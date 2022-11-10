Профессиональная уборщица путешествует по миру и наводит чистоту бесплатно

«Когда я вхожу, я всегда начинаю с того, что выношу весь мусор и убираю все поверхности, — рассказывает Аури. — Уборку начинаю с коридора, чтобы можно было пройти дальше. Но вообще неважно, с чего начинать, просто начните!



Мой самый любимый секрет — использовать пищевую пленку. Это просто волшебство. Если у вас грязная плита, нанесите на нее средство для духовки и пищевую пленку, подождите ночь, и пятна растают. То же самое касается внутренности вашей духовки.



Многие спрашивают, какое средство лучше всего использовать против известкового налета в ванной. На самом деле самое главное — это прочный инструмент, такой как скребок и металлическая мочалка. А еще я мою туалет и душ только средством для мытья посуды — это лучший продукт на свете. Он удаляет жир, а в душе у вас, конечно, остается жир с тела, который неплохо было бы отмыть.



Еще одно место, где меньше значит больше, — это домашние офисы людей, поскольку я знаю, что многие люди сейчас работают из дома. Все, что вам нужно от пыли, — это салфетка из микрофибры и вода, она удаляет 99% всей грязи, вам не нужны никакие другие средства».