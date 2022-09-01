10 способов сохранить свое парковочное место

Жители больших городов знают о том, как сложно найти парковочное место. Сложности возникают везде: и в центре города, и на его окраинах, около парков и рядом с жилыми домами. Существует масса способов защиты своего парковочного места от других водителей. Предлагаем вашему вниманию 10 лучших и самых действенных из них.

Конус

Минималистический способ, который основывается на одном дорожном конусе. Надежности и гарантий не дает никаких, зато очень прост в исполнении.