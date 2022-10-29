Прогулочные теплоходы в Японии: почему они так похожи на звездолёты

В Японии довольно много туристических направлений, и одно из популярнейших - это водный маршрут между городом Асакуса и искусственным островом Одайбо. Так вот по нему туда-сюда курсируют теплоходы. Однако их дизайн сильно отличается от привычных нам речных трамвайчиков. Их тут три вида, и все три были спроектированы и построены более 15 лет назад.
Автор и дизайнер этих трёх теплоходов - художник Рейдзи Мацумото, который работает в жанре аниме и манги. Он выиграл тендер, когда представил свои эскизы на суд жюри. Плюс ко всему был опрос местных жителей и туристов. Так подавляющему большинству опрошенных понравились именно эскизы Мацумото.
Итак, начнём наш обзор всех трёх теплоходов. Как можно видеть, два из них имеют открытую палубу, которая на крыше, а третий не имеет.
Первый теплоход называется Queen Emeraldas, и он, как и остальные, имеет большую площадь остекления. Это нужно для того, чтобы у туристов был наилучший обзор достопримечательностей.
Когда попадаешь внутрь, то возникает ощущение, как будто ты и правда на космическом корабле. Стулья здесь из оргстекла, как будто в кафешке.
В носовой части расположена рубка капитана, и у него есть много козырьков. защищающих от солнца. Длина этого судна 33 м, ширина 8 м, водоизмещение 114 тонн. Схожие параметры и у остальных тепдоходов.
В кормовой части расположен бар-буфет. Столешницы закреплены по салону стационарно, а вот стулья можно двигать.
Поднимаемся наверх на открытую палубу. Здесь открывается вид не только на воду и окрестности, но и на салон теплохода прямо через стекло.
Второе судно тоже с открытой верхней палубой, и называется оно Hotaluna. Отличается оно большим количеством так называемых стеклянных пузырей в панорамных окнах. Это такие одутловатые выпуклости, которые забавно торчат наружу. Нам так никто и не объяснил, зачем они нужны. Видимо это просто дизайн такой.
Что же касается интерьера, то здесь есть и столы с посадочными местами, а также есть и просто мягкие лавки вокруг пилонов.
Ну и разумеется в кормовой части есть буфетно-барная стойка, потому что туристы вечно что-то пьют или едят.
А вот у трретьего теплохода - Himiko - на крыше нет открытой палубы.
Внутри обстановка тоже больше напоминает заведение общепита, нежели посадочные места в теплоходе. Но кресла и столы здесь белые.
Буфет-бар выглядит немного иначе, но ассортимент плюс-минус одинаковый.
И наконец переходим к самому главному - к туалету. Он же гальюн. И как во всех остальных приличных японских заведениях, унитаз здесь с программным управлением. Чтобы в нём разобраться нужно иметь учёную степень не ниже кандидата. Примечательно также и то, что в туалете есть выпуклое окно и диванчик. О назначении этой лежанки остаётся только догадываться.
А ещё ночью эти теплоходы прикольно светятся:
Источник:
АНТИФИШКИ
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