Полчаса назад
насколько помню, в 80х и начале 90х фильм не считался особо популярным, показывали под новый год, но телевизор не спешили включать, в отличии от "иронии", а потом вдруг с 90х стал очень даже нравиться, и долго был самым новогодним фильмом
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87
Мирлан Дононбаев Вася Минуту назад
Да, он уже много лет считается "новогодним" фильмом. Но если "Иронию судьбы.." традиционно показывают вечером 31 декабря, то "Чародеи" днем в первых числах января. Отсюда и различное отношение к фильмам. Если один фильм смотришь в состоянии какой-то суеты и ожидания, то второй на полном расслабоне.
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1k
Konradini 54 минуты назад
Главное - чтобы костюмчик сидел!

Колдани! Щас колдану!
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352
fda 58 минут назад
Ж. Рождественская, И. Отиева в плане исполнения красавы. Слушал Жанну вживую на концерте "белый шиповник, страсти виновник", играла на пианино, голос ещё тот. Был двойник "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", 2 пластинки, в смысле для проигрывателя. Насколько помню, Жанна пела жену Хоакина, а Магомаев самого Хоакина. В стереоезвуке было чудесно. А "Чародеев" смотрел первый раз в 83 годе на службе в СА в ленкомнате по ч/б телику поэтому, наверное, фильм запомнился.
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9k
Василенко Татьяна Час назад
Очень люблю этот фильм. И актеры подобраны прекрасно. Особенно две ведьмочки - у Яковлевой всегда чертовщинка в глазах была, а уж роль Киры - это прям вторая натура Екатерины Васильевой!
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313
MidMaster Час назад
Мой любимый фильм и точка
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30k
Slonyash Час назад
Девочка в фильме особо отвратительная.
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4k
Гур Час назад
На мой взгляд, ИМХО, Терехова бы классно сыграла Шемаханскую. Есть у ней во взгляде демонщина...
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64k
Андрей 2 часа назад
"8. Почти все сцены в НУИНУ снимались в телецентре "Останкино". А большая часть сцен в Китежграде были сняты в Суздале."
Внешний вид НУИНУ - только что построенная югославами гостиница "Союз" на Левобережной улице, возле пляжа.
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