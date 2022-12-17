FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7703 поста • 798 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Специфические образы и ситуации, от которых бегут табуны мурашек размером с кулак

Специфические образы и ситуации, от которых бегут табуны мурашек размером с кулак

Автор:
17 декабря 2022 20:52
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   комфорт   необычно   ситуация   случай   странно   страшно   фото   
3517
15

Кажется, что и ситуации на фото заурядные. Но если представить, что заглядываешь в глотку рыбы, закусившей осьминогом, или встречаешь ядовитого паука в собственной ванной, то становится не по себе от их возможного воплощения.

×
×

Или одержим демоном, ведь так выгнуться по доброй воле почти что нереально.

Это необходимость, ведь Louis Vuitton стоят нереально дорого. Интересно, что тогда спрятано внутри самой вполне обычной на вид торбочки?

Но водитель легковушки остался жив. И это настоящее чудо.

Видимо, достали бумагу тырить.

Интересно, как выглядят Степашка и Каркуша?

Созданы для защиты урожая японских земледельцев. Защитники в стиле сюр, особенно если повстречаться с ними в темноте.

Видимо, он хотел продемонстрировать удаль молодецкую и высоко прыгнуть, но у столба были по этому поводу другие планы.

Ужас в том, что палочки использованы. Страшно предположить, для чего.

У женщины за рулём случился инсульт. Машину подбросило после столкновения с деревом. К счастью, бывшие в доме дети не пострадали. Водитель тоже осталась жива.

Мужчина сделал из глазного протеза своей жены кольцо. Смотрится жутко и потусторонне-алогично. Страшно предположить, чем он руководствовался, выбирая такое украшение.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: интересно   комфорт   необычно   ситуация   случай   странно   страшно   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
40k
jonnyD Час назад
Субдермальные ...ну ваще псец ... а подкожные чем плохи были бы ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
251k
Chasoslov 4 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ss 12 минут назад
Бумага против запоров

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Galateya

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39522



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
Пожилой грустный кот не верил тому, что на него обратили внимание
Пожилой грустный кот не верил тому, что на него обратили внимание
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Вязание из толстой пряжи - быстро, просто, красиво
Вязание из толстой пряжи - быстро, просто, красиво
Предновогодний шопинг на Авито
Предновогодний шопинг на Авито
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#забавно#в мире#Приколы#подборка#дтп#космос#футбол#история
#Юмор#Прикол#креатив#интересное#автомир#красота#искусство#позитив#авто аварии#Россия
#интересно#кино#факты#автомобили#Ynews#аварии#картинки#фотографии#фильмы#кот
Предновогодний шопинг на Авито Предновогодний шопинг на Авито Самые неожиданные орудия настоящих убийств Самые неожиданные орудия настоящих убийств Аура тревоги и флёр противоречия: интересные и неоднозначные фото Аура тревоги и флёр противоречия: интересные и неоднозначные фото Достойные дизайны и рекламы, заслуживающие внимания и одобряющего кивка потребителей Достойные дизайны и рекламы, заслуживающие внимания и одобряющего кивка потребителей Научные факты, способные довести до мурашек и дрожи Научные факты, способные довести до мурашек и дрожи Необычные вещи, удивительные факты Необычные вещи, удивительные факты

На что жалуетесь?

Вернуться