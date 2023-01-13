Как выглядел автомобиль румынского руководителя Чаушеску

Авто правителя в очень хорошем состоянии, все-таки стояло в гараже. Кожа сидений слегка растрескалась, а в остальном все в порядке.

Подушек безопасности нет, кондиционера тоже. Коробка передач механическая. Зато салон просторный, сзади есть места для охранников.