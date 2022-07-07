15 реально существующих созданий с океанского дна

Некоторые из них выглядят настолько пугающе, что невольно хочется подальше унести ноги, чтобы больше никогда с ними не встречаться. Однако в большинстве случаев эти существа абсолютно безобидны, а их внешний вид — всего лишь закономерное последствие проживания на больших глубинах. Поэтому не стоит их бояться. Узнайте их получше и задумайтесь о том, что, возможно, в какой-то степени они всё-таки прекрасны.

Осьминог адский вампир