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Более 100 карпов кои пали жертвой прожорливого нарушителя границ

Более 100 карпов кои пали жертвой прожорливого нарушителя границ

Автор:
03 ноября 2022 16:53
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прожорливый   выдра   животные   зверек   истории из жизни   истории людей   карп кои   нападение   убийца   
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68-летний житель Великобритании давно увлекается разведением японских декоративных карпов. У него на участке было два чудесных прудика, и в общей сложности более 100 карпов кои. Но недавно этой идиллии пришёл конец.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прожорливый   выдра   животные   зверек   истории из жизни   истории людей   карп кои   нападение   убийца   
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16  комментариев
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72k
Максим Час назад
Замочил бы и всего делов.. кто бы узнал. Тот случай когда законы уже мягко говоря слишком.. Если хищник уничтожает мою собственность с хера ли я должен смотреть.
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1k
Сергей 2 минуты назад
У нас бы даже такого вопроса не возникло, хозяин в тихомолку на вилы поднял халявщика, ну или пристрелил пневматикой.
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3k
Daimos 7 минут назад
Теперь он может разводить выдр и радоваться.
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306
Liberman 22 минуты назад
Вот ему реально делать нехрен... 25 лет на лужи с карпом угробить...
Идиот...
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9k
Barachek_Obachek Полчаса назад
Споймать и выдрать
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9k
Бритва Полчаса назад
ничё, новых заведёт.
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9k
Летучий Мыш Полчаса назад
Ну пусть выдр разводит теперь)
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2k
Vadim Balabanov 48 минут назад
-Слушай, Тыдра...
-Я -выдра...
-Я с бл..ми на Вы не разговариваю...
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61k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
зато выдра сытая и довольная.
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