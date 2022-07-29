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17 колоритных снимков, которые расскажут об Израиле лучше путеводителей

17 колоритных снимков, которые расскажут об Израиле лучше путеводителей

Автор:
29 июля 2022 08:19
Сообщество : Путешествия
Метки: Жизнь   Израиль   в мире   интересно   люди   путешествие   фото   
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Многие, кто посетил Израиль, остались под впечатлением. Еще бы! Это удивительная страна со своим неповторимым колоритом. В этом материале предлагаю для вас фотографии, которые, возможно, расскажут об Израиле больше и лучше путеводителей.

Погода в Израиле может быть очень непредсказуемой и меняться каждый день

Могут случаться вот такие наводнения после сильных ливней.

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Уличный рояль, корпус и ножки которого сделаны из бетона

Ему нестрашна непогода, и на нем может попробовать сыграть любой желающий.

В Израиле можно встретить скамейки, рассчитанные на одного человека

В Хайфе есть подземный фуникулер

В магазинах можно найти известные марки лимонада с добавлением кофе

Еще в продуктовых супермаркетах продается шоколадное молоко в маленьких пакетах

Говорят, оно вкусное.

На некоторых остановках есть таблички с рельефными надписями, в том числе шрифтом Брайля

На некоторых станциях стоят стеллажи с книгами, которые можно взять любому желающему и абсолютно бесплатно

Чтобы скоротать время в поездке. Вернуть их можно на любой станции.

В Тель-Авиве на самокатах можно увидеть номера, как на авто

По улицам перемещаются специальные автомобили, в которых доноры могут сдать кровь

Чтобы воспользоваться тележкой в гипермаркете, необходимо ввести номер ID карты — удостоверения личности

Неудивительно, что все тележки возвращают на место после совершения покупок.

Один из представителей фауны Израиля

Хамелеонов можно встретить, просто прогуливаясь по улицам.

Растущее на весу апельсиновое дерево

В Израиле тоже есть большие цветочные поля, как в Нидерландах

Посещение некоторых израильских пляжей разделено между мужчинами и женщинами по дням

Например, пляж за этой стеной по понедельникам, средам и пятницам могут посещать только мужчины, а женщины могут принимать солнечные ванны здесь по воскресеньям, вторникам и четвергам.

Ничего необычного

Просто деревья в свитерах.


На одном из пляжей Тель-Авива кто-то построил вот такой потрясающий «замок» из песка

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Жизнь   Израиль   в мире   интересно   люди   путешествие   фото   
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