Неожиданные находки новых владельцев старых домов

Старые дома – это довольно атмосферные места. В их стенах обитают призраки прошлого, и живет дух истории. Понятно, что после покупки дома новые владельцы стараются переделать его под себя. И в процессе сталкиваются с необычными находками. Забавными, странными и даже пугающими.
Особенно пугающе выглядит карапуз, словно пытающийся сбежать.
Кандалы с пушечным ядром использовали для ограничения передвижения узников. Но эта штука обнаружилась в подвале современного дома.
Как и уточка.
Хотя… Что-то в этом есть.
Строительством дома, унаследованного от бабушки с дедушкой автором этого фото, управлял Джон Уэйн Гейси
По совместительству преступник, известный как клоун-убийца. А это его визитка, сохранившаяся в доме.
И привела она отнюдь не в Нарнию.
Хоть и металлическое, но страшное и правдоподобное. Хорошо, что аренда только на время отпуска.
Оборудовано на чердаке.
И, похоже, что свежая могила на заднем дворе. Хочется верить, что там покоится домашний питомец, а не кто-то из прежних владельцев.
Очень похоже на мумию. Но может быть и просто кукла.
Подтверждение – доска для бесед с духами на чердаке.
Все бы ничего. Но эта улыбка…
Что это – опыты, зловещий эксперимент, исследование радиации или просто чья-то шутка?
Источник:
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