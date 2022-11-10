Легендарная “Шишига”: как появился и почему исчез легендарный советский грузовик

ГАЗ-66 выпускался 35 лет - и считался одним из лучших в своём классе. Но потом случился Афган и выяснилось, что у машины хватает недостатков.
Во-первых, откуда взялось такое прозвище - “Шишига”? По одной версии, грузовик так обозвали за фантастическую проходимость. Ведь шишига - это персонаж русского фольклора, родственница кикиморы, которая живет на болотах. А по другой версии, заводской номер грузовика был 66, что и созвучно с этим прозвищем.
ГАЗ-66 создавался для армии. Он шел на смену ГАЗ-63, который отличался маломощным двигателем, высоким центром тяжести и низкой проходимостью.
“Отцом” Шишиги стал Александр Дмитриевич Просвирнин и он должен был сделать компактный автомобиль не тяжелее двух тонн - чтобы без проблем транспортировать его по воздуху. Специально для грузовика разработали двигатель ЗМЗ-53-66, мощностью 115 л.с.
По сравнению с предшественником, у ГАЗ-66 был целый ряд преимуществ: разгонялся до 90 км/час, практически не опрокидывался - из-за низкого центра тяжести и обладал потрясающей проходимостью. Также был гидроусилитель руля и грузовая платформа увеличенного размера.
За тридцать пять лет производства было три поколения ГАЗ-66, их применяли в армии и в народном хозяйстве. “Шишиги” побывали вахтовыми автобусами, самосвалами, пожарными машинами, автовышками и платформами для бурильных установок. Машина была очень популярна вплоть до афганской войны. А в том конфликте выяснилось, что не слишком удачная эргономика систем управления, огромный двигатель, занимающий много места в кабине и гигантский расход топлива, 30 литров на 100 км - все это сильно ударило по репутации грузовика. И производство стали постепенно сокращать. Последняя машина сошла с конвейера в 1999 году. Всего было выпущено 965 941 грузовиков.
Так что с момента остановки производства прошло больше двадцати лет, но ГАЗ-66 был так надежен и долговечен, что часть этих грузовиков до сих пор колесит по дорогам нашей бескрайней Родины.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Трамвай-легенда: МТВ-82
- Почему в СССР можно было ездить без зимней резины?
- Так вот ты какой, магнитофон-приставка «Радиотехника МП-201»
- Редкие и неизвестные «Запорожцы»
- Ностальгия по СССР в дивных ретро-фото
- Чё стоим? Чё курим?
- Да вот, думаем как лампочку поменять.
- Ну подгоните шишигу!
- Пробовали, не достаёт.
Замполит, явно теряя к нам всякий интерес, уже на ходу советует:
- Ну, подгоните две.....
Зановес.
"этих грузовиков до сих пор колесит по дорогам нашей бескрайней Родины"
Л - логика