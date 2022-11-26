Как снимали культовую драму «Телохранитель» с Уитни Хьюстон

Грандиозная драма «Телохранитель» уже 30 лет остается одной из самых популярных голливудских лент об изнанке успеха, а Уитни Хьюстон и Кевин Костнер оказались ничуть не менее яркой и убедительной парой, чем Дэми Мур и Патрик Суэйзи из «Привидения» или Джулия Робертс и Ричард Гир из «Красотки».
Детектив приковал внимание зрителей во время премьеры, однако за кадром фильма происходили не менее напряженные события.
«Телохранитель» Мика Джексона вышел на экраны в 1992 году, хотя сценарий о темнокожей певице и ее охраннике был написан еще в 70-х. Тогда сценариста Лоуренса Кэздана вдохновляла певица Дайана Росс — предполагалось, что именно она сыграет главную роль. Ее экранным партнером должен был стать Стив МакКуин, но актер отклонил предложение. Тогда проект временно оказался на дальней полке.
Идею фильма удалось возродить Кевину Костнеру — он не только сыграл роль телохранителя, но и занялся продюсированием проекта. Тогда стартовали поиски певицы. Среди претенденток были Мадонна, Джанет Джексон и Уитни Хьюстон.
Исполнительница казалась спорной и опасной кандидатурой, ведь у нее не было опыта работы в кино. Действительно, съемки обернулись стрессом для артистки. Она часто фальшивила и не справлялась с задачами, в итоге некоторые особенно неудачные сцены с ее участием пришлось удалить. Однако Костнер до последнего отстаивал исполнительницу перед студийными боссами.
Фильм показал опасную, но в то же время роскошную жизнь американской поп-звезды. Знаменитости требовался убедительный антураж — так, особняк, в котором по сюжету жила певица, оказался тем же домом, где снимали не менее культовый фильм «Крестный отец». Кроме того, в 50-х там останавливались Джон и Джеки Кеннеди.
Во время съемок фильма Уитни Хьюстон активно готовилась к свадьбе с Бобби Брауном и ждала ребенка. Однако работа над детективом действительно пошатнула здоровье исполнительницы — из-за стресса она потеряла ребенка, съемки пришлось приостановить.
После выхода на экран фильм столкнулся с огромной неприязнью. Зарубежная пресса нарекла «Телохранителя» худшей картиной в истории, а ее рейтинг на IMDB до сих пор держится на отметке в 6. 3 балла из 10. Тогда Уитни Хьюстон получила «Золотую малину» за главную роль, Костнер обошелся номинацией. В то же врем фильм стал настоящим кассовым лидером в США и трижды окупился в прокате, но главное — народная любовь, которая перевесила пренебрежительное отношение критиков.
Спустя некоторое время певица все же вышла замуж за Бобби Брауна и родила дочь. Но у поп-звезды не было защитника, который уберег бы ее от домашнего насилия. В 2012 году Уитни Хьюстон скончалась.
Интересный факт: после смерти певицы Кевин Костнер признался, что принцесса Диана хотела сыграть в сиквеле «телохранителя». Сюжет должен был разворачиваться вокруг главного героя первого фильма — его повышают до охранника принцессы. Между ними закручивается любовная история.
Костнер решил, что не готов упустить такой проект и запустил его в разработку. Актер даже получил в руки первый драфт сценария — это произошло всего за день до смерти Дианы во Франции.
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Рейчел Мэррон - имя героини Хьюстон в фильме. Такой певицы нет, и, соответственно, такой претендентки не существовало.