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Двое друзей превратили автофургон в мобильную прачечную для бездомных

Двое друзей превратили автофургон в мобильную прачечную для бездомных

Автор:
11 ноября 2022 15:53
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Австралия   Добрые дела   автофургон   благотворительность   истории из жизни   истории людей   мобильная прачечная   переделка авто   помощь бездомным   
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Два молодых австралийца из Брисбена решили, что пора начинать делать хорошие дела и помогать людям. У них возникла идея мобильной прачечной для бездомных. Для этой цели был куплен фургон - и работа закипела!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Добрые дела   автофургон   благотворительность   истории из жизни   истории людей   мобильная прачечная   переделка авто   помощь бездомным   
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2  комментария
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36k
turyst 21 минуту назад
Хм... А слив куда? В ливнёвку?
Не лучший вариант. Греты на них нет.
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36k
turyst 19 минут назад
И да, если уж есть прицеп, то лучше всё смонтировать на нём.
Тогда и фургон останется фургоном. Можно для других целей использовать.
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