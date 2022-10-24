Ученые, наконец, нашли лекарство, которое помогает наращивать мускулы без физических упражнений

Тот факт, что отсутствие физической активности вызывает хрупкость мышц и костей, известен уже давно, и все же такие бболезни, как остеопороз и саркопения, распространены сегодня как никогда раньше. Увы, некоторые люди ленятся заниматься спортом, а другим это просто противопоказано - например, из-за других заболеваний, таких, как гипертония. И все они подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета из-за недостатка физической активности. Таким образом, потребность в альтернативе физическим упражнениям существует давно. И ее, похоже, сумели удовлетворить ученые из Токийского университета медицины и стоматологии.

Исследователи смогли определить, что укрепление мышц и костей во время физических упражнений совпадает с анаболическими изменениями как в мышцах, так и в костях. Используя новый тип системы скрининга наркотиков, они смогли идентифицировать соединение, которое воспроизводит изменения в мышцах и костях. названный «локамидазол» — в честь «локомоторного» и химической основы «аминоиндазола» — или сокращенно ЛАМЗ.

Согласно исследованию, опубликованному в августе в медицинском журнале Nature, ЛАМЗ обладает способностью не только стимулировать рост костеобразующих остеобластов и мышечных клеток, но и подавлять образование остеокластов, которые разрушают кость и приводят к хроническим заболеваниям, таким, как остеопороз. Во время испытаний на мышах японские исследователи вводили локамидазол лабораторным мышам один раз в день в течение 14 дней. В конце эксперимента препарат был обнаружен в крови, мышцах и костях без каких-либо обнаруживаемых побочных эффектов, которые могли бы повлиять на гематологические параметры - то есть, на результаты анализа крови.