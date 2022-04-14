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Рыбак хотел поймать акулу, но наткнулся на редкую рыбу

Рыбак хотел поймать акулу, но наткнулся на редкую рыбу (5 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2022 20:27
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   животные   океан   природа   рыба-пила   рыбаки   рыбалка   рыбы   фото   
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Рыбак отправился из Великобритании во Флориду, США, на рыбалку. Он надеялся поймать акулу, но когда закинул удочки, рыба буквально сразу клюнула. Однако, там была не акула - а редкий пилорылый скат.

Источник:

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Метки: видео   дикая природа   животные   океан   природа   рыба-пила   рыбаки   рыбалка   рыбы   фото   
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Andrew Belaks Час назад
Спасибо за пост! Не знал что рыба-пила оказывается скат)
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perekrestok Полчаса назад
Интересная рыба! Хорошо бы ее с электрическим угрем скрестить. Получится рыба-электропила. Ужас для лодок и неводов.
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615
Чумной Доктор 36 минут назад
даже я запутался в рыба-пила , пилоносая акула и пилорылые скаты. кто из них рыба пила ???
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