25 любопытных закадровых фотографий культовых фильмов

Есть кинофильмы, которые не перестают вызывать восхищение, даже по прошествии многих лет. Фанатов интересует всё, что касается их любимых шедевров: начиная с идей режиссера для достижения идеального кадра, и заканчивая забавными происшествиями на съемочной площадке. В этом посте вы увидите интересные кадры из"закулисья" отличных фильмов.

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Съемка фильма "Кинг-конг" 2005 год 0 Источник:

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Майкл Дж. Фокс репетирует в фильме "Назад в будущее", 1985 год 0 Источник:

Одри Тоту "Амели" 0 Источник:

Полёт Анджелины Джоли в роли Малефисенты 0 Источник:

Чудо-женщина Галь Гадот благодарит двойника, которая выполнила ее самый сложный трюк 0 Источник:

Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет отдыхают между съемками, "Титаник" 1997 год 0 Источник:

Персонажи "Стражей Галактики" прервали съёмку ради небольшого матча 0 Источник:

Дэвид Теннант вживается в роль , фильм "Доктор Кто" 0 Источник:

Визажист брызгает Райана Рейнольдса, чтобы ему не было слишком жарко на съемках "Дэдпула" 0 Источник:

Страстный поцелуй Джека Николсона пошёл не по плану 0 Источник:

Том Круз и Эмили Блант на съемках фильма "Грань будущего" 2014 год 0 Источник:

Актёры из серии фильмов о Гарри Поттере 0 Источник:

"Алиса в стране чудес" 2010 год 0 Источник:

Роберт Инглунд в роли Фредди Крюгера, молодой Джонни Депп и другие актёры фильма "Кошмар на улице Вязов" 1984 год 0 Источник:

На съемочной площадке триллера "Птицы" Альфреда Хичкока, 1963 год 0 Источник:

Мел Гибсон "Патриот" 2000 год 0 Источник:

Магия цифровых технологий, ”Аватар", 2009 год 0 Источник:

Бенедикт Камбербэтч в роли дракона Смауга в “Хоббите – пустошь Смауга " 2013 год 0 Источник: