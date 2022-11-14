FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 9654 поста • 1362 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Японская версия Тома и Джерри очаровала пользователей

Японская версия Тома и Джерри очаровала пользователей

Автор:
14 ноября 2022 22:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Джерри   Том   Япония   аниме   интересно   мультики   
1756
3
1

Что может быть лучше классики? Ее японская интерпретация! Только посмотрите, какая усилительная версия американского детского мультипликационного сериала про кота и мышь получилась от Cartoon Network.

Анимэшная версия Тома и Джерри была приурочена к неделе сыра, но это не отменяет того факта, что ей можно насладиться в любое другое время. Прямо сейчас, все кто собирается ко сну, уже лёг в тёплую кровать и думает, что посмотреть на ночь. Это видео специально для Вас. Оно сделает этот тяжёлый понедельник хотя бы чуточку, но приятным.

Жаль, что это лишь один эпизод, поскольку у разработчиков получилось действительно перенести хоть и ненадолго, но в беззаботное детство.

А вам какая версия больше нравится? Оригинальная или в японской стилистике? Можно, конечно, отметить, что новая версия более милая и менее "кровожадная" в отличие от оригинальной.

Но в мире сейчас слишком много жестокости и агрессии, поэтому безобидный мультик то, что надо.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Джерри   Том   Япония   аниме   интересно   мультики   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
salim777 Полчаса назад
Пипец, как будто третьеклассники рисовали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
884
Джонни Полчаса назад
какой-то однотипный юмор - постоянно кого-то натягивают: кота на шар, на звезду; мышонка н сыр.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 2 часа назад
онеме головного мозга)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

34706



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Казахи и поляки отказались от концертов Little Big
Казахи и поляки отказались от концертов Little Big
16 глупых и несбывшихся предсказаний умных людей
16 глупых и несбывшихся предсказаний умных людей
Набирающие популярность в сообществах
Самые дорогие страны в мире для проживания. Список топ-10
Самые дорогие страны в мире для проживания. Список топ-10
Масоны, рептилоиды и плоская Земля: 10 самых безумных теорий заговора
Масоны, рептилоиды и плоская Земля: 10 самых безумных теорий заговора
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Какое у тебя сегодня настроение?

Лучшие демотиваторы
Вопрос к автомобилистам

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#животные#картинки#девушки#автомобили#Приколы#страна#найдено на ebay#авто аварии
#интересно#факты#СССР#фотографии#подборка#дтп#автомир#аварии#позитив#Ynews
#Юмор#люди#история#США#красота#кино#Россия#знаменитости#сатира#Разное
Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Доступный ридер для тех, кто жить не может без чтения Зачем в Японии приделывают глаза беспилотным автомобилям Зачем в Японии приделывают глаза беспилотным автомобилям 14 особенностей жизни в Японии, которые удивляют туристов из других стран 14 особенностей жизни в Японии, которые удивляют туристов из других стран Не вешай мне лапшу на уши, хотя, если это наушники в форме лапши, то можно Не вешай мне лапшу на уши, хотя, если это наушники в форме лапши, то можно Ученые, наконец, нашли лекарство, которое помогает наращивать мускулы без физических упражнений Ученые, наконец, нашли лекарство, которое помогает наращивать мускулы без физических упражнений Новая разработка Google Japan — клавиатура в длину выше среднестатистического японца Новая разработка Google Japan — клавиатура в длину выше среднестатистического японца

На что жалуетесь?

Вернуться