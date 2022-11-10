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Профессиональная уборщица путешествует по миру и наводит чистоту бесплатно

Профессиональная уборщица путешествует по миру и наводит чистоту бесплатно

Автор:
10 ноября 2022 17:43
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Популярные видеоблоггеры   бытовые советы   истории из жизни   истории людей   клининг   полезные советы   советы по уборке   уборка   хобби и увлечения   
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У всех есть свой пунктик. Например, 30-летняя Аури Катарина из Финляндии помешана на чистоте. Что интересно, не на чистоте в своем доме, а на том, чтобы наводить порядок в домах других людей. Она так это любит, что бросила работу в клининговой компании и отправилась бесплатно чистить "авгиевы конюшни" по всему миру.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Популярные видеоблоггеры   бытовые советы   истории из жизни   истории людей   клининг   полезные советы   советы по уборке   уборка   хобби и увлечения   
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21  комментарий
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1k
ChePaev 2 часа назад
Читал про такое, это психическое отклонение по научному называется "обсессивно-компульсивное расстройство" или ОКР, это психическое и поведенческое расстройство, при котором у человека возникают навязчивые мысли и/или он испытывает необходимость многократно выполнять определенные действия до такой степени, что это вызывает расстройство или ухудшает общую функцию. Как следует из названия расстройства, основными симптомами ОКР являются навязчивые идеи и одержимость ими.
Иными словами " все что угодно, лишь бы не идти к психиатру".
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7k
Погулять вышел Минуту назад
С этой все ясно: шизанутая
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1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 12 минут назад
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7k
GROMOZEKA 15 минут назад
Моника одобряет

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12k
кира Полчаса назад
Если это душевное расстройство у девушки, то она неплохо его сублимирует. Меня поражает другое - КАК можно жить в таком свинарнике?
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4k
Атомный Крот 38 минут назад
Судя по фото, там, в основном, мусор не у нуждающихся, а от свиней, засравших все вокруг себя.

Но для хайпа самое то.
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1k
vadyushik 41 минуту назад
т.е. своя клининговая компания за которую платят рекламщики. заголовок дерьмо
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11k
Сергей 46 минут назад
У меня, она-б умерла. Я два года один живу...
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84
Сандер Сергей Полчаса назад
Вы хотите сказать,что являетесь свиньей,которая ни в состоянии убраться за собой?
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730
гоша гога 58 минут назад
Симпатичная женщина, но с мозгами у неё видать конкретная проблема.
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1k
Шурман Час назад
Пошел свинячить :) ей до меня ближе , 2 часа под ламаншем :) судя по тому как рот открывает она еще и шланги прочищает :)
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62k
Татьяна Юсова Час назад
Почему-то захотелось сказать: "Рот закрой, гланды простудишь"...
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28k
Владимир 2 часа назад
Так радоваться мусору..
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11k
Ivan 2 часа назад
А ко мне заедет?
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