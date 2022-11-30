$200 миллиардов на борьбу с кризисом: как Япония спасает свою экономику

Проблема для Японии в другом: уже сейчас понятно, что для реализации новых мер придётся много занимать, а совокупный долг Японии уже сейчас находится в районе $8,2 триллионов (это приблизительно 1,2 квадриллиона йен). С одной стороны, Япония все еще может себе все это позволить. С другой — мы наблюдаем, как проблему просто переложили на будущие поколения.