Более 100 карпов кои пали жертвой прожорливого нарушителя границ

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68-летний житель Великобритании давно увлекается разведением японских декоративных карпов. У него на участке было два чудесных прудика, и в общей сложности более 100 карпов кои. Но недавно этой идиллии пришёл конец.
Киран Маккарти, учитель на пенсии, рассказал, что уже 25 лет занимается карпами кои. Это дорогие декоративные рыбы из Японии, но ему очень они нравились и он любил ухаживать за ними в специально обустроенных прудах на своем участке.
Конечно, он был в шоке, когда рыбы начали исчезать. Это происходило в течение нескольких дней. После того, как он нашел распотрошенную тушку карпа рядом с одним из его прудов, Киран понял, что во всём виновата выдра.
В Великобритании выдры — охраняемый вид и находятся под защитой закона. В 1960-х годах их поголовье было почти уничтожено из-за использования пестицидов. Но теперь выдры возвращаются, поскольку водоемы стали чище, рыбы в них больше, в общем, живи и наслаждайся.
Увы, для Кирана Маккарти и других владельцев садовых прудов возвращение выдр смерти подобно. В его случае выдра приходила охотиться каждую ночь дней пять подряд. Это привело к смерти 106 карпов кои стоимостью около 7000 фунтов стерлингов, опустошению двух прудов и абсолютному внутреннему опустошению их владельца.
Безжалостный убийца попал в кадр
Прожорливого зверька не остановила проволочная сетка, которой Киран накрыл свои пруды. Выдра все равно нашла лазейку. По словам мужчины, это не животное, а самая настоящая машина для убийства домашней рыбы.
«Я занимаюсь рыбой уже 25 лет, но никогда раньше не видел ничего подобного, — сказал Маккарти. — Я устал, зол и расстроен, но выдра делает то, что обычно делает выдра. Я потратил 140 фунтов стерлингов на проволочную сетку и провел весь день под проливным дождем, охраняя пруд на заднем дворе».
Пруд на заднем дворе - до и после
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«Я не мог поверить, что в застроенном районе мы увидим выдру. Власти сказали мне, что я должен радоваться тому, что в моем саду есть выдры. Но что-то мне не радостно. Я отгонял эту тварь фонариком каждую ночь, но однажды фонарик не сработал. Выдра просто посмотрела мне в глаза и продолжила делать свое черное дело».
Пруд на переднем дворе
Вот так увлечение, которому человек отдал 25 лет, в одночасье превратилось в ничто. Рыба погибла или заражена, пруды пришлось осушить, и восстанавливать их Киран не собирается. Он говорит, что это тяжелый труд и дорогое удовольствие. И вряд ли он сможет пройти через всё это снова. Особенно учитывая таких прожорливых гостей, как тот, что к нему наведался.
Придется найти другое хобби.
Придется найти другое хобби.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Идиот...
-Я -выдра...
-Я с бл..ми на Вы не разговариваю...
А декоративные карпы - медленные.
А начать подкармливать - соберётся всё семейство. Штук восемь-десять: пара с потомством.
У взрослой выдры - кроме человека - врагов нет.
а если ещё прибавит стоимость металической сетки, то и внукам достанется...