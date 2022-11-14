Японская версия Тома и Джерри очаровала пользователей

Анимэшная версия Тома и Джерри была приурочена к неделе сыра, но это не отменяет того факта, что ей можно насладиться в любое другое время. Прямо сейчас, все кто собирается ко сну, уже лёг в тёплую кровать и думает, что посмотреть на ночь. Это видео специально для Вас. Оно сделает этот тяжёлый понедельник хотя бы чуточку, но приятным.