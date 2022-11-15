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15 колец с необычным дизайном

15 колец с необычным дизайном

Автор:
15 ноября 2022 07:52
Сообщество : Фабрика идей
Метки: идея   кольцо   креатив   необычно   украшение   фантазия   
188
15

Кто-то считает, что украшения должны быть изящными и сияющими. Есть и те, для кого подобные изделия — способ проявить себя и выделиться из толпы.

И здесь уже речь идёт не об изяществе, а о безудержном креативе, который выходи за все мыслимые и немыслимые рамки. Мы собрали для вас фотографии необычных колец. Руки их владельцев точно не остались без внимания окружающих!


Кольцо с брекетами

×
×

Кольца-часы


Носатое кольцо


Обручальное кольцо-капкан

А что, очень даже символично!

Кольцо-свеча


Набор колец: кошка и лоток

Обручальное кольцо

Автор пишет, что это кольцо — любимое из тех обручальных, что он сделал:

18-каратное розовое золото, зуб жениха в ореоле из гранатов и чёрных сапфиров и два скрытых бриллианта цвета «соль с перцем».


Подержите моё пиво

Арахнофобы, извините

Кольца из кукольных лиц

Кольцо-мундштук в виде руки скелета

Зубная пчёлка

Ужин на День благодарения

У моего друга есть кольцо с настоящим использованным стеклянным глазом

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: идея   кольцо   креатив   необычно   украшение   фантазия   
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4  комментария
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5k
salim777 Час назад
"Есть и те, для кого подобные изделия способ проявить себя и выделиться из толпы". Ну если выделиться больше нечем, а денег навалом, то да, конечно. Носите это говно в прямом и переносном смысле.
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20k
Сталкер 16 минут назад
Дурь неописуемая.
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4k
Enigma Kuutar 24 минуты назад
Кольцо-часы давно не новость.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Как-то ... ФУ
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