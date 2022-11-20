10 фактов про фильм "Чародеи"

2. Как результат - была написана новогодняя история, в которой от произведения в основном остались лишь персонажи и имена. Точно также лишь "мотивы" остались в экранизациях: "Дни затмения" и "Сталкер".

3. Борис Стругацкий назвал данный фильм как "очень недурной", объяснив тем, народу "мюзикл" понравился, а потому его постоянно крутят по ТВ в канун Нового года.

4. На роль Ивана Пухова претендовал Сергей Проханов. Он даже снимался один день, но потом был забракован худсоветом. Также эту роль мог сыграть Игорь Костолевский, но режиссер посчитал, что актер не вписывается в общий тон фильма. Олег Янковский был забракован по причине возраста.