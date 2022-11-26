Неожиданные находки новых владельцев старых домов

Старые дома – это довольно атмосферные места. В их стенах обитают призраки прошлого, и живет дух истории. Понятно, что после покупки дома новые владельцы стараются переделать его под себя. И в процессе сталкиваются с необычными находками. Забавными, странными и даже пугающими.