18 доказательств того, что Испания — единственная страна в своём роде

Каждая страна обладает своими особенностями и культурным богатством, способным поразить многих. Испания — не исключение.
Это гостеприимное государство подготовило для своих иностранных друзей не только такие развлечения, как коррида или маскарады, но и многое другое. Оказавшись в этом месте, вы поймёте, что Испания куда интереснее, чем вы читали про неё в книжках на уроках географии. И второй такой страны вы точно нигде не найдёте! Взгляните сами, какие причуды и занимательные вещицы она в себе прячет.
Кастели или «человеческие замки»
Castellers — захватывающий конкурс, где борются за победу сразу несколько команд. В этом поединке люди должны построить огромную и необычную конструкцию, карабкаясь друг на друга. Самые смелые и ловкие строят свои замки высотой аж с 9-этажный дом!
Пещера с огромными кристаллами в Альмерии
Местами здесь можно встретить кристаллы, достигающие двух метров. Хотя сама пещера небольшая по размерам — восемь метров в длину и два в высоту.
Рио-Тинто — река, в которой лучше не мочить свои ножки
Столь необычный цвет реки связан с тем, что в её окрестностях находится много полезных ископаемых. Как результат, в её воды попадают железо и другие тяжёлые металлы, которые растворяются и окрашивают реку в жёлто-красный цвет.
Традиционный костюм «Транга» в Арагоне
Улица Сан-Франциско, известная как «Грибная улица» (или «Улица грибов»), в центре города Аликанте
Как выглядит Пасха на юге Испании
Красивые арагонитовые «Цветы» из пещеры на острове Майорка
Жизнь под куском гранита (Сетениль-де-лас-Бодегас, Кадис)
Шалости погоды, Мадрид
В 2021 году норма снега в некоторых районах Испании побила все рекорды. Для жителей это стало настоящем шоком. Ведь им плохо известно, каково это — выйти на улицу и утонуть в сугробе.
Эта церковь в Льянере превратилась в скейтпарк
Зелёный парк в Мадриде, прогуляться по которому будет чуть сложнее, чем обычно
Крутим педали и точим ножи
Так выглядит заточка ножей в ресторане в Овьедо.
Плита? Зачем плита, если есть действующий вулкан под боком!
Испанцы любят не только вкусно покушать, но и готовить. В этом легко убедиться, если вы побываете в стране. Но, видимо, обычные кафешки местному населению наскучили, и люди решили открыть ресторан «Эль-Диабло» (в переводе означает «Дьявол»). Он находится прямо на вершине действующего вулкана, острова Лансароте, Канарские острова. Здесь вы можете отведать мясца, приготовленного прям на огне, исходящего из жерла вулкана.
Супермаркеты в Испании заботятся о заряде вашего телефона
Трамваи в Севилье имеют аккумуляторы с быстрой зарядкой, поэтому им не нужны контактные сети вдоль пути
Требуется всего 15 секунд, чтобы трамвай зарядился и снова двинулся в путь.
Виноградники, расположенные в луноподобных кратерах вулкана в Лансароте, Канарские острова
Ну и всё-таки Испания без маскарадов и карнавалов — это не Испания
А следующее фото просто обязано попасть в нашу подборку! Зря человек старался что ли? Хотя…
Ручки, на которых студент одного университета Испании старательно выписывал шпаргалки, но они безжалостно были отобраны преподавателем
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АНТИФИШКИ
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Очень интересен аспект утилизации отработанных аккумуляторов трамваев, так же интересно скорость выработки в таком режиме.
На сколько это более чистый трамвай, чем обычный или чем обычный троллейбус?