Профессиональная уборщица путешествует по миру и наводит чистоту бесплатно

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У всех есть свой пунктик. Например, 30-летняя Аури Катарина из Финляндии помешана на чистоте. Что интересно, не на чистоте в своем доме, а на том, чтобы наводить порядок в домах других людей. Она так это любит, что бросила работу в клининговой компании и отправилась бесплатно чистить "авгиевы конюшни" по всему миру.
Для большинства из нас грязный дом — это кошмар, но для Аури это ее мечта.
Летом 2021 года она уволилась с работы в клининговой компании, чтобы заняться бесплатной уборкой чужих домов. По словам женщины, она получает истинное наслаждение, когда приезжает в захламленные и грязные дома и помогает людям навести там порядок.
Началось всё с того, что однажды она решила помочь одинокой матери убраться в доме и прямо "заболела" этим. Она также вела видеоблог, где рассказывала про уборку и давала полезные советы про моющие средства и прочие хитрости профессиональных клинеров.
В итоге ее блог стал таким популярным, что пришли рекламодатели, и нужда ходить на работу отпала. Блог приносит ей доход, позволяющий ездить по миру и наводить чистоту везде, куда ее позовут. Аури никогда не берет с клиентов ни копейки.
Летом 2021 года она уволилась с работы в клининговой компании, чтобы заняться бесплатной уборкой чужих домов. По словам женщины, она получает истинное наслаждение, когда приезжает в захламленные и грязные дома и помогает людям навести там порядок.
Началось всё с того, что однажды она решила помочь одинокой матери убраться в доме и прямо "заболела" этим. Она также вела видеоблог, где рассказывала про уборку и давала полезные советы про моющие средства и прочие хитрости профессиональных клинеров.
В итоге ее блог стал таким популярным, что пришли рекламодатели, и нужда ходить на работу отпала. Блог приносит ей доход, позволяющий ездить по миру и наводить чистоту везде, куда ее позовут. Аури никогда не берет с клиентов ни копейки.
У нее уже были клиенты и в Великобритании, и в США, и в других странах. Желающих много, но Аури выбирает только самые сложные случаи, самые грязные дома - в таких обычно живут самые нуждающиеся люди.
Видеоблог Аури в TikTok собрал уже огромное количество подписчиков — 7,8 миллиона человек.
«Я убираю только бесплатно — вы не можете купить мои услуги, и я никогда не буду брать плату за уборку своего дома, —говорит Аури. — Моя мечта — убирать бесплатно по всему миру и помогать людям, делая то, что я очень люблю».
Видеоблог Аури в TikTok собрал уже огромное количество подписчиков — 7,8 миллиона человек.
«Я убираю только бесплатно — вы не можете купить мои услуги, и я никогда не буду брать плату за уборку своего дома, —говорит Аури. — Моя мечта — убирать бесплатно по всему миру и помогать людям, делая то, что я очень люблю».
Аури рассказала о том, с чего началась вся эта затея: «Мне всегда нравилось убираться, и два года назад я начала публиковать в Интернете видео о том, как я делаю уборку у себя дома или у друзей. Однажды пришла одна женщина и попросила меня о помощи. Она не справлялась. У нее было трое детей, а ее муж только что покончил с собой, так что ей было очень тяжело. Меня очень тронула ее история и я захотела помочь ей. Я поехала на выходных и два дня убирала ее дом. В конце она плакала, а ее дети обнимали меня и благодарили. Это было самое лучшее чувство на свете. Я видела, как преобразилось их жилье и то, как они были счастливы».
С тех пор Аури начала отвечать на запросы на уборку в социальных сетях и убирала три дома бесплатно в месяц, продолжая при этом работать полный рабочий день.
Теперь ее спонсирует Scrub Daddy, бренд чистящих губок, который покрывает ее расходы на уборку. Но где-то в течение полугода она тратила собственные средства как на дорогу, так и на инвентарь, в среднем около 300 евро за визит.
Прошлым летом Аури смогла бросить свою работу, чтобы сосредоточиться на бесплатной уборке домов и создании контента для своих каналов в социальных сетях.
Теперь ее спонсирует Scrub Daddy, бренд чистящих губок, который покрывает ее расходы на уборку. Но где-то в течение полугода она тратила собственные средства как на дорогу, так и на инвентарь, в среднем около 300 евро за визит.
Прошлым летом Аури смогла бросить свою работу, чтобы сосредоточиться на бесплатной уборке домов и создании контента для своих каналов в социальных сетях.
«Когда я вхожу, я всегда начинаю с того, что выношу весь мусор и убираю все поверхности, — рассказывает Аури. — Уборку начинаю с коридора, чтобы можно было пройти дальше. Но вообще неважно, с чего начинать, просто начните!
Мой самый любимый секрет — использовать пищевую пленку. Это просто волшебство. Если у вас грязная плита, нанесите на нее средство для духовки и пищевую пленку, подождите ночь, и пятна растают. То же самое касается внутренности вашей духовки.
Многие спрашивают, какое средство лучше всего использовать против известкового налета в ванной. На самом деле самое главное — это прочный инструмент, такой как скребок и металлическая мочалка. А еще я мою туалет и душ только средством для мытья посуды — это лучший продукт на свете. Он удаляет жир, а в душе у вас, конечно, остается жир с тела, который неплохо было бы отмыть.
Еще одно место, где меньше значит больше, — это домашние офисы людей, поскольку я знаю, что многие люди сейчас работают из дома. Все, что вам нужно от пыли, — это салфетка из микрофибры и вода, она удаляет 99% всей грязи, вам не нужны никакие другие средства».
Мой самый любимый секрет — использовать пищевую пленку. Это просто волшебство. Если у вас грязная плита, нанесите на нее средство для духовки и пищевую пленку, подождите ночь, и пятна растают. То же самое касается внутренности вашей духовки.
Многие спрашивают, какое средство лучше всего использовать против известкового налета в ванной. На самом деле самое главное — это прочный инструмент, такой как скребок и металлическая мочалка. А еще я мою туалет и душ только средством для мытья посуды — это лучший продукт на свете. Он удаляет жир, а в душе у вас, конечно, остается жир с тела, который неплохо было бы отмыть.
Еще одно место, где меньше значит больше, — это домашние офисы людей, поскольку я знаю, что многие люди сейчас работают из дома. Все, что вам нужно от пыли, — это салфетка из микрофибры и вода, она удаляет 99% всей грязи, вам не нужны никакие другие средства».
«Для уборки я в основном использую только несколько очень простых вещей. Что касается чистящих средств, то мне больше всего нравятся уксус, средство для мытья посуды, моющая паста от Scrub Daddy и средство для чистки духовки. В качестве подручных инструментов я использую скребок, щетку для посуды, которая отлично подходит для крошечных щелей, тряпку, тряпку из микрофибры, губку для скрабирования и мочалку. Компании попытаются продать вам разные чистящие средства для каждой комнаты в вашем доме, но в этом нет необходимости».
Вот кратко лучшие советы по уборке от Аури:
Накройте чистящее средство пищевой пленкой и оставьте на ночь, чтобы удалить стойкие загрязнения.
Используйте средство для мытья посуды, чтобы как следует очистить туалет и душ.
Убирайтесь понемногу и часто — не чувствуйте себя обязанным убирать все сразу.
Первым делом необходимо вынести мусор.
Сосредоточьтесь на использовании хороших инструментов, а не модных продуктов.
Накройте чистящее средство пищевой пленкой и оставьте на ночь, чтобы удалить стойкие загрязнения.
Используйте средство для мытья посуды, чтобы как следует очистить туалет и душ.
Убирайтесь понемногу и часто — не чувствуйте себя обязанным убирать все сразу.
Первым делом необходимо вынести мусор.
Сосредоточьтесь на использовании хороших инструментов, а не модных продуктов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Популярные видеоблоггеры бытовые советы истории из жизни истории людей клининг полезные советы советы по уборке уборка хобби и увлечения
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Иными словами " все что угодно, лишь бы не идти к психиатру".
Но для хайпа самое то.
А то некоторые любят бычки с балкона бросать или пьяным за рулем гонять.