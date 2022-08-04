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Горячий тур у извергающегося вулкана: в Исландии проснувшийся вулкан стал достопримечательностью

Горячий тур у извергающегося вулкана: в Исландии проснувшийся вулкан стал достопримечательностью

Автор:
04 августа 2022 20:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Рейкьявик   вулкан   извержение   интересно   исландия   лава   опасность   туристы   фото   
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Человечество за последние несколько лет настолько привыкло к катаклизмам, что если где-то произойдет взрыв ядерного реактора, для многих это окажется будничным и обычным понедельником.

А если серьезно, то вот вам более наглядный пример, подтверждающий мысль о том, что люди после всемирной пандемии мало чего боятся.

В Исландии впервые за 6 тысяч лет началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, который находится в 50 километрах от Рейкьявика и в 16 километрах от международного аэропорта.

Судя по фото, сейчас вулкан ведет себя довольно агрессивно. Местные метеорологические службы предупреждают сограждан и туристов об опасности, но их рекомендации все успешно игнорируют.

Люди устраивают фотосессии вблизи горячей лавы, а кое-то даже жарит на ней сосиски для хот-дога.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Рейкьявик   вулкан   извержение   интересно   исландия   лава   опасность   туристы   фото   
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2  комментария
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Lexx Полчаса назад
При извержении вулкана, вылетает куча всевозможных газов. В том числе и ядовитых, не имеющих запаха. Я бы не советовал там "вблизи прогуливаться".
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Росомаха 21 минуту назад
Хлеба и зрелищ! Человечество уже проходило этот урок... не дошло...
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Александр Невский
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