15 гениальных приспособлений для заботы о питомцах

Некоторые хозяева предпочитают включить смекалку и соорудить что-то самостоятельно, предварительно подсмотрев идею у кого-то другого и адаптировав её под своего питомца. Предлагаю вам взглянуть на целый ряд любопытных и полезных приспособлений для животных. Возможно, некоторые из них приглянутся и вам.
Сегодня трудно найти дом, в котором не было бы домашних питомцев. Любовь к четвероногим друзьям заставляет человека делать всё возможное, чтобы улучшить их жизнь и сделать её более комфортной. Современные производители предлагают множество удивительных товаров, которые помогут в уходе за пушистиками и избавят владельца от значительного объёма головной боли, связанной с уборкой шерсти, кормлением и организацией досуга.
Домик для кошки, который утеплён и имеет электрическое отопление
Моя жена начала кормить бездомную кошку, но у меня аллергия, поэтому мы не смогли взять её к себе. Вместо этого я построил кошке собственный домик. Посмотрите на её довольную мордочку.
Компания Stand For Strays Thailand запустила складные приюты для бездомных собак
Прогулочные коляски для животных
Настоящие кошачьи папы.
Красивая и удобная лежанка для кота или маленькой собаки
Стульчик для кормления собак
Это не совсем обычный стул. Он нужен собакам, имеющим мегаэзофагус — расширение пищевода. После кормления приспособление позволяет оставаться собаке в вертикальном положении, благодаря чему пища и вода следуют от глотки к желудку и правильно усваиваются.
Ошейник с GPS-трекером
Устройство позволяет отслеживать передвижение питомца в режиме реального времени. Благодаря его наличию ваш пёс никогда не потеряется.
Сушилка для животных позволяет быстро привести шерсть в порядок при комфортной температуре
Ой, чувак, я думал, ты напечатал собаку на 3D-принтере.
Девушка сделала страховочный ограничитель для слепой собаки
Приспособление позволит животному в лишний раз не сталкиваться с препятствиями, которые могут его травмировать.
Ограничитель для собак маленьких пород
Производители создают специальные ограничители для маленьких пород, не позволяющие им протискиваться в места, из которых потом будет сложно выбраться. Также такие штуки помогают предотвратить случайный побег любимца.
Шапочка для купания поможет избежать попадания влаги в уши
Будущее уже наступило. Cамоубирающий лоток для кошек Whisker Litter-Robert
Дождевик для собак
Этот пёсик готов отправиться на прогулку даже в самую ненастную погоду!
Мягкая стенка для кошек, по которой можно лазать и прыгать
Специальные ботиночки для прогулок в дождливую погоду
Пылесос для животных
Приспособление помогает быстро собрать лишнюю шерсть не только с животного, но и с поверхностей, где питомец предпочитает отдыхать. Пылесос можно использовать для кошек и собак.
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АНТИФИШКИ
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