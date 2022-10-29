Прогулочные теплоходы в Японии: почему они так похожи на звездолёты

Автор и дизайнер этих трёх теплоходов - художник Рейдзи Мацумото, который работает в жанре аниме и манги. Он выиграл тендер, когда представил свои эскизы на суд жюри. Плюс ко всему был опрос местных жителей и туристов. Так подавляющему большинству опрошенных понравились именно эскизы Мацумото.

Итак, начнём наш обзор всех трёх теплоходов. Как можно видеть, два из них имеют открытую палубу, которая на крыше, а третий не имеет.