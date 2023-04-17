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Мясо морского конька - это конина?

Мясо морского конька - это конина?

Автор:
17 апреля 2023 18:18
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   азия   животные   интересное   море   океан   рыбы   экзотика   
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Необычные морские коньки в греческой мифологии считались царями рыб, им покровительствовал сам Посейдон. Есть их было строго запрещено. В привычной европейской кухне их практически нельзя встретить, но едят ли их где-то ещё?

В кухнях Юго-Восточной и Восточной Азии блюда из "рыбного царя" встречаются довольно часто. Конёк там используется и как ингредиент для салата и в качестве самостоятельного блюда. Его частенько сравнивают с кальмаром из-за консистенции, а на вкус конёк очень солёный.

Тело конька состоит из шипов и кожистых наростов и мяса в нём не так уж много. Но, тем не менее, его всё равно любят подавать в азиатских ресторанах.

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Вяленый морской конёк - это непременное блюдо уличной еды в туристических районах, где его продают вместе с саранчой, высушенными лягушками и другими странными существами. У конька довольно специфический вкус и запах, но на него всегда находятся любители экзотической кухни.

Нет клинических испытаний, подтверждающих это, но существует мнение, что конёк может избавить от одышки, повысить потенцию и даже снизить болезненность родов. Из него делают мазь и применяют её от облысения и при кожных заболеваниях. В других странах его даже продают в виде таблеток. Спиртовыми настойками, настоенными на морском коньке, китайцы лечат язвы и даже рак.

К сожалению, никем не контролируемый отлов морских коньков очень быстро поставил этот вид под угрозу вымирания. Hippocampus paradoxus, начиная с 2000-х годов, в природе больше не встретить - он полностью истреблён. Американское рыболовное сообщество подсчитало, что в Азии в год вылавливают больше 37 млн морских коньков.

Разумеется, мясо морского конька - не конина, это просто шутка.
Конёк - это эволюционный потомок рыбы-иглы, лучепёрая рыба. Вид этот выделился примерно 25 млн лет назад из-за геологических перемен и появления больших мелководий.

Интересно, что морской конёк - это одна из немногих моногамных рыб. У них есть период ухаживания: за несколько дней до соития они романтично плавают, сцепившись хвостиками, меняют цвет, "танцуют" и всячески заигрывают друг с другом.

Потомство вынашивает отец, а самка регулярно его навещает. В сезон мальки вылупляются каждые четыре недели и одна только пара может производить на свет до двух тысяч новых коньков. Но, к сожалению, из-за нападений хищников, до полового созревания доживает очень немного особей.

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Метки: Еда   азия   животные   интересное   море   океан   рыбы   экзотика   
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29k
Ego sum qui sum Час назад
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RDen 13 минут назад
а мне они больше напоминают

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Максим Т. Полчаса назад
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32k
Андрей Иванов Час назад
Это - фантастика. Кто его видел, это мясо, воробей больше нагадит
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