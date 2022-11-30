$200 миллиардов на борьбу с кризисом: как Япония спасает свою экономику

Для стран Запада рост инфляции и меры борьбы с ней стали основой современной макроэкономической повесткой, в Японии ситуация иная.
Местный кабинет министров одобрил очередные меры поддержки населения приблизительно на $200 миллиардов (29 триллионов йен), которые государство собирается потратить на компенсацию расходов домохозяйств и бизнеса.
В отличие от западных стран, где инфляция за последний год улетела к рекордным отметкам в 6-15%, у Японии проблемы не столь существенные — рост цен за год составил комфортные 3%, а ключевая ставка осталась околонулевой. А вот проблем с сокращением экономики там действительно опасаются — отсюда и рост расходов, который приведёт к дополнительной инфляции, которую страна может себе позволить.
В итоге, весь пакет новых мер обойдется японскому минфину в $490 миллиардов — астрономическая сумма, вполне сопоставимая с дополнительными расходами времен коронавирусной пандемии. Да и суть этих мер со времён коронавируса не сильно поменялась — прямое стимулирование расходов и компенсация дополнительных расходов на электричество.
Проблема для Японии в другом: уже сейчас понятно, что для реализации новых мер придётся много занимать, а совокупный долг Японии уже сейчас находится в районе $8,2 триллионов (это приблизительно 1,2 квадриллиона йен). С одной стороны, Япония все еще может себе все это позволить. С другой — мы наблюдаем, как проблему просто переложили на будущие поколения.
Источник:
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Эти гады о людях заботятся?
Да накуя такие госслужащие вообще нужны?
Штаты, 25,34 трлн долларов ВВП и долг $31 трлн
Отдадут? Тоже самое, лет через 100, если занимать больше не будут.
В Германии полегче, ВВП в Германии на 2022 год составляет 4,5 трлн долларов и долг 2,3 триллиона евро...
Франция $2,9 трлн ВВП и долг 3 трлн... Нормально да? Отдаст? Врядли ближайшие 100 лет...
Англия долг 97.4 % от ВВП, Испания - 118 % от ВВП, Италия - 151 % от ВВП, Австрия -82.8 %, Канада- 113 %.
Это ведущие экономики мира. Отдать долги они не смогут скорее всего никогда. Отсюда какой выход? Отсюда какой выход? А какой выход был до этого аж 2 раза? Ничего нового вроде бы не придумали.
По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2022 года составил 436,8 млрд долларов США, уменьшившись с начала 2022 года на 45,4 млрд долларов США, или на 9,4%.
https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ext-debt/https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ext-debt/
(шутка, конечно)
https://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txthttps://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
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Ну щас пиндосы впишутся в темку и пойдет поток необеспеченных ничем резанных бумажек в японию, так же как это сейчас с окраиной происходит.
Очень удобно подсадить целые страны на долларовый "крючок", тем более если это просто бумажки, и пусть потом эти тупицы расплачиваются по долгам на протяжении многих и многих поколений, только уже реальными активами, товарами, технологиями и пр. Эть уже хорошо отлаженный механизм выживания от самой "исключительной" НАЦИи на планете Земля.
В последнее время вообще очень многое перекладывается на будущее поколение.
Так то не завидую я этому поколению
Не правильно. Правильно так - будущие поколения! Даже если они внезапно прекратят брать долги и начнут постепенно их отдавать, то это на 2-3 поколения.