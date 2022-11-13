12 самых страшных мест, куда отправляются только смелые туристы

Мы все абсолютно разные и отдых предпочитаем разный. Кто-то мечтает пролежать на пляже целую неделю, а для других отдых должен быть таким, чтобы в жилах стыла кровь. Именно поэтому кто-то отправляется в заброшенные психиатрические больницы или в Чернобыль, чтобы увидеть своими глазами следы техногенной катастрофы и как природа в этом городе-призраке берет верх. Если вы из числа последних, то гоните прочь чувство вины за вашу любовь к подобным локациям: в конце концов, изучение мест, где когда-то происходили важные события или даже случилась катастрофа, помогают понять наш мир лучше, увидеть прошлое с другой стороны, прочувствовать глубже историю и, конечно, вызвать выброс адреналина. Уж поверьте, пугающих мест на нашей планете предостаточно, и они, кстати, не всегда связаны с катастрофой.

Тур Джека-потрошителя в Лондоне

Удивительно, но он пользуется популярностью. С именем этого маньяка связана, пожалуй, самая кровавая и жестокая тайна британской столицы. Тур проводят в ночное время, и его горячо любят как путешественники, так и сами жители Лондона.