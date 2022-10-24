Ученые, наконец, нашли лекарство, которое помогает наращивать мускулы без физических упражнений

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Исследователи из Токийского университета медицины и стоматологии утверждают, что нашли лекарство, которое может заменить тренировки. По словам ученых, оно воздействует на мышцы и кости точно так же, как физические упражнения.
Современная жизнь в развитых странах стала проще и комфортнее, чем когда-либо, но и это имеет свои последствия. В отличие от наших предков, большинству из нас не приходится заниматься тяжелым трудом, чтобы прокормиться, — однако из-за этого многие люди не получают достаточного количества упражнений, и это сказывается на их костях, мышцах и общем состоянии здоровья. Заниматься спортом? Слишком многие не в состоянии преодолеть свою лень, увы. Но теперь для лентяев пришли хорошие новости из Токио: там, похоже, ученые придумали волшебную таблетку, которая обеспечивает рост мускулатуры.
Тот факт, что отсутствие физической активности вызывает хрупкость мышц и костей, известен уже давно, и все же такие бболезни, как остеопороз и саркопения, распространены сегодня как никогда раньше. Увы, некоторые люди ленятся заниматься спортом, а другим это просто противопоказано - например, из-за других заболеваний, таких, как гипертония. И все они подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета из-за недостатка физической активности. Таким образом, потребность в альтернативе физическим упражнениям существует давно. И ее, похоже, сумели удовлетворить ученые из Токийского университета медицины и стоматологии.
Исследователи смогли определить, что укрепление мышц и костей во время физических упражнений совпадает с анаболическими изменениями как в мышцах, так и в костях. Используя новый тип системы скрининга наркотиков, они смогли идентифицировать соединение, которое воспроизводит изменения в мышцах и костях. названный «локамидазол» — в честь «локомоторного» и химической основы «аминоиндазола» — или сокращенно ЛАМЗ.
Согласно исследованию, опубликованному в августе в медицинском журнале Nature, ЛАМЗ обладает способностью не только стимулировать рост костеобразующих остеобластов и мышечных клеток, но и подавлять образование остеокластов, которые разрушают кость и приводят к хроническим заболеваниям, таким, как остеопороз. Во время испытаний на мышах японские исследователи вводили локамидазол лабораторным мышам один раз в день в течение 14 дней. В конце эксперимента препарат был обнаружен в крови, мышцах и костях без каких-либо обнаруживаемых побочных эффектов, которые могли бы повлиять на гематологические параметры - то есть, на результаты анализа крови.
Исследователи смогли определить, что укрепление мышц и костей во время физических упражнений совпадает с анаболическими изменениями как в мышцах, так и в костях. Используя новый тип системы скрининга наркотиков, они смогли идентифицировать соединение, которое воспроизводит изменения в мышцах и костях. названный «локамидазол» — в честь «локомоторного» и химической основы «аминоиндазола» — или сокращенно ЛАМЗ.
Согласно исследованию, опубликованному в августе в медицинском журнале Nature, ЛАМЗ обладает способностью не только стимулировать рост костеобразующих остеобластов и мышечных клеток, но и подавлять образование остеокластов, которые разрушают кость и приводят к хроническим заболеваниям, таким, как остеопороз. Во время испытаний на мышах японские исследователи вводили локамидазол лабораторным мышам один раз в день в течение 14 дней. В конце эксперимента препарат был обнаружен в крови, мышцах и костях без каких-либо обнаруживаемых побочных эффектов, которые могли бы повлиять на гематологические параметры - то есть, на результаты анализа крови.
«Мы были рады обнаружить, что мыши, получавшие ЛАМЗ демонстрировали большую ширину мышечных волокон, большую максимальную мышечную силу, более высокую скорость формирования кости и более низкую активность резорбции кости», — сзаявил ведущий автор исследования Такехито Оно.
Препятствовать ослаблению опорно-двигательного аппарата, вызванное такими заболеваниями, как остеопороз, является одной из основных целей для таких препаратов, как ЛАМЗ, и результаты предварительных экспериментов очень обнадеживают. По словам старшего автора исследования Томоки Накашимы, локамидазол, вводимый перорально или посредством подкожной инъекции, «заметно улучшал состояние мышц и костей мышей с двигательной слабостью».
Хотя ЛАМЗ может и не дать вам тот рельефный пресс, о котором вы мечтали, исследователи уверены, что он может помочь в качестве терапевтического препарата для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, таких как страдающие остеопорозом и саркопенией.
Препятствовать ослаблению опорно-двигательного аппарата, вызванное такими заболеваниями, как остеопороз, является одной из основных целей для таких препаратов, как ЛАМЗ, и результаты предварительных экспериментов очень обнадеживают. По словам старшего автора исследования Томоки Накашимы, локамидазол, вводимый перорально или посредством подкожной инъекции, «заметно улучшал состояние мышц и костей мышей с двигательной слабостью».
Хотя ЛАМЗ может и не дать вам тот рельефный пресс, о котором вы мечтали, исследователи уверены, что он может помочь в качестве терапевтического препарата для пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, таких как страдающие остеопорозом и саркопенией.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Некоторые же мышцы из почти восьми с половиной сотен затрагивать вообще категорически нельзя - прямая дорога к кардиохирургу...
У здоровых - кости, хрящи и мышцы не просто "достраиваются", но строительство идёт по местам нагрузок.
Остеобласты (клетки - строители) нарастят, усилят кость там, где она нагружена, а остеокласты (клетки-разрушители) растворят кость там, где она не под нагрузкой, обеспечат облегчение "конструкции", и возврат организму нужных веществ.
По структуре кости видно, каким нагрузкам она подвергалась постоянно.
Те же клетки наращивают специальные бугорки и гребни в местах, к котоым прикрепляются сухожилия мышц. Чем крупнее и сильнее мышца, тем больше "крепеж", и плотнее егоповерхностный слой.
Препарат же влияет на весь организм в целом, ненаправленно.