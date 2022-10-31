Удивительная фауна: животные, способные удивить своей чудной внешностью или умениями

Природа умеет удивлять обилием необычных или даже чудных животных. Какие-то из них способны удивить внешним видом, другие же – странными умениями. Вероятно, о некоторых из этих представителей фауны вы даже не слышали, ведь их уж точно не встретишь на каждом шагу.