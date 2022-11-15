15 колец с необычным дизайном

Кто-то считает, что украшения должны быть изящными и сияющими. Есть и те, для кого подобные изделия — способ проявить себя и выделиться из толпы.
И здесь уже речь идёт не об изяществе, а о безудержном креативе, который выходи за все мыслимые и немыслимые рамки. Мы собрали для вас фотографии необычных колец. Руки их владельцев точно не остались без внимания окружающих!
Кольцо с брекетами
Кольца-часы
Носатое кольцо
Обручальное кольцо-капкан
А что, очень даже символично!
Кольцо-свеча
Набор колец: кошка и лоток
Обручальное кольцо
Автор пишет, что это кольцо — любимое из тех обручальных, что он сделал:
18-каратное розовое золото, зуб жениха в ореоле из гранатов и чёрных сапфиров и два скрытых бриллианта цвета «соль с перцем».
Подержите моё пиво
Арахнофобы, извините
Кольца из кукольных лиц
Кольцо-мундштук в виде руки скелета
Зубная пчёлка
Ужин на День благодарения
У моего друга есть кольцо с настоящим использованным стеклянным глазом
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АНТИФИШКИ
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