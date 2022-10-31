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Удивительная фауна: животные, способные удивить своей чудной внешностью или умениями

Удивительная фауна: животные, способные удивить своей чудной внешностью или умениями

Автор:
31 октября 2022 00:29
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   животные   насекомые   природа   птицы   рыбы   фауна   
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Природа умеет удивлять обилием необычных или даже чудных животных. Какие-то из них способны удивить внешним видом, другие же – странными умениями. Вероятно, о некоторых из этих представителей фауны вы даже не слышали, ведь их уж точно не встретишь на каждом шагу.

И начнём с золотых лангур, окрас меха которых меняется по сезонам. Летом он приобретает кремовый оттенок, тогда как зимой становится более насыщенным.

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А вот Catacanthus incarnatus не просто так назвали «жуком с человеческим лицом», ведь окрас говорит сам за себя.

Видели ли вы когда-нибудь пёстрых голубей? А они есть. Причём занимаются они тем, что карабкаются на деревья, выискивая спелые плоды фруктов.

За всей этой массой непонятных вещей сложно найти краба-декоратора. И это неудивительно, ведь он покрывает свою раковину всем, что находит в воде, чтобы, таким образом, замаскироваться и спрятаться от хищников.

Неплохой маскировкой обладает и рыба-оса, которая в случае опасности притворяется листом, покачивающимся на волнах.

А вот эти водные организмы именуются порпитами. Размер одной особи не превышает и 3 см, однако им свойственно собираться в настолько большие колонии, что за ними спокойно прячутся некоторые виды рыб.

Найти пятнистого кускуса не так просто, ведь он спит на деревьях, свернувшись калачиком и укрывая себя листвой.

Похожего на хорька зверька зовут тайра. К слову, эти животные обладают отвратительным зрением, что не мешает им спокойно ползать туда и обратно по деревьям высоток свыше 40 метров.

А это антилопа-прыгун или же клиппшпрингер, точности которой позавидуют многие, поскольку она способна точно приземлиться на маленький участок размером с печенье.

Оказывается, что не все щуки – грозные хищники. Есть среди них аллигаторовые щуки, которые, вопреки названию, довольно нерешительны. Их очень трудно поймать, ведь, чувствуя сопротивление, они сразу же выпускают схваченную наживку.

Далеко не все рыбы плавают. По крайней мере морские петухи бродят по дну, используя для этого специальные отростки.

А вот такое насекомое как горбатка Cyphonia clavata защищается весьма интересным образом. Она создаёт на своём теле наросты, напоминающие свору муравьев, тем самым отпугивая потенциальную угрозу.

Шлемоносная птица-носорог выглядит весьма угрожающе, и это неудивительно, с таким-то клювом и каской на нём. К слову, они составляют 10% её общего веса.

Девятипоясный броненосец очень похож на своих собратьев. Вот только он не умеет скатываться в тугой шар. Вместо этого от испуга он подпрыгивает на метр вверх.

Шелковые куры выглядят красиво, ведь их мягкие перья очень похожи на мех. Правда, именно из-за них они и не могут подлететь.

Сложно понять, где ноздри у ленточных мурен, однако именно они служат для них чётким сенсором во время охоты и для защиты от хищников.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: дикие животные   животные   насекомые   природа   птицы   рыбы   фауна   
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Евгений Полчаса назад
Удивительная фауна: животные, способные удивить своей чудной внешностью или умениямиПосмотреть
Удивительная фауна: животные, способные удивить своей чудной внешностью или умениями
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Антибиотик
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