Горячий тур у извергающегося вулкана: в Исландии проснувшийся вулкан стал достопримечательностью

Человечество за последние несколько лет настолько привыкло к катаклизмам, что если где-то произойдет взрыв ядерного реактора, для многих это окажется будничным и обычным понедельником.
А если серьезно, то вот вам более наглядный пример, подтверждающий мысль о том, что люди после всемирной пандемии мало чего боятся.
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В Исландии впервые за 6 тысяч лет началось извержение вулкана Фаградальсфьядль, который находится в 50 километрах от Рейкьявика и в 16 километрах от международного аэропорта.
Судя по фото, сейчас вулкан ведет себя довольно агрессивно. Местные метеорологические службы предупреждают сограждан и туристов об опасности, но их рекомендации все успешно игнорируют.
Люди устраивают фотосессии вблизи горячей лавы, а кое-то даже жарит на ней сосиски для хот-дога.
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АНТИФИШКИ
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