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Единственный житель деревни спас ее от сноса, взяв в руки краски

Единственный житель деревни спас ее от сноса, взяв в руки краски

Автор:
22 декабря 2022 14:23
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Тайвань   заброшенная деревня   интересная история   истории из жизни   истории людей   история   наивное искусство   один в поле воин   память   
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В конце 40-х годов более двух миллионов сторонников Китайской национальной партии (Гоминьдана) были вынуждены бежать на Тайвань. Правительство Тайваня построило временное жилье, которое стало для иммигрантов новым домом. Сегодня этих поселений уже почти не осталось, их давно снесли. Но есть одна заброшенная деревня с удивительной и очень яркой историей, которая существует по сей день.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Тайвань   заброшенная деревня   интересная история   истории из жизни   истории людей   история   наивное искусство   один в поле воин   память   
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1  комментарий
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likiloki 46 минут назад
Теперь вокруг него толпы туристов, приезжают, фоткают и уезжают, а он так и остался одинок. Они не заменят ему тех 1200 семей, за призраков которых он держится.
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