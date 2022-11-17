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Вот это тюнинг: 50 фото странных и смешных машин

Вот это тюнинг: 50 фото странных и смешных машин

Автор:
17 ноября 2022 00:25
Сообщество : RealFishki
Метки: Автомобиль   автотюнинг   креатив   машина   умельцы   фантазия   
828
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Авто бывают разные, но эти точно вызовут улыбку или удивление.

Одни предпочитают классический тюнинг: поставить спойлер, поменять диски или сделать аэрографию. Ну а другие творят со своими авто что-то невообразимое. Вот примеры такого творчества.

Такие авто обычно бывают на школьных рисунках

×
×

БМВ с «радужным» кузовом

Это арбузное авто часто мелькает в сети

Это автомобиль из мультфильма «Тачки»?

Ведь не поленились же

Это совсем странное

Авто для девочек. Или пенсионерок

Зубастый Ниссан

Тут что-то с краской напортачили

А этот точно ночью не потеряется

Авокадо?

А это что?

И такое бывает

А это какой-то танк

Машина-черепаха

И авто безумного Макса

Фонари в стиле ретро

А это что-то из конструктора

Заводной Смарт

Автотюнинг по-индийски

Машина-лилипут

Кирпичное Вольво

Китайский дракон

Всё, приехал

А на этот игрушечных машинок налепили

Сейчас взлетит

Натуральная кожа. И рога

Что-то зеленое и непонятное

Необычный тюнинг

Абонент недоступен

Ещё один самолет

Мерседес-змея

А это уже бегемот

Надо же такое придумать

Мохнатая Ауди

Вольво, надежная как танк

Хорошо подойдет для бездорожья

Что это?

Авто для Шрека

А этот может ехать куда захочешь

Мерседес обшили бархатом

Почти мотоцикл

Лимузин-джет

Что-то непонятное

Затюнингованная Тойота

Для полиции. Но это не точно

Без комментариев

Ещё один лилипут

Такой вот экземпляр

Ну и напоследок

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Автомобиль   автотюнинг   креатив   машина   умельцы   фантазия   
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1  комментарий
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Трям 53 минуты назад
Аффтар, ты понимаешь разницу между тюнингом авто и дизайном экстерьера?
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