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Японские "камни цунами": мудрое предостережение из глубины веков

Японские "камни цунами": мудрое предостережение из глубины веков

Автор:
31 октября 2022 16:09
Сообщество : Факты
Метки: Япония   землетрясение   интересно   камни цунами   познавательно   предки   предостережение   привет из прошлого   связь поколений   цунами   
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Из-за своего расположения в Тихоокеанском регионе Япония всегда была подвержена разрушительным землетрясениям и цунами, и знания местного населения о природных катастрофах уходят корнями в глубь веков. Один из лучших примеров этому — так называемые "камни цунами" — плиты с надписями, которые предупреждают о том, что ниже некоторой отметки строить дома опасно. Если придет большая волна, жителям низины не поздоровится.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   землетрясение   интересно   камни цунами   познавательно   предки   предостережение   привет из прошлого   связь поколений   цунами   
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