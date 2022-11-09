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15 гениальных приспособлений для заботы о питомцах

15 гениальных приспособлений для заботы о питомцах

Автор:
09 ноября 2022 09:36
Сообщество : Животные
Метки: животные   забата   идея   креатив   приспособление   фантазия   фото   
738
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Некоторые хозяева предпочитают включить смекалку и соорудить что-то самостоятельно, предварительно подсмотрев идею у кого-то другого и адаптировав её под своего питомца. Предлагаю вам взглянуть на целый ряд любопытных и полезных приспособлений для животных. Возможно, некоторые из них приглянутся и вам.

Сегодня трудно найти дом, в котором не было бы домашних питомцев. Любовь к четвероногим друзьям заставляет человека делать всё возможное, чтобы улучшить их жизнь и сделать её более комфортной. Современные производители предлагают множество удивительных товаров, которые помогут в уходе за пушистиками и избавят владельца от значительного объёма головной боли, связанной с уборкой шерсти, кормлением и организацией досуга.



Домик для кошки, который утеплён и имеет электрическое отопление

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Моя жена начала кормить бездомную кошку, но у меня аллергия, поэтому мы не смогли взять её к себе. Вместо этого я построил кошке собственный домик. Посмотрите на её довольную мордочку.


Компания Stand For Strays Thailand запустила складные приюты для бездомных собак


Прогулочные коляски для животных


Настоящие кошачьи папы.


Красивая и удобная лежанка для кота или маленькой собаки


Стульчик для кормления собак

Это не совсем обычный стул. Он нужен собакам, имеющим мегаэзофагус — расширение пищевода. После кормления приспособление позволяет оставаться собаке в вертикальном положении, благодаря чему пища и вода следуют от глотки к желудку и правильно усваиваются.


Ошейник с GPS-трекером

Устройство позволяет отслеживать передвижение питомца в режиме реального времени. Благодаря его наличию ваш пёс никогда не потеряется.


Сушилка для животных позволяет быстро привести шерсть в порядок при комфортной температуре


Ой, чувак, я думал, ты напечатал собаку на 3D-принтере.


Девушка сделала страховочный ограничитель для слепой собаки

Приспособление позволит животному в лишний раз не сталкиваться с препятствиями, которые могут его травмировать.


Ограничитель для собак маленьких пород

Производители создают специальные ограничители для маленьких пород, не позволяющие им протискиваться в места, из которых потом будет сложно выбраться. Также такие штуки помогают предотвратить случайный побег любимца.


Шапочка для купания поможет избежать попадания влаги в уши


Будущее уже наступило. Cамоубирающий лоток для кошек Whisker Litter-Robert


Дождевик для собак

Этот пёсик готов отправиться на прогулку даже в самую ненастную погоду!


Мягкая стенка для кошек, по которой можно лазать и прыгать


Специальные ботиночки для прогулок в дождливую погоду


Пылесос для животных

Приспособление помогает быстро собрать лишнюю шерсть не только с животного, но и с поверхностей, где питомец предпочитает отдыхать. Пылесос можно использовать для кошек и собак.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: животные   забата   идея   креатив   приспособление   фантазия   фото   
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2  комментария
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Dimon Полчаса назад
Животное должно быть ЖИВОТНЫМ! А не этим бл..дь причесанным, наманекюренным, в различных кофточках и шапочках, жрущим исключительно лососик и курочку чмом!
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Ваня Пупкин 21 минуту назад
Без двух 314даров с колясками мог быть и норм пост (
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