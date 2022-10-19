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Не вешай мне лапшу на уши, хотя, если это наушники в форме лапши, то можно

Не вешай мне лапшу на уши, хотя, если это наушники в форме лапши, то можно

Автор:
19 октября 2022 22:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   интересно   креатив   лапша   наушники   технологии   японцы   
1859
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Как мы уже с вами знаем, японцы весьма специфический народ. То они придумывают клавиатуру длинной в человеческий рост, то еще что-то. Но иногда их креатив действительно смешной и необычный. Например, компания по производству лапши быстрого приготовления решила выпустить наушники.

Возможно вы подумаете, что выпускать они стали обычные наушники, скрывая свою причастность к основной продукции? Нет, недавно компания Nissin Foods разработала собственный дизайн беспроводных наушников. В качестве "ушей" они представили пластмассовые стаканчики, а микрофоном выступает стилизованная под пластмассовую вилку гарнитура.

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Выглядит это весьма забавно, особенно, если учесть как производитель рекламирует свою продукцию. В компании утверждают, что Cup Noodle идеально подойдет для разговоров с коллегами по Zoom.

Только представьте, у вас собрание с шефом и вы, чтобы вам не мешали домашние надеваете наушники от Cup Noodle. Как думаете, будут ли над вами шутить коллеги после этого?

В целом, понятное дело, что это скорее не руководство к действию, а просто стеб, но довольно веселый. К наушникам в общем-то нет особых претензий, стилизовано все действительно классно, видно, что дизайнер креативный. Но лишь один вопрос беспокоит, почему вместо палочек для лапши в качестве микрофона выступает вилка.

Источник:

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Метки: Япония   интересно   креатив   лапша   наушники   технологии   японцы   
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1  комментарий
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Lexx 2 часа назад
У стаканов в дне нужно мелких дырок навертеть. Ну будет на вроде фазоинвертора.
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