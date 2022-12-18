Прогулка по Минску. Чем столица Беларуси отличается от российских городов?

14.

Цены в Минске низкие. Продукты, которые произведены в Беларуси - стоят процентов на 30% ниже чем у нас. При этом многие интересные продукты в Россию не поставляются. Так, например, чудесную сметану "Брест-Литовск" (не реклама, а лишь свои наблюдения) в России я встречал максимум 20%, а в Беларуси она везде 25%, при этом стоит сильно дешевле чем наша 20%. А вот импортные товары дороже, чем в России. Общественный транспорт дешевле чем у нас - стоимость поездки на автобусах и метро примерно одинаковая и составляет 20-25 наших рублей.



Кофе недорогой, но культура его приготовления хуже, чем у нас в Петербурге, где на каждом углу в центре хорошая кофейня.