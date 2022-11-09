25 любопытных закадровых фотографий культовых фильмов

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Есть кинофильмы, которые не перестают вызывать восхищение, даже по прошествии многих лет. Фанатов интересует всё, что касается их любимых шедевров: начиная с идей режиссера для достижения идеального кадра, и заканчивая забавными происшествиями на съемочной площадке. В этом посте вы увидите интересные кадры из"закулисья" отличных фильмов.
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Роберт Инглунд в роли Фредди Крюгера, молодой Джонни Депп и другие актёры фильма "Кошмар на улице Вязов" 1984 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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