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Прогулка по Минску. Чем столица Беларуси отличается от российских городов?

Прогулка по Минску. Чем столица Беларуси отличается от российских городов?

Автор:
18 декабря 2022 20:28
Метки: беларусь   интересно   минск   путешествие   фото   
973
16
В октябре я в первый раз в жизни съездил в Беларусь. Несмотря на то, что мне на машине ехать до Минска всего часов 9-10, я постоянно откладывал визит в эту страну. Почему? Да потому что мне всегда казалось, что я не увижу толком никаких отличий от России.
Автор Андрей Василисков.
Интересного просмотра!
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Метки: беларусь   интересно   минск   путешествие   фото   
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8  комментариев
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29k
Андрей Иванов 2 часа назад
Был недавно в Минске, мельком, правда. С одной стороны - уютно-провинциальный город, с другой - столичные навороты.
Понравился мемориал на Площади Победы.
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20k
Killgrave 15 минут назад
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41k
Мойша 46 минут назад
Был в Минске. Очень понравилось Троицкое подворье. Но плохо, что подворье на фоне агромадного дома.
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11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
"в Беларуси очень много поддержанных авто из Европы"
Так 100 км. до Варшавы....
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