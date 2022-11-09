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25 любопытных закадровых фотографий культовых фильмов

25 любопытных закадровых фотографий культовых фильмов

Автор:
09 ноября 2022 21:50
Сообщество : Кино
Метки: Закадровые   Любопытные   закулисье   культовые   режиссеры   фильмы   фотографии   
2291
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Есть кинофильмы, которые не перестают вызывать восхищение, даже по прошествии многих лет. Фанатов интересует всё, что касается их любимых шедевров: начиная с идей режиссера для достижения идеального кадра, и заканчивая забавными происшествиями на съемочной площадке. В этом посте вы увидите интересные кадры из"закулисья" отличных фильмов.
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Источник:

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Метки: Закадровые   Любопытные   закулисье   культовые   режиссеры   фильмы   фотографии   
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3  комментария
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26k
Ego sum qui sum 2 часа назад
какой блин "Патриот" когда это "Храброе сердце"
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15k
Vital Idol 17 минут назад
дублёрша...
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4k
Квизо 2 часа назад
ПАТРИОТ!?
Хорошо что не Безумный Макс
.
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