Рыбак хотел поймать акулу, но наткнулся на редкую рыбу

Сначала рыбаки подумали, что это рыба-пила, но увидев длинное рыло с зубцами по бокам, они определили - перед ними пилорылый скат, длина которого достигала около четырёх метров. Внешне пилорылые скаты напоминают пилоносых акул, однако, они намного крупнее этих акул, и достигают 7 метров в длину и 2400 кг в весе. Рыбаки сняли пару видео со скатом, а затем отпустили его.