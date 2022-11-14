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15 фактов о фильме "Зигзаг удачи"

15 фактов о фильме "Зигзаг удачи"

Автор:
14 ноября 2022 09:54
Сообщество : Кино
Метки: актеры   зигзаг удачи   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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А все-таки неплохое кино снял Эльдар Рязанов. Неплохой сюжет, отличные актеры, юмор присутствует. А еще — показано наше типичное советское общество, которое в руках Рязанова заиграло сатирическими красками.

А далее факты про фильм "Зигзаг удачи"

1. Первоначально сценарий был опубликован как повесть в журнале "Наш современник". Точно также было и с фильмом "Берегись автомобиля", который был очень успешен в прокате.

2. Экранизации, нежели фильмы по сценарию, проще проходили идеологические барьеры. И эту лазейку Эльдар Рязанов решил использовать.

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3. Первоначально фильм назывался "Кривая счастья".

4. Первым на роль в фильме был утвержден Евгений Евстигнеев - он сыграл директора автобазы. На эту роль также рассматривалась кандидатура Юрия Визбора.

5. В этом фильме Эльдар Рязанов хотел видеть Алису Фрейндлих. И вроде бы даже роль Алевтины была для нее. Но оказалось, что к моменту съемок Алиса Фрейндлих ждала ребенка, а потому пригласили Валентину Талызину.

6. На роль ретушера Пети Рязанов пригласил малоизвестного на то время актера Георгия Буркова. Как сказал Рязанов, у него было "идеальное лицо спившегося русского интеллигента".

7. Главная роль писалась под Иннокентия Смоктуновского.

8. На роль эту роль, после отказа Смоктуновского (из-за болезни), пробовали Андрея Миронова, Александра Ширвиндта, Сергея Шакурова.

9. Евгений Леонов вообще сначала планировался на небольшую роль директора фотоателье.

10. Леонова долго не утверждал худсовет, а Рязанов брал их измором. Когда зима кончалась, а натура уходила, худсовет разрешил снимать Леонова в главной роли.

11. В первый съемочный день была отснята сцена смотрин Алевтины.

12. Во время съемок часто были сильные холода, а много сцен нужно было снимать на улице. Актеры согревались посредством алкогольных напитков. Как потом оказалось, единственный удачный дубль одного из эпизодов был снят, когда актеры были немного "подшофе". Из-за этого случая Рязанов разругался с актерами, пригрозив написать на них жалобу.

13. Худсовет принял фильм без всяких проблем. Но вдруг возмутился профсоюз. Им не понравилось, что так сатирически была показана работа профсоюза и существование касс взаимопомощи.

14. Фильм получил лишь вторую категорию проката, а потому демонстрировался только в провинции и на окраинах больших городов.

15. Между прочим, Рязанов не раз задавался таким вопросом - "Если фильм все же показывают, то почему так выборочно? Неужели на окраинах и в провинции живут люди второго сорта, которым можно показывать идеологический брак, мол, они все равно не поймут ".

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   зигзаг удачи   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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