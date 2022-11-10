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Легендарная “Шишига”: как появился и почему исчез легендарный советский грузовик

Легендарная “Шишига”: как появился и почему исчез легендарный советский грузовик

Автор:
10 ноября 2022 21:09
Сообщество : RealFishki
Метки: Автомобиль   Афганистан   ГАЗ-66   Производство   СССР   армия   грузовик   конвейр   машина   шишига   
1857
5

ГАЗ-66 выпускался 35 лет - и считался одним из лучших в своём классе. Но потом случился Афган и выяснилось, что у машины хватает недостатков.

Во-первых, откуда взялось такое прозвище - “Шишига”? По одной версии, грузовик так обозвали за фантастическую проходимость. Ведь шишига - это персонаж русского фольклора, родственница кикиморы, которая живет на болотах. А по другой версии, заводской номер грузовика был 66, что и созвучно с этим прозвищем.

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ГАЗ-66 создавался для армии. Он шел на смену ГАЗ-63, который отличался маломощным двигателем, высоким центром тяжести и низкой проходимостью.

“Отцом” Шишиги стал Александр Дмитриевич Просвирнин и он должен был сделать компактный автомобиль не тяжелее двух тонн - чтобы без проблем транспортировать его по воздуху. Специально для грузовика разработали двигатель ЗМЗ-53-66, мощностью 115 л.с.

По сравнению с предшественником, у ГАЗ-66 был целый ряд преимуществ: разгонялся до 90 км/час, практически не опрокидывался - из-за низкого центра тяжести и обладал потрясающей проходимостью. Также был гидроусилитель руля и грузовая платформа увеличенного размера.

За тридцать пять лет производства было три поколения ГАЗ-66, их применяли в армии и в народном хозяйстве. “Шишиги” побывали вахтовыми автобусами, самосвалами, пожарными машинами, автовышками и платформами для бурильных установок. Машина была очень популярна вплоть до афганской войны. А в том конфликте выяснилось, что не слишком удачная эргономика систем управления, огромный двигатель, занимающий много места в кабине и гигантский расход топлива, 30 литров на 100 км - все это сильно ударило по репутации грузовика. И производство стали постепенно сокращать. Последняя машина сошла с конвейера в 1999 году. Всего было выпущено 965 941 грузовиков.

Так что с момента остановки производства прошло больше двадцати лет, но ГАЗ-66 был так надежен и долговечен, что часть этих грузовиков до сих пор колесит по дорогам нашей бескрайней Родины.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Автомобиль   Афганистан   ГАЗ-66   Производство   СССР   армия   грузовик   конвейр   машина   шишига   
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22  комментария
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1k
Lexx Час назад
Ну, а где обещанные недостатки?
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14
Николаев Борис 2 минуты назад
Как-то в армии нам ротный поставил задачу: поменять лампу в прожекторе на столбе в автопарке. Высота у него была метров 6-7. Даже с крыши шишигинского кунга не достать. Стоим, репу чешем..... Подходит замполит:
- Чё стоим? Чё курим?
- Да вот, думаем как лампочку поменять.
- Ну подгоните шишигу!
- Пробовали, не достаёт.
Замполит, явно теряя к нам всякий интерес, уже на ходу советует:
- Ну, подгоните две.....
Зановес.
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14
Николаев Борис 9 минут назад
Феноменальная проходимость шишиги обусловлена её самоблокирующимися межколёсными дифференциалами. Благодаря им у машины даже при диагональном вывешивании все колёса вращаются, вытаскивая машину из гиблого места!
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930
Дмитрий 14 минут назад
Исчез СССР, исчезла огромная армия, как основной 99% заказчик...исчез и грузовик...никому особо он не нужен был в период перестройки. Как и Экраноплан и Буран. Вот и все.
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6k
Андрей Крылов 17 минут назад
отличный проходимый грузвоичёк. яОдин из недостатков. при наезде передним колесом на мину водиала - почти гаратнтированно труп. И это очено важно. Потому шишигу очень любят много где в трудных, но мирных местах. но недолюбливают военные. там, где война реально бывает.
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37k
Mamin Sibiriak Полчаса назад
"почему исчез легендарный советский грузовик"

"этих грузовиков до сих пор колесит по дорогам нашей бескрайней Родины"

Л - логика
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70k
Андрей Старосельский Полчаса назад
Работал на таком 66 Кунг. Главный недостаток, переключать передачи. Кулиса находится сзади справа, едешь в пол оборота в право. Кожух двигателя в кабине, зимой хорошо, а вот летом, в жару, ноги горят. В плане ремонта и обслуживания двигателя, удобный, кабина целиком откидывалась вперед, но зимой и в слякоть вся грязь с арок капала на того, кто ремонтировал. Проработал, больше года машина нравилась, а вот проходимость у неё реально фантастическая.
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1k
Александр Потёмкин 45 минут назад
Наш Нач.Авто был "шутник" - маленьких киргизов/таджиков "сажал" на КрАЗы, ЗИЛы, Уралы, а длинногих бульбашей, хохлов и прочих славян - на 66-ые... Те, буквально, во время езды, коленями себя по ушам хлопали
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14
Николаев Борис Александр Потёмкин Полчаса назад
И как эти маленькие киргизоказахи запаску меняли на Кразе? Ведь у "болотника" КрАЗ-260 колёсико 212 кг весило!
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72k
Viktor 47 минут назад
В армии на нём катался, да и на гражданке пришлось. Весчь! Однажды вёз на фазенду бетонные столбы (вес офигенный) и решил срезать путь - провалился на речке по самые не балуйся! Всё, думаю, тут и трактор не поможет - врубил всё, что можно было врубить - передний мост, раздатку и выехал!
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271
vadik155 55 минут назад
Автор мудак ,как и большинство здесь .
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1k
Нудник Шпилкес Час назад
или википедия чешет, или ТС характеристики мощности двигателя и массу авто занижает
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