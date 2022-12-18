Прогулка по Минску. Чем столица Беларуси отличается от российских городов?

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В октябре я в первый раз в жизни съездил в Беларусь. Несмотря на то, что мне на машине ехать до Минска всего часов 9-10, я постоянно откладывал визит в эту страну. Почему? Да потому что мне всегда казалось, что я не увижу толком никаких отличий от России.
Автор Андрей Василисков.
Интересного просмотра!
Автор Андрей Василисков.
Интересного просмотра!
1.
И на первый взгляд, попав в Минск может сложить ощущение, что никуда из России ты и не выезжал. Но это только на первый взгляд. Стоит начать присматриваться, как сразу понимаешь, что всё кроется в деталях. Давайте попробуем эти детали найти.
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3.
Первое впечатление - чистота. Какая-то невероятная чистота. У нас в крупных городах тоже весьма чисто, но здесь это на каком-то запредельном уровне.
За 3 дня прогулок по Минску я встретил всего одну брошенную мимо урны бутылку и то, только потому, что стал прям присматриваться. Эта бутылка меня настолько поразила, что я сразу же потопал к ней, чтобы донести её до мусорки. Может это так и работает?
За 3 дня прогулок по Минску я встретил всего одну брошенную мимо урны бутылку и то, только потому, что стал прям присматриваться. Эта бутылка меня настолько поразила, что я сразу же потопал к ней, чтобы донести её до мусорки. Может это так и работает?
5.
Второе - мне сразу же бросились в глаза казино. Их прям много, даже искать не надо - идёшь по Минску и они попадаются одно за другим. Так как у нас их давно нет - то сразу же обращаешь на них внимание.
8.
Третье - если зайти во дворы в каком-нибудь районе чуть удалённом от центра - то ощущение, что машина времени перекинула тебя лет на 20 назад. Особенно это заметно по машинам, которые там припаркованы. Что забавно, в потоке машин, которые ты встречаешь на дорогах такие раритеты практически не попадаются. Лишь тихо стоят по дворам.
Ну а вообще в Беларуси очень много поддержанных авто из Европы, особенно Фольксвагены любых моделей.
Ну а вообще в Беларуси очень много поддержанных авто из Европы, особенно Фольксвагены любых моделей.
9.
Пробки в Минске практически отсутствуют, даже в час пик передвижение по городу не доставляет никаких проблем.
10.
В центре Минска есть платная парковка. Она дешёвая (1 белорусский рубль в час, т.е. примерно 25 рублей российских), но всё равно у меня сложилось ощущение, что местные за неё не платят. Потому что периодически я встречал десятки машин подряд, на которые были прилеплены бумажки со штрафами за неоплаченную парковку. То ли штраф настолько мизерный, что за неё можно не платить, то ли я не знаю.
11.
На улицах Минска почему-то очень мало людей. Некоторые места в самом центре кажутся вообще вымершими. Я и раньше знал о том, что многие белорусы по разным причинам в последнее время уехали из страны, но когда увидел Минск своими глазами, он мне показался каким-то совсем опустевшим. Даже в метро, в котором я прокатился в самый час пик людей было совсем немного и можно было спокойно занять сидячие места. На основных магистралях народ есть, но чуть свернешь за угол - и вообще никого.
14.
Цены в Минске низкие. Продукты, которые произведены в Беларуси - стоят процентов на 30% ниже чем у нас. При этом многие интересные продукты в Россию не поставляются. Так, например, чудесную сметану "Брест-Литовск" (не реклама, а лишь свои наблюдения) в России я встречал максимум 20%, а в Беларуси она везде 25%, при этом стоит сильно дешевле чем наша 20%. А вот импортные товары дороже, чем в России. Общественный транспорт дешевле чем у нас - стоимость поездки на автобусах и метро примерно одинаковая и составляет 20-25 наших рублей.
Кофе недорогой, но культура его приготовления хуже, чем у нас в Петербурге, где на каждом углу в центре хорошая кофейня.
Кофе недорогой, но культура его приготовления хуже, чем у нас в Петербурге, где на каждом углу в центре хорошая кофейня.
15.
Виды со смотровой.
Музеи и всякая разная культурная составляющая тоже совсем недорога. Так, например, билет на подъём на смотровую площадку Минской национальной библиотеки (самая высокая обзорная площадка Минска) составляет очень адекватные 5 белорусских рублей (≈ 125 российских рублей). Театры и другие культурно-развлекальные заведения посетить стоит также очень вменяемых денег.
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Метки: беларусь интересно минск путешествие фото
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