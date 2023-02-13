Почему бегемоты не умеют плавать, несмотря на то, что живут в воде

Но вот многие с удивлением узнали, что бегемоты, несмотря на то, что практически всю жизнь проводят в воде, не умеют плавать. Его толстенькие массивные ножки всегда соприкасаются с дном, когда он находится в воде. Он иногда отталкивается от дна и всплывает на поверхность, постепенно опускаясь снова вниз. Вот такое у него есть интересное свойство. А всё дело в том, что у бегемота идеальное сочетание плотности костей и обтекаемости тела и благодаря этому зверь может пользовать водоёмы как микрогравитационную среду, где он спаривается и даже рожает детёнышей.

2023-02-13T14:24:17+03:00