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Как выглядел автомобиль румынского руководителя Чаушеску

Как выглядел автомобиль румынского руководителя Чаушеску

Автор:
13 января 2023 01:52
Сообщество : RealFishki
Метки: Автомобиль   Николае Чаушеску   Румыния   внедорожник   машина   правитель   
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На нем он возил Горбачева и других известных гостей.

Николае Чаушеску правил 22 года - с 1967 по 1989 гг. А в 1987-м его автопарк пополнил АRO 244 Prezidental.

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Внедорожник модифицировали: колесную базу пополнили на 500 мм, переработали подвеску, добавили цельную хромированную выштамповку и сдвоенные квадратные фары.

И авто стало отличаться от народного румынского внедорожника. Тот обычно выглядел вот так:

Так что версия для руководителя страны смотрелась поинтереснее.

Еще один элемент, который отличал машину от серийных аналогов - поручень на крыше:

За него держался Чаушеску и его представительные гости, когда совершали протокольные выезды:

В салоне тоже были поручни на передних креслах. При желании, можно было держаться и за них:

Авто правителя в очень хорошем состоянии, все-таки стояло в гараже. Кожа сидений слегка растрескалась, а в остальном все в порядке.

Подушек безопасности нет, кондиционера тоже. Коробка передач механическая. Зато салон просторный, сзади есть места для охранников.

Двигатель 4-цилиндровый, мощностью 80 л.с. Машина разгонялась до 90 км. в час. Все было неторопливо и авторитетно.

Как видим, автомобиль очень скромный, если не сказать аскетичный.


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Метки: Автомобиль   Николае Чаушеску   Румыния   внедорожник   машина   правитель   
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5  комментариев
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33k
russger Час назад
Думал описание полутанка будет. А тут просто парочка колхозных прибамбасов -_-
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13k
Кыся Полчаса назад
Как-то на удивление скромно и демократично. Наверное, это все же автомобиль для показухи, а реально он ездил на каком-нибудь мерседесе. Это ведерко явно не годится для нормальных поездок.
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40k
turyst Полчаса назад
Вот так и надо.
Есть свой автопром - президент и все госчиновники должны пользоваться им.
С авиацией тоже самое.
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