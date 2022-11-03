Более 100 карпов кои пали жертвой прожорливого нарушителя границ

Вот так увлечение, которому человек отдал 25 лет, в одночасье превратилось в ничто. Рыба погибла или заражена, пруды пришлось осушить, и восстанавливать их Киран не собирается. Он говорит, что это тяжелый труд и дорогое удовольствие. И вряд ли он сможет пройти через всё это снова. Особенно учитывая таких прожорливых гостей, как тот, что к нему наведался.



Придется найти другое хобби.