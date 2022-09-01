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10 способов сохранить свое парковочное место

10 способов сохранить свое парковочное место

Автор:
01 сентября 2022 09:38
Сообщество : Автомир
Метки: авто   водитель   креатив   машина   парковка   смекалка   фантазия   фото   
704
11

Конусы, камни, стулья и другие вещи, которые могут защитить ваше парковочное место от других водителей.

Жители больших городов знают о том, как сложно найти парковочное место. Сложности возникают везде: и в центре города, и на его окраинах, около парков и рядом с жилыми домами. Существует масса способов защиты своего парковочного места от других водителей. Предлагаем вашему вниманию 10 лучших и самых действенных из них.


Конус

Минималистический способ, который основывается на одном дорожном конусе. Надежности и гарантий не дает никаких, зато очень прост в исполнении.

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Именное место

Написать на месте свое имя — лучший способ приватизировать его.

Компактный гараж

Видимо, эта машина стоит здесь очень давно. Настолько давно, что ее закрыли компактным гаражом.

Снеговик

Это место занял снеговик на своем автомобиле, который, судя по всему, растаял.

Стулья

Таким образом жильцы дома защищают вход в дом от водителей, желающих припарковаться прямо у дверей.

Камень

Сложно сказать, как водителю удалось установить на место этот камень. Если у него хватает сил, чтобы двигать такие тяжести, стоит задуматься о поиске другого места.

Игрушечный автомобиль

Место занято игрушечным автомобилем. Для вождения такого транспортного средства не нужны права, а вот парковочное место необходимо.

Ванна на колесах

Кто-то припарковал ванну на своем месте. Чтобы занять его, придется хорошо постараться.

Бампер

Возможно, этот бампер — всё, что осталось от машины предыдущего водителя, который покусился на это парковочное место.

Велосипед

Этот метод — самый недейственный из всех. Как можно заметить, велосипед легко забрасывается на дерево, поэтому занимать место с его помощью не лучшая идея.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: авто   водитель   креатив   машина   парковка   смекалка   фантазия   фото   
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5  комментариев
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40k
kalinser 55 минут назад
Одни "хозяева" кругом!
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−190
Вадим Гулис 3 минуты назад
Достали эти "хозяева". Есть документ на землеотвод - нет вопросов, нет документа - нет места. Некоторые организации ведут себя не лучше, ставя шлагбаумы и блокираторы без соответствующих разрешений.
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19k
ЦСКА 17 минут назад
Забавные эти "хозяева" парковочных мест! Надо соседям, гостям соседей, курьерам, таксистам и еще хрен знает кому пояснить что ЭТО МЕСТО ТВОЁ!!! А их посылают нахер все кому не лень!
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122
MAXIMUS 40 минут назад
Всё-таки хорошо жить в частном доме.
Своё собственное парковочное место и гараж.
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26k
Киры4 Час назад
Ещё один
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