Единственный житель деревни спас ее от сноса, взяв в руки краски

Мысль о том, чтобы бросить дом, в котором он прожил большую часть своей жизни, стала для него шоком.



«Когда я приехал сюда, в деревне было 1200 семей, и мы все сидели и разговаривали, как одна большая семья, — рассказывает Хуан. — Но потом все разъехались или скончались, и мне стало одиноко». Ему некуда было пойти и не с кем поговорить, и он обратился к искусству, чтобы облегчить свою боль.