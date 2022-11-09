15 гениальных приспособлений для заботы о питомцах

Сегодня трудно найти дом, в котором не было бы домашних питомцев. Любовь к четвероногим друзьям заставляет человека делать всё возможное, чтобы улучшить их жизнь и сделать её более комфортной. Современные производители предлагают множество удивительных товаров, которые помогут в уходе за пушистиками и избавят владельца от значительного объёма головной боли, связанной с уборкой шерсти, кормлением и организацией досуга.





Домик для кошки, который утеплён и имеет электрическое отопление