Рыбы потратили 500 йен прямо из аквариума

Если вы думаете, что вы творите какую-то бессмысленную и странную дичь, то вы еще нет, вы просто не смотрите стримеров. Люди от скуки порой залипают на смешные и глупые видео, кто-то наблюдает за тем, как парень пинает камень, а кому-то нравится смотреть, как кто-то играет. Сколько людей, столько и вкусов. Некоторые стримеры пошли еще дальше в попытке удивить своих подписчиков.
Например, японский стример Mutikemaru собрал специальный контроллер для того, чтобы рыбки в его аквариуме могли играть в игры. Они проплывают над клавишами и это засчитывается как нажатие.
Таким образом рыбки уже наиграли больше 20к часов и во время стрима с Nintendo Switch игра Pokémon Violet зависла и вылетела в главное меню.
Рыбки смогли поменять имя, показать на стриме платежные данные, после этого пополнить баланс на 500 йен и купить подписку на игры Nintendo 64 и скин для Nintendo Switch Sports.
После этого они просто выключили консоль. Звучит конечно фантастически, но в наше время уже сложно быть скептиком.
Источник:
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