Специфические образы и ситуации, от которых бегут табуны мурашек размером с кулак

Кажется, что и ситуации на фото заурядные. Но если представить, что заглядываешь в глотку рыбы, закусившей осьминогом, или встречаешь ядовитого паука в собственной ванной, то становится не по себе от их возможного воплощения.
Или одержим демоном, ведь так выгнуться по доброй воле почти что нереально.
Субдермальные импланты заставляют поверить в тайное общество, секту и пришествие инопланетян
Это необходимость, ведь Louis Vuitton стоят нереально дорого. Интересно, что тогда спрятано внутри самой вполне обычной на вид торбочки?
Но водитель легковушки остался жив. И это настоящее чудо.
Видимо, достали бумагу тырить.
Интересно, как выглядят Степашка и Каркуша?
Созданы для защиты урожая японских земледельцев. Защитники в стиле сюр, особенно если повстречаться с ними в темноте.
Видимо, он хотел продемонстрировать удаль молодецкую и высоко прыгнуть, но у столба были по этому поводу другие планы.
Ужас в том, что палочки использованы. Страшно предположить, для чего.
У женщины за рулём случился инсульт. Машину подбросило после столкновения с деревом. К счастью, бывшие в доме дети не пострадали. Водитель тоже осталась жива.
Мужчина сделал из глазного протеза своей жены кольцо. Смотрится жутко и потусторонне-алогично. Страшно предположить, чем он руководствовался, выбирая такое украшение.
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