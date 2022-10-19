Не вешай мне лапшу на уши, хотя, если это наушники в форме лапши, то можно

В целом, понятное дело, что это скорее не руководство к действию, а просто стеб, но довольно веселый. К наушникам в общем-то нет особых претензий, стилизовано все действительно классно, видно, что дизайнер креативный. Но лишь один вопрос беспокоит, почему вместо палочек для лапши в качестве микрофона выступает вилка.