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Рыбы потратили 500 йен прямо из аквариума

Рыбы потратили 500 йен прямо из аквариума

Автор:
24 января 2023 22:13
Сообщество : Животные
Метки: Стример   Япония   аквариумные рыбки   игры   интересно   рыбки   стрим   
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Если вы думаете, что вы творите какую-то бессмысленную и странную дичь, то вы еще нет, вы просто не смотрите стримеров. Люди от скуки порой залипают на смешные и глупые видео, кто-то наблюдает за тем, как парень пинает камень, а кому-то нравится смотреть, как кто-то играет. Сколько людей, столько и вкусов. Некоторые стримеры пошли еще дальше в попытке удивить своих подписчиков.

Например, японский стример Mutikemaru собрал специальный контроллер для того, чтобы рыбки в его аквариуме могли играть в игры. Они проплывают над клавишами и это засчитывается как нажатие.

Таким образом рыбки уже наиграли больше 20к часов и во время стрима с Nintendo Switch игра Pokémon Violet зависла и вылетела в главное меню.

Рыбки смогли поменять имя, показать на стриме платежные данные, после этого пополнить баланс на 500 йен и купить подписку на игры Nintendo 64 и скин для Nintendo Switch Sports.

После этого они просто выключили консоль. Звучит конечно фантастически, но в наше время уже сложно быть скептиком.

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Метки: Стример   Япония   аквариумные рыбки   игры   интересно   рыбки   стрим   
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4  комментария
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27k
Юрьевич 2 часа назад
Какой только хернёй люди не маются, лишь бы не работать...
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pssst 21 минуту назад
500 йен - это очень маленькая сумма. У японцев нет "копеек".
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0
Pavel Полчаса назад
Это рыбье дело!
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40k
turyst 52 минуты назад
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