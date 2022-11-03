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18 доказательств того, что Испания — единственная страна в своём роде

18 доказательств того, что Испания — единственная страна в своём роде

Автор:
03 ноября 2022 09:43
Сообщество : Путешествия
Метки: Испания   в мире   интересно   люди   природа   путешествие   фото   
847
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Каждая страна обладает своими особенностями и культурным богатством, способным поразить многих. Испания — не исключение.

Это гостеприимное государство подготовило для своих иностранных друзей не только такие развлечения, как коррида или маскарады, но и многое другое. Оказавшись в этом месте, вы поймёте, что Испания куда интереснее, чем вы читали про неё в книжках на уроках географии. И второй такой страны вы точно нигде не найдёте! Взгляните сами, какие причуды и занимательные вещицы она в себе прячет.


Кастели или «человеческие замки»

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Castellers — захватывающий конкурс, где борются за победу сразу несколько команд. В этом поединке люди должны построить огромную и необычную конструкцию, карабкаясь друг на друга. Самые смелые и ловкие строят свои замки высотой аж с 9-этажный дом!


Пещера с огромными кристаллами в Альмерии

Местами здесь можно встретить кристаллы, достигающие двух метров. Хотя сама пещера небольшая по размерам — восемь метров в длину и два в высоту.


Рио-Тинто — река, в которой лучше не мочить свои ножки

Столь необычный цвет реки связан с тем, что в её окрестностях находится много полезных ископаемых. Как результат, в её воды попадают железо и другие тяжёлые металлы, которые растворяются и окрашивают реку в жёлто-красный цвет.


Традиционный костюм «Транга» в Арагоне


Улица Сан-Франциско, известная как «Грибная улица» (или «Улица грибов»), в центре города Аликанте


Как выглядит Пасха на юге Испании


Красивые арагонитовые «Цветы» из пещеры на острове Майорка


Жизнь под куском гранита (Сетениль-де-лас-Бодегас, Кадис)


Шалости погоды, Мадрид

В 2021 году норма снега в некоторых районах Испании побила все рекорды. Для жителей это стало настоящем шоком. Ведь им плохо известно, каково это — выйти на улицу и утонуть в сугробе.


Эта церковь в Льянере превратилась в скейтпарк


Зелёный парк в Мадриде, прогуляться по которому будет чуть сложнее, чем обычно


Крутим педали и точим ножи

Так выглядит заточка ножей в ресторане в Овьедо.


Плита? Зачем плита, если есть действующий вулкан под боком!

Испанцы любят не только вкусно покушать, но и готовить. В этом легко убедиться, если вы побываете в стране. Но, видимо, обычные кафешки местному населению наскучили, и люди решили открыть ресторан «Эль-Диабло» (в переводе означает «Дьявол»). Он находится прямо на вершине действующего вулкана, острова Лансароте, Канарские острова. Здесь вы можете отведать мясца, приготовленного прям на огне, исходящего из жерла вулкана.


Супермаркеты в Испании заботятся о заряде вашего телефона


Трамваи в Севилье имеют аккумуляторы с быстрой зарядкой, поэтому им не нужны контактные сети вдоль пути

Требуется всего 15 секунд, чтобы трамвай зарядился и снова двинулся в путь.


Виноградники, расположенные в луноподобных кратерах вулкана в Лансароте, Канарские острова


Ну и всё-таки Испания без маскарадов и карнавалов — это не Испания

А следующее фото просто обязано попасть в нашу подборку! Зря человек старался что ли? Хотя…


Ручки, на которых студент одного университета Испании старательно выписывал шпаргалки, но они безжалостно были отобраны преподавателем

Источник:

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Метки: Испания   в мире   интересно   люди   природа   путешествие   фото   
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26k
Киры4 Час назад
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50k
Хельги Час назад
Трамваи в Севилье имеют аккумуляторы с быстрой зарядкой, поэтому им не нужны контактные сети вдоль пути
Очень интересен аспект утилизации отработанных аккумуляторов трамваев, так же интересно скорость выработки в таком режиме.
На сколько это более чистый трамвай, чем обычный или чем обычный троллейбус?

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