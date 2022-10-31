Японские "камни цунами": мудрое предостережение из глубины веков

Другие камни также содержат предостережение, но в более общей форме: "Если произойдет землетрясение, остерегайтесь цунами", — призывает плита, напоминающая людям о необходимости подняться на возвышенность сразу после землетрясения.



Такие плиты обычно появлялись после очередного смертоносного цунами, такого как, например, в 1896 году, когда погибло 22 000 человек. Есть также камни, указывающие на то, что в этом месте достаточно высоко и безопасно в случае прихода фатальной волны.