Рыбак хотел поймать акулу, но наткнулся на редкую рыбу

576
5
1
Рыбак отправился из Великобритании во Флориду, США, на рыбалку. Он надеялся поймать акулу, но когда закинул удочки, рыба буквально сразу клюнула. Однако, там была не акула - а редкий пилорылый скат.
Британец Иэн Атертон (Ian Atherton) прилетел на рыбалку во Флориду, США. Во время своего визита он надеялся поймать акулу, но наткнулся на кое-что другое. Насадив на крючок нескольких луфарей, мужчина закинул удочку, и рыба клюнула буквально сразу - однако, это оказалась не акула, а огромный пилорылый скат.
Сначала рыбаки подумали, что это рыба-пила, но увидев длинное рыло с зубцами по бокам, они определили - перед ними пилорылый скат, длина которого достигала около четырёх метров. Внешне пилорылые скаты напоминают пилоносых акул, однако, они намного крупнее этих акул, и достигают 7 метров в длину и 2400 кг в весе. Рыбаки сняли пару видео со скатом, а затем отпустили его.
В основном пилорылые скаты обитают в водах Флориды, но за последнее столетие местный промысел и ухудшение условий среды обитания привели к сокращению их численности. На данный момент они находятся на грани исчезновения. Считается, что эти существа безвредны для людей - если только не начинают защищаться.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 14 лучших снимков океана по версии Ocean Photography Awards
- Ученые нашли в океане необычную красную медузу
- Дикобраз оказался не по зубам леопарду
- В Сиднее родился карликовый бегемотик - и это маленькое чудо
- Зачем самки осьминогов кидают мусор в ухажеров
17
Понравилось17
Новости партнёров