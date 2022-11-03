18 доказательств того, что Испания — единственная страна в своём роде

Это гостеприимное государство подготовило для своих иностранных друзей не только такие развлечения, как коррида или маскарады, но и многое другое. Оказавшись в этом месте, вы поймёте, что Испания куда интереснее, чем вы читали про неё в книжках на уроках географии. И второй такой страны вы точно нигде не найдёте! Взгляните сами, какие причуды и занимательные вещицы она в себе прячет.

Кастели или «человеческие замки»