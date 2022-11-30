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$200 миллиардов на борьбу с кризисом: как Япония спасает свою экономику

$200 миллиардов на борьбу с кризисом: как Япония спасает свою экономику

Автор:
30 ноября 2022 23:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   долг   интересно   инфляция   кризис   экономика   
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Для стран Запада рост инфляции и меры борьбы с ней стали основой современной макроэкономической повесткой, в Японии ситуация иная.

Местный кабинет министров одобрил очередные меры поддержки населения приблизительно на $200 миллиардов (29 триллионов йен), которые государство собирается потратить на компенсацию расходов домохозяйств и бизнеса.

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В отличие от западных стран, где инфляция за последний год улетела к рекордным отметкам в 6-15%, у Японии проблемы не столь существенные — рост цен за год составил комфортные 3%, а ключевая ставка осталась околонулевой. А вот проблем с сокращением экономики там действительно опасаются — отсюда и рост расходов, который приведёт к дополнительной инфляции, которую страна может себе позволить.

В итоге, весь пакет новых мер обойдется японскому минфину в $490 миллиардов — астрономическая сумма, вполне сопоставимая с дополнительными расходами времен коронавирусной пандемии. Да и суть этих мер со времён коронавируса не сильно поменялась — прямое стимулирование расходов и компенсация дополнительных расходов на электричество.

Проблема для Японии в другом: уже сейчас понятно, что для реализации новых мер придётся много занимать, а совокупный долг Японии уже сейчас находится в районе $8,2 триллионов (это приблизительно 1,2 квадриллиона йен). С одной стороны, Япония все еще может себе все это позволить. С другой — мы наблюдаем, как проблему просто переложили на будущие поколения.

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Метки: Япония   долг   интересно   инфляция   кризис   экономика   
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9  комментариев
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14k
Алексей Час назад
Это чтож получается...
Эти гады о людях заботятся?

Да накуя такие госслужащие вообще нужны?
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27k
Юрьевич Час назад
Судя по всему, долги отдавать никто не собирается. Вот япошек, например возьмём - ВВП 5 триллионов и долг 8,2 триллионов. Отдадут они когда этот долг? Лет через 100, если занимать больше не будут.
Штаты, 25,34 трлн долларов ВВП и долг $31 трлн
Отдадут? Тоже самое, лет через 100, если занимать больше не будут.
В Германии полегче, ВВП в Германии на 2022 год составляет 4,5 трлн долларов и долг 2,3 триллиона евро...
Франция $2,9 трлн ВВП и долг 3 трлн... Нормально да? Отдаст? Врядли ближайшие 100 лет...
Англия долг 97.4 % от ВВП, Испания - 118 % от ВВП, Италия - 151 % от ВВП, Австрия -82.8 %, Канада- 113 %.

Это ведущие экономики мира. Отдать долги они не смогут скорее всего никогда. Отсюда какой выход? Отсюда какой выход? А какой выход был до этого аж 2 раза? Ничего нового вроде бы не придумали.
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16k
Bill Час назад
Япония купила американских трежерифсов на $1,1 триллиона. Самое время предъявить эти бумажки - и пусть США оплатит падение ВВП.
(шутка, конечно)
https://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txthttps://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt
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9k
Shtoppi Час назад
<<С одной стороны, Япония все еще может себе все это позволить. С другой мы наблюдаем, как проблему просто переложили на будущие поколения.>>
---------------
Ну щас пиндосы впишутся в темку и пойдет поток необеспеченных ничем резанных бумажек в японию, так же как это сейчас с окраиной происходит.
Очень удобно подсадить целые страны на долларовый "крючок", тем более если это просто бумажки, и пусть потом эти тупицы расплачиваются по долгам на протяжении многих и многих поколений, только уже реальными активами, товарами, технологиями и пр. Эть уже хорошо отлаженный механизм выживания от самой "исключительной" НАЦИи на планете Земля.
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8k
GROMOZEKA 2 часа назад
«С одной стороны, Япония все еще может себе все это позволить. С другой мы наблюдаем, как проблему просто переложили на будущие поколения»

В последнее время вообще очень многое перекладывается на будущее поколение.
Так то не завидую я этому поколению
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