17 нетипичных автомобильных глушителей

Иногда креативщики настолько увлекаются, что берутся даже за апгрейд глушителя. Оказывается, что даже такая незаметная деталь автомобиля может стать его главной фишкой. Водители-дизайнеры пускают в ход все свои умения и знания, чтобы в результате получить нечто потрясающее, на что обязательно обратят внимание окружающие.

Возможно, это мотоцикл рыбака?