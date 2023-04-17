Мясо морского конька - это конина?

В кухнях Юго-Восточной и Восточной Азии блюда из "рыбного царя" встречаются довольно часто. Конёк там используется и как ингредиент для салата и в качестве самостоятельного блюда. Его частенько сравнивают с кальмаром из-за консистенции, а на вкус конёк очень солёный.

Тело конька состоит из шипов и кожистых наростов и мяса в нём не так уж много. Но, тем не менее, его всё равно любят подавать в азиатских ресторанах.