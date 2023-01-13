Как выглядел автомобиль румынского руководителя Чаушеску

На нем он возил Горбачева и других известных гостей.
Николае Чаушеску правил 22 года - с 1967 по 1989 гг. А в 1987-м его автопарк пополнил АRO 244 Prezidental.
Внедорожник модифицировали: колесную базу пополнили на 500 мм, переработали подвеску, добавили цельную хромированную выштамповку и сдвоенные квадратные фары.
И авто стало отличаться от народного румынского внедорожника. Тот обычно выглядел вот так:
Так что версия для руководителя страны смотрелась поинтереснее.
Еще один элемент, который отличал машину от серийных аналогов - поручень на крыше:
За него держался Чаушеску и его представительные гости, когда совершали протокольные выезды:
В салоне тоже были поручни на передних креслах. При желании, можно было держаться и за них:
Авто правителя в очень хорошем состоянии, все-таки стояло в гараже. Кожа сидений слегка растрескалась, а в остальном все в порядке.
Подушек безопасности нет, кондиционера тоже. Коробка передач механическая. Зато салон просторный, сзади есть места для охранников.
Двигатель 4-цилиндровый, мощностью 80 л.с. Машина разгонялась до 90 км. в час. Все было неторопливо и авторитетно.
Как видим, автомобиль очень скромный, если не сказать аскетичный.
Источник:
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Есть свой автопром - президент и все госчиновники должны пользоваться им.
С авиацией тоже самое.
А охрана, на Соболях.
(Может, хоть до ума их доведут.)