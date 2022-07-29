17 колоритных снимков, которые расскажут об Израиле лучше путеводителей

Многие, кто посетил Израиль, остались под впечатлением. Еще бы! Это удивительная страна со своим неповторимым колоритом. В этом материале предлагаю для вас фотографии, которые, возможно, расскажут об Израиле больше и лучше путеводителей.
Погода в Израиле может быть очень непредсказуемой и меняться каждый день
Могут случаться вот такие наводнения после сильных ливней.
Уличный рояль, корпус и ножки которого сделаны из бетона
Ему нестрашна непогода, и на нем может попробовать сыграть любой желающий.
В Израиле можно встретить скамейки, рассчитанные на одного человека
В Хайфе есть подземный фуникулер
В магазинах можно найти известные марки лимонада с добавлением кофе
Еще в продуктовых супермаркетах продается шоколадное молоко в маленьких пакетах
Говорят, оно вкусное.
На некоторых остановках есть таблички с рельефными надписями, в том числе шрифтом Брайля
На некоторых станциях стоят стеллажи с книгами, которые можно взять любому желающему и абсолютно бесплатно
Чтобы скоротать время в поездке. Вернуть их можно на любой станции.
В Тель-Авиве на самокатах можно увидеть номера, как на авто
По улицам перемещаются специальные автомобили, в которых доноры могут сдать кровь
Чтобы воспользоваться тележкой в гипермаркете, необходимо ввести номер ID карты — удостоверения личности
Неудивительно, что все тележки возвращают на место после совершения покупок.
Один из представителей фауны Израиля
Хамелеонов можно встретить, просто прогуливаясь по улицам.
Растущее на весу апельсиновое дерево
В Израиле тоже есть большие цветочные поля, как в Нидерландах
Посещение некоторых израильских пляжей разделено между мужчинами и женщинами по дням
Например, пляж за этой стеной по понедельникам, средам и пятницам могут посещать только мужчины, а женщины могут принимать солнечные ванны здесь по воскресеньям, вторникам и четвергам.
Ничего необычного
Просто деревья в свитерах.
На одном из пляжей Тель-Авива кто-то построил вот такой потрясающий «замок» из песка
Источник:
АНТИФИШКИ
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