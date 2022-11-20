Интересные факты о фильме «Три Толстяка»

Циркачку Суок искали по всему Союзу и нашли в одной из вильнюсских школ. 13-летняя Лина Бракните уже имела опыт съёмок в кино, была спортивной, гибкой и схватывала акробатику на лету. В Ленинград Лина переехала вместе со своей воспитательницей и целый год прожила в новом для неё городе, ходила в местную школу, ездила на тренировки и съёмки. Не справилась актриса только с озвучкой — в фильме Суок говорит голосом Алисы Фрейндлих. Кстати, имя героиня получила от сестёр Серафимы и Ольги Суок — каждая из них была в свое время женой Юрия Олеши.