Японская версия Тома и Джерри очаровала пользователей

Что может быть лучше классики? Ее японская интерпретация! Только посмотрите, какая усилительная версия американского детского мультипликационного сериала про кота и мышь получилась от Cartoon Network.
Анимэшная версия Тома и Джерри была приурочена к неделе сыра, но это не отменяет того факта, что ей можно насладиться в любое другое время. Прямо сейчас, все кто собирается ко сну, уже лёг в тёплую кровать и думает, что посмотреть на ночь. Это видео специально для Вас. Оно сделает этот тяжёлый понедельник хотя бы чуточку, но приятным.
Жаль, что это лишь один эпизод, поскольку у разработчиков получилось действительно перенести хоть и ненадолго, но в беззаботное детство.
А вам какая версия больше нравится? Оригинальная или в японской стилистике? Можно, конечно, отметить, что новая версия более милая и менее "кровожадная" в отличие от оригинальной.
Но в мире сейчас слишком много жестокости и агрессии, поэтому безобидный мультик то, что надо.
Источник:
АНТИФИШКИ
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