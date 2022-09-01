10 способов сохранить свое парковочное место

Конусы, камни, стулья и другие вещи, которые могут защитить ваше парковочное место от других водителей.
Жители больших городов знают о том, как сложно найти парковочное место. Сложности возникают везде: и в центре города, и на его окраинах, около парков и рядом с жилыми домами. Существует масса способов защиты своего парковочного места от других водителей. Предлагаем вашему вниманию 10 лучших и самых действенных из них.
Конус
Минималистический способ, который основывается на одном дорожном конусе. Надежности и гарантий не дает никаких, зато очень прост в исполнении.
Именное место
Написать на месте свое имя — лучший способ приватизировать его.
Компактный гараж
Видимо, эта машина стоит здесь очень давно. Настолько давно, что ее закрыли компактным гаражом.
Снеговик
Это место занял снеговик на своем автомобиле, который, судя по всему, растаял.
Стулья
Таким образом жильцы дома защищают вход в дом от водителей, желающих припарковаться прямо у дверей.
Камень
Сложно сказать, как водителю удалось установить на место этот камень. Если у него хватает сил, чтобы двигать такие тяжести, стоит задуматься о поиске другого места.
Игрушечный автомобиль
Место занято игрушечным автомобилем. Для вождения такого транспортного средства не нужны права, а вот парковочное место необходимо.
Ванна на колесах
Кто-то припарковал ванну на своем месте. Чтобы занять его, придется хорошо постараться.
Бампер
Возможно, этот бампер — всё, что осталось от машины предыдущего водителя, который покусился на это парковочное место.
Велосипед
Этот метод — самый недейственный из всех. Как можно заметить, велосипед легко забрасывается на дерево, поэтому занимать место с его помощью не лучшая идея.
Источник:
АНТИФИШКИ
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