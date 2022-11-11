Двое друзей превратили автофургон в мобильную прачечную для бездомных

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Два молодых австралийца из Брисбена решили, что пора начинать делать хорошие дела и помогать людям. У них возникла идея мобильной прачечной для бездомных. Для этой цели был куплен фургон - и работа закипела!
20-летние жители Брисбена Лукас Пэтчетт и Николас Маркези создали некоммерческую организацию, купили фургон и оборудовали в нем мобильную прачечную для бездомных
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Они точно знали, как она должна быть оборудована и как должна выглядеть. Парни не стали доверять эту работу никому и сделали все сами
Пришло время рисовать. У них был только один вариант, оранжевый. Созданная ими некоммерческая организация называется Orange Sky Laundry
Когда внутренняя часть фургона была завершена, пришло время установить стиральные/сушильные машины профессионального класса
Были установлены две стиральные машины с насосами для удаления сточных вод и подачи моющих средств
Также был добавлен окрашенный в оранжевый цвет буксировочный крюк, который нужен для буксировки генератора, обеспечивающего питание
У друзей важная миссия. Они хотят предложить бесплатные услуги прачечной всем бездомным жителям Австралии
Они работают в связке с организациями, которые развозят еду для бездомных на грузовиках. Можно и перекусить, и тут же рядом постирать свои вещи, от одеял до обуви
Лукас и Николас уже больше месяца стирают одежду бездомных на улицах Брисбена. И собираются расширяться, в идеале - организовать такие мобильные прачечные в каждом городе Австралии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Австралия Добрые дела автофургон благотворительность истории из жизни истории людей мобильная прачечная переделка авто помощь бездомным
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Не лучший вариант. Греты на них нет.
Тогда и фургон останется фургоном. Можно для других целей использовать.