FISHKINET
Сообщество RealFishki 1206 постов • 104 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Почему бегемоты не умеют плавать, несмотря на то, что живут в воде

Почему бегемоты не умеют плавать, несмотря на то, что живут в воде

Автор:
13 февраля 2023 14:24
Сообщество : RealFishki
Метки: бегемоты   видео   гиппопотамы   животные   интересное   фауна   
2052
5
2
После слона бегемот - второе по величине животное. Взрослый самец может достигать веса больше четырёх тонн и не стоит обманываться внешней неповоротливостью - они могут развить скорость до 50 км/ч. Репутация у гиппопотамов так себе, а зря.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: бегемоты   видео   гиппопотамы   животные   интересное   фауна   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Serg2001 Час назад
На последней прикольный фотошоп...))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
LK 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Subic Полчаса назад
Ну вообще то, по науке, киты, скажем, тоже животные:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Животныеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Животные

Поэтому слон не является "самым крупным животным", а бегемот, соответственно, не является "вторым после слона".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
BiZ Полчаса назад
садись, четыре
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Моя Родина - СССР. 42 минуты назад
У бегемота скверный характер и очень плохое зрение, но при его габаритах это не его проблемы.
Старая шутка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BenderRodriguez Час назад
Стадо слонов бегемот прогнать не сможет, не надо ля ля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

125870



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Гениальная комедия с Джеки Чаном и лучшей дракой в истории кино
Гениальная комедия с Джеки Чаном и лучшей дракой в истории кино
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Вам письмо!
Вам письмо!
Бывший начальник охраны рассказал, сколько Борис Николаевич выпивал в день спиртного
Бывший начальник охраны рассказал, сколько Борис Николаевич выпивал в день спиртного
Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео)
Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Печальный опыт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#Прикол#познавательно#картинки#Ynews#кино#Турция#живопись
#интересно#Юмор#животные#в мире#интересное#Приколы#забавно#подборка#Китай#Жизнь
#история#СССР#Фотографии#позитив#страна#США#землетрясение#полиция#ретро#Россия
Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео) Первые в мире наушники AirPods Pro с разъёмом Type-C (2 фото + видео) Олень ворвался в магазин и перепугал посетителей Олень ворвался в магазин и перепугал посетителей Необычное сафари: в африканском заповеднике львов кормят на клетке, в которой сидят люди Необычное сафари: в африканском заповеднике львов кормят на клетке, в которой сидят люди В Подмосковье беспризорный енот ограбил дом В Подмосковье беспризорный енот ограбил дом В конном парке Москвы спасли медведя, который по своей глупости застрял в покрышке В конном парке Москвы спасли медведя, который по своей глупости застрял в покрышке Самые уродливые и жуткие обитатели океана Самые уродливые и жуткие обитатели океана

На что жалуетесь?

Вернуться