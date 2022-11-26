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Неожиданные находки новых владельцев старых домов

Неожиданные находки новых владельцев старых домов

Автор:
26 ноября 2022 20:35
Сообщество : ФотоМир
Метки: аренда   владелец   дом   интересно   находка   странно   страшно   сюрприз   фото   хозяин   
2830
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Старые дома – это довольно атмосферные места. В их стенах обитают призраки прошлого, и живет дух истории. Понятно, что после покупки дома новые владельцы стараются переделать его под себя. И в процессе сталкиваются с необычными находками. Забавными, странными и даже пугающими.

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Особенно пугающе выглядит карапуз, словно пытающийся сбежать.

Кандалы с пушечным ядром использовали для ограничения передвижения узников. Но эта штука обнаружилась в подвале современного дома.

Как и уточка.

Хотя… Что-то в этом есть.

По совместительству преступник, известный как клоун-убийца. А это его визитка, сохранившаяся в доме.

И привела она отнюдь не в Нарнию.

Хоть и металлическое, но страшное и правдоподобное. Хорошо, что аренда только на время отпуска.

Оборудовано на чердаке.

И, похоже, что свежая могила на заднем дворе. Хочется верить, что там покоится домашний питомец, а не кто-то из прежних владельцев.

Очень похоже на мумию. Но может быть и просто кукла.

Подтверждение – доска для бесед с духами на чердаке.

Все бы ничего. Но эта улыбка…

Что это – опыты, зловещий эксперимент, исследование радиации или просто чья-то шутка?

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Метки: аренда   владелец   дом   интересно   находка   странно   страшно   сюрприз   фото   хозяин   
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7  комментариев
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8k
Billi_Bons Час назад
Зачем нам знать, что американцы находят в своих домах?
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Frank Borman 8 минут назад
Если на заднем дворе/подвале не закопан криминальный труп - значит, с домом все хооршо.
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51k
Олег Полчаса назад
хорошо, что не ионосферные и не стратосферные фото! кг/ам.
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1k
Lexx Полчаса назад
Химзащита от радиации не спасёт. Там совершенно другой костюм.
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Rom 38 минут назад
Все эти фото за последний месяц раз третий уже.....
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