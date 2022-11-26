Как снимали культовую драму «Телохранитель» с Уитни Хьюстон

Фильм показал опасную, но в то же время роскошную жизнь американской поп-звезды. Знаменитости требовался убедительный антураж — так, особняк, в котором по сюжету жила певица, оказался тем же домом, где снимали не менее культовый фильм «Крестный отец». Кроме того, в 50-х там останавливались Джон и Джеки Кеннеди.

Во время съемок фильма Уитни Хьюстон активно готовилась к свадьбе с Бобби Брауном и ждала ребенка. Однако работа над детективом действительно пошатнула здоровье исполнительницы — из-за стресса она потеряла ребенка, съемки пришлось приостановить.