Вот это тюнинг: 50 фото странных и смешных машин

Авто бывают разные, но эти точно вызовут улыбку или удивление.
Одни предпочитают классический тюнинг: поставить спойлер, поменять диски или сделать аэрографию. Ну а другие творят со своими авто что-то невообразимое. Вот примеры такого творчества.
Такие авто обычно бывают на школьных рисунках
БМВ с «радужным» кузовом
Это арбузное авто часто мелькает в сети
Это автомобиль из мультфильма «Тачки»?
Ведь не поленились же
Это совсем странное
Авто для девочек. Или пенсионерок
Зубастый Ниссан
Тут что-то с краской напортачили
А этот точно ночью не потеряется
Авокадо?
А это что?
И такое бывает
А это какой-то танк
Машина-черепаха
И авто безумного Макса
Фонари в стиле ретро
А это что-то из конструктора
Заводной Смарт
Автотюнинг по-индийски
Машина-лилипут
Кирпичное Вольво
Китайский дракон
Всё, приехал
А на этот игрушечных машинок налепили
Сейчас взлетит
Натуральная кожа. И рога
Что-то зеленое и непонятное
Необычный тюнинг
Абонент недоступен
Ещё один самолет
Мерседес-змея
А это уже бегемот
Надо же такое придумать
Мохнатая Ауди
Вольво, надежная как танк
Хорошо подойдет для бездорожья
Что это?
Авто для Шрека
А этот может ехать куда захочешь
Мерседес обшили бархатом
Почти мотоцикл
Лимузин-джет
Что-то непонятное
Затюнингованная Тойота
Для полиции. Но это не точно
Без комментариев
Ещё один лилипут
Такой вот экземпляр
Ну и напоследок
Источник:
АНТИФИШКИ
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