Почему бегемоты не умеют плавать, несмотря на то, что живут в воде

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После слона бегемот - второе по величине животное. Взрослый самец может достигать веса больше четырёх тонн и не стоит обманываться внешней неповоротливостью - они могут развить скорость до 50 км/ч. Репутация у гиппопотамов так себе, а зря.
Учёные считают, что бегемоты могут сострадать, они умеют дружить и у них довольно-таки живой ум. К примеру, когда гиппопотамы жили на одной территории с крокодилами, то они смогли выстроить с ними дружеские отношения: они могут вместе гнать нежелательный гостей со своей общей территории и даже заботиться о потомстве друг друга.
Но вот многие с удивлением узнали, что бегемоты, несмотря на то, что практически всю жизнь проводят в воде, не умеют плавать. Его толстенькие массивные ножки всегда соприкасаются с дном, когда он находится в воде. Он иногда отталкивается от дна и всплывает на поверхность, постепенно опускаясь снова вниз. Вот такое у него есть интересное свойство. А всё дело в том, что у бегемота идеальное сочетание плотности костей и обтекаемости тела и благодаря этому зверь может пользовать водоёмы как микрогравитационную среду, где он спаривается и даже рожает детёнышей.
Особенно стоит отметить их брачные игры. Когда наступает сезон охоты на самок, то бегемоты могут сражаться за одну прекрасную даму весьма оригинальным способом: они начинают активно совершать акт дефекации, при этом быстро-быстро размахивают своим хвостом, разбрасывая фекалии как можно дальше. Ну, в общем, у кого дальше - тот и альфа, тому и женщина. Остальные уходят на поиски новой дамы сердца, но могут и подраться, если есть настроение.
Также удивляет неповоротливость этих гигантов, которая им абсолютно не мешает. Так быстро бегать по дну озёр помогает перепончатое строение лап. Когда животное погружается в воду, то у него закрываются ноздри и уши, а задерживать дыхание они могут на несколько минут.
Днём гиппопотамы лежат отдыхая на пресном мелководье, где глубина не больше двух метров. А вот ночью выбирается на берег в поисках еды: они могут есть разные прибрежные растения, побеги травы и даже павшие животные. А ещё они могут воровать чужую добычу, отнимая её у соседей. Чтобы плотно поесть бегемот может пройти до 10 км всего за несколько часов.
И эти внешне смешные и нелепые животные могут в одиночку прогнать целое стадо слонов или же львиный прайд. В мгновение они становятся безжалостными убийцами, если почувствуют опасность.
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Метки: бегемоты видео гиппопотамы животные интересное фауна
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Животныеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Животные
Поэтому слон не является "самым крупным животным", а бегемот, соответственно, не является "вторым после слона".