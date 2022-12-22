Единственный житель деревни спас ее от сноса, взяв в руки краски

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В конце 40-х годов более двух миллионов сторонников Китайской национальной партии (Гоминьдана) были вынуждены бежать на Тайвань. Правительство Тайваня построило временное жилье, которое стало для иммигрантов новым домом. Сегодня этих поселений уже почти не осталось, их давно снесли. Но есть одна заброшенная деревня с удивительной и очень яркой историей, которая существует по сей день.
Примерно 10 лет назад в этой деревне не осталось жителей. Никого, кроме 87-летнего старика по имени Хуан Юн-фу. Деревня подлежала сносу и на ее месте собирались строить несколько современных жилых домов.
Хуану предложили денежную компенсацию, но он отказался уезжать из единственного дома, который у него когда-либо был на Тайване. Вместо того, чтобы собрать вещи и переехать в другое место, он купил краски и кисти. И начал раскрашивать мир вокруг себя.
Хуану предложили денежную компенсацию, но он отказался уезжать из единственного дома, который у него когда-либо был на Тайване. Вместо того, чтобы собрать вещи и переехать в другое место, он купил краски и кисти. И начал раскрашивать мир вокруг себя.
Мысль о том, чтобы бросить дом, в котором он прожил большую часть своей жизни, стала для него шоком.
«Когда я приехал сюда, в деревне было 1200 семей, и мы все сидели и разговаривали, как одна большая семья, — рассказывает Хуан. — Но потом все разъехались или скончались, и мне стало одиноко». Ему некуда было пойти и не с кем поговорить, и он обратился к искусству, чтобы облегчить свою боль.
«Когда я приехал сюда, в деревне было 1200 семей, и мы все сидели и разговаривали, как одна большая семья, — рассказывает Хуан. — Но потом все разъехались или скончались, и мне стало одиноко». Ему некуда было пойти и не с кем поговорить, и он обратился к искусству, чтобы облегчить свою боль.
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Хуан родился в Китае и участвовал в двух войнах. После поражения Китайской национальной партии ее сторонники были вынуждены бежать. Он и еще 2 миллиона человек оказались на Тайване в таких вот наспех построенных деревушках. И то, что должно было стать временным решением, стало домом на долгие годы для многих людей.
Сначала Хуан нарисовал маленькую птичку на своем домике. За птичкой последовали кошки, люди и другие яркие рисунки и узоры.
Об удивительном художнике начала распространяться молва, и как-то в деревню приехал студент колледжа. Он сделал несколько фотографий и начал кампанию по сбору средств, чтобы спасти деревню от неминуемой гибели.
Новость не осталась незамеченной в Интернете. Хуана прозвали "Радужным дедушкой", начался сбор средств и в деревне стали появляться туристы, причем с каждым днем их становилось все больше и больше.
В итоге правительство решило не сносить деревню, ставшую уникальной достопримечательностью, и позволить Хуану сохранить единственный дом, который он знает.
Сейчас деревню регулярно посещает более 1 миллиона туристов в год. «Правительство пообещало мне, что они сохранят этот дом и эту деревню. Я был так счастлив и благодарен»,— говорит Хуан.
Вот так кисти, краски и решительность одного человека спасли целую деревню от уничтожения.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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