Рыбы потратили 500 йен прямо из аквариума

Например, японский стример Mutikemaru собрал специальный контроллер для того, чтобы рыбки в его аквариуме могли играть в игры. Они проплывают над клавишами и это засчитывается как нажатие.

Таким образом рыбки уже наиграли больше 20к часов и во время стрима с Nintendo Switch игра Pokémon Violet зависла и вылетела в главное меню.