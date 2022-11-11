Двое друзей превратили автофургон в мобильную прачечную для бездомных

Два молодых австралийца из Брисбена решили, что пора начинать делать хорошие дела и помогать людям. У них возникла идея мобильной прачечной для бездомных. Для этой цели был куплен фургон - и работа закипела!

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20-летние жители Брисбена Лукас Пэтчетт и Николас Маркези создали некоммерческую организацию, купили фургон и оборудовали в нем мобильную прачечную для бездомных 0 Источник:

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Они точно знали, как она должна быть оборудована и как должна выглядеть. Парни не стали доверять эту работу никому и сделали все сами 0 Источник:

Начали с установки мощной электрики и обшивки стен 0 Источник:

Затем Лукас собрал прочную платформу 0 Источник:

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Пришло время рисовать. У них был только один вариант, оранжевый. Созданная ими некоммерческая организация называется Orange Sky Laundry 0 Источник:

Вот такой получился интерьер 0 Источник:

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Когда внутренняя часть фургона была завершена, пришло время установить стиральные/сушильные машины профессионального класса 0 Источник:

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Были установлены две стиральные машины с насосами для удаления сточных вод и подачи моющих средств 0 Источник:

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Также был добавлен окрашенный в оранжевый цвет буксировочный крюк, который нужен для буксировки генератора, обеспечивающего питание 0 Источник:

У друзей важная миссия. Они хотят предложить бесплатные услуги прачечной всем бездомным жителям Австралии 0 Источник: