15 фактов о фильме "Зигзаг удачи"

А далее факты про фильм "Зигзаг удачи"

1. Первоначально сценарий был опубликован как повесть в журнале "Наш современник". Точно также было и с фильмом "Берегись автомобиля", который был очень успешен в прокате.

2. Экранизации, нежели фильмы по сценарию, проще проходили идеологические барьеры. И эту лазейку Эльдар Рязанов решил использовать.