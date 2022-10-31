Японские "камни цунами": мудрое предостережение из глубины веков

290
6
Из-за своего расположения в Тихоокеанском регионе Япония всегда была подвержена разрушительным землетрясениям и цунами, и знания местного населения о природных катастрофах уходят корнями в глубь веков. Один из лучших примеров этому — так называемые "камни цунами" — плиты с надписями, которые предупреждают о том, что ниже некоторой отметки строить дома опасно. Если придет большая волна, жителям низины не поздоровится.
Один из самых известных таких камней находится в деревне Анеоши. На трехметровой плите высечен текст, который гласит: "Высокие жилища — это мир и согласие наших потомков. Помните о бедствии великих цунами. Не стройте домов ниже этой точки". Жители восприняли совет близко к сердцу: их дома выдержали трагическое землетрясение и цунами 2011 года, а некоторые соседние деревни понесли страшные потери.
Другие камни также содержат предостережение, но в более общей форме: "Если произойдет землетрясение, остерегайтесь цунами", — призывает плита, напоминающая людям о необходимости подняться на возвышенность сразу после землетрясения.
Такие плиты обычно появлялись после очередного смертоносного цунами, такого как, например, в 1896 году, когда погибло 22 000 человек. Есть также камни, указывающие на то, что в этом месте достаточно высоко и безопасно в случае прихода фатальной волны.
Такие плиты обычно появлялись после очередного смертоносного цунами, такого как, например, в 1896 году, когда погибло 22 000 человек. Есть также камни, указывающие на то, что в этом месте достаточно высоко и безопасно в случае прихода фатальной волны.
×
×
"Камни цунами" можно часто встретить вдоль береговой линии Японии, и некоторым из них более 600 лет. "Камни цунами являются предупреждением для последующих поколений от их предков. В некоторых местах к этим урокам прошлого прислушались, но во многих нет", — рассказал Итоко Китахара, специалист по истории стихийных бедствий, в интервью The New York Times в 2011 году.
Камни были вокруг в течение столетий
Это также хорошее напоминание о том, что нужно ценить знания людей, которые жили в этом месте десятилетиями. "Этот камень, установленный после цунами, был способом предупредить потомков на следующие 100 лет о том, что еще одно цунами обязательно придет", — сказал г-н Кимура, местный рыбак.
Это прекрасный пример связи поколений, а также находчивости и мудрости предков. Не стоит полностью отрицать прошлое, следует к нему прислушиваться.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Кимоно - чем меньше выпуклостей на фигуре, тем красивее
- Японцы едят "каки" - значит наступила осень
- Что такое землетрясение
- Удивительные факты о самой знаменитой горе Японии
- Дайкон - почему его так любят японцы и едят почти каждый день
Метки: Япония землетрясение интересно камни цунами познавательно предки предостережение привет из прошлого связь поколений цунами
Новости партнёров
реклама