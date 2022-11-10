Легендарная “Шишига”: как появился и почему исчез легендарный советский грузовик

За тридцать пять лет производства было три поколения ГАЗ-66, их применяли в армии и в народном хозяйстве. “Шишиги” побывали вахтовыми автобусами, самосвалами, пожарными машинами, автовышками и платформами для бурильных установок. Машина была очень популярна вплоть до афганской войны. А в том конфликте выяснилось, что не слишком удачная эргономика систем управления, огромный двигатель, занимающий много места в кабине и гигантский расход топлива, 30 литров на 100 км - все это сильно ударило по репутации грузовика. И производство стали постепенно сокращать. Последняя машина сошла с конвейера в 1999 году. Всего было выпущено 965 941 грузовиков.