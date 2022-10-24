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Ученые, наконец, нашли лекарство, которое помогает наращивать мускулы без физических упражнений

Ученые, наконец, нашли лекарство, которое помогает наращивать мускулы без физических упражнений

Автор:
24 октября 2022 13:01
Сообщество : Наука
Метки: Япония   вместо тренировки   интересно   лекарство   наука   невероятно   таблетка для лентяя   удивительно   ученые   
1207
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Исследователи из Токийского университета медицины и стоматологии утверждают, что нашли лекарство, которое может заменить тренировки. По словам ученых, оно воздействует на мышцы и кости точно так же, как физические упражнения.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   вместо тренировки   интересно   лекарство   наука   невероятно   таблетка для лентяя   удивительно   ученые   
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17  комментариев
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176
Guilty Pleasure 7 часов назад
осталось найти лекарство, которое к будет наращивать суставы пропорционально нарощенным мышцам
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26k
Ego sum qui sum 42 минуты назад
лет через 10....оказывается она вызывает рак...
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128k
Leff 2 часа назад
Этот бычок тоже не в качалку ходил.
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6k
Roninsamuray 2 часа назад
Мышь лабораторная Токийская.)

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270
Maksim 2 часа назад
Всегда интересовало: как же таблетка определяет какой именно кусочек организма нужно лечить и не затрагивает всё остальное...
Некоторые же мышцы из почти восьми с половиной сотен затрагивать вообще категорически нельзя - прямая дорога к кардиохирургу...
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71k
Viktor 6 часов назад
И где-то я уже это видел?

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15k
Александр 6 часов назад
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23k
Serg2001 7 часов назад
Ученые, наконец, нашли лекарство, которое помогает наращивать мускулы без физических упражненийПосмотреть
Ученые, наконец, нашли лекарство, которое помогает наращивать мускулы без физических упражнений
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9k
Izrin Maria 7 часов назад
Этот препарат предназначен для БОЛЬНЫХ. У которых кости и мышцы разрушаются слишком быстро.
У здоровых - кости, хрящи и мышцы не просто "достраиваются", но строительство идёт по местам нагрузок.
Остеобласты (клетки - строители) нарастят, усилят кость там, где она нагружена, а остеокласты (клетки-разрушители) растворят кость там, где она не под нагрузкой, обеспечат облегчение "конструкции", и возврат организму нужных веществ.
По структуре кости видно, каким нагрузкам она подвергалась постоянно.
Те же клетки наращивают специальные бугорки и гребни в местах, к котоым прикрепляются сухожилия мышц. Чем крупнее и сильнее мышца, тем больше "крепеж", и плотнее егоповерхностный слой.
Препарат же влияет на весь организм в целом, ненаправленно.
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4k
Феликс Дзержинский 8 часов назад
Продам мел, по цене лекарства, бизнес прибыльный 100%.
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27k
Квантовый переход 8 часов назад
Мне всегда жалко мышей,и не только мышей,а животных,на ктоторых ставят эксперименты.
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