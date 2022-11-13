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12 самых страшных мест, куда отправляются только смелые туристы

12 самых страшных мест, куда отправляются только смелые туристы

Автор:
13 ноября 2022 09:13
Сообщество : Путешествия
Метки: интересно   места   путешествие   страшно   туристы   ужас   фото   
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От тура Джека-потрошителя до жутких европейских замков: леденящие душу места, где живут призраки, вампиры, злые духи и прочие герои страшных легенд.

Мы все абсолютно разные и отдых предпочитаем разный. Кто-то мечтает пролежать на пляже целую неделю, а для других отдых должен быть таким, чтобы в жилах стыла кровь. Именно поэтому кто-то отправляется в заброшенные психиатрические больницы или в Чернобыль, чтобы увидеть своими глазами следы техногенной катастрофы и как природа в этом городе-призраке берет верх. Если вы из числа последних, то гоните прочь чувство вины за вашу любовь к подобным локациям: в конце концов, изучение мест, где когда-то происходили важные события или даже случилась катастрофа, помогают понять наш мир лучше, увидеть прошлое с другой стороны, прочувствовать глубже историю и, конечно, вызвать выброс адреналина. Уж поверьте, пугающих мест на нашей планете предостаточно, и они, кстати, не всегда связаны с катастрофой.


Тур Джека-потрошителя в Лондоне

Удивительно, но он пользуется популярностью. С именем этого маньяка связана, пожалуй, самая кровавая и жестокая тайна британской столицы. Тур проводят в ночное время, и его горячо любят как путешественники, так и сами жители Лондона.

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Остров кукол в Мексике

Гостиница Ram Inn — одна из самых старых в Англии, и, говорят, в ней полно призраков

Замок Корвинов в румынском городе Хунедоара

Один из самых известных замков Румынии. Местные жители верили, что тут живут призраки людей, которых пытали в подвалах.

Тюрьма в американском штате Пенсильвания

Эта тюрьма известна тем, что в ней сидели в «одиночках»: заключенным нельзя было общаться друг с другом, а выходили они из камер, надев капюшон. Здесь отбывал срок Аль Капоне и другие известные преступники. Тюрьма давно заброшена и окутана историями о призраках.

Еще одна известная на весь мир тюрьма — Тауэр Лондона, в котором до сих пор царит атмосфера пыток и смерти

Дом ведьм в Салеме

В этом доме жил судья Корвин, который в конце XVII века обвинил около 200 человек в колдовстве.

Катакомбы Парижа, где покоятся останки 6 млн человек

Это подземное кладбище появилось как способ бороться с нехваткой мест для захоронений.

Крепость Акерсхус и пристанище призраков — одно из самых страшных мест в Норвегии

Аномальный лес Хойя в Румынии, где, согласно легендам, происходят паранормальные явления

Форт Бхангар: крепость Индии, о которой среди местных ходят жуткие легенды

Тропа вдоль горы Хуашань в Китае: эта дорога считается самой опасной в мире

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересно   места   путешествие   страшно   туристы   ужас   фото   
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