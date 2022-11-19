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17 увлекательных фотографий, которые поразят даже самых заядлых скептиков

17 увлекательных фотографий, которые поразят даже самых заядлых скептиков

Автор:
19 ноября 2022 23:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Любопытные   Поразят   Скептиков   впечатляющие   увлекательные   фотографии   чудеса   
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Величественные и впечатляющие творения, художественные и любопытные дары Земли, всё это находится рядом, но у нас не всегда есть возможность это увидеть. В этом посте собраны впечатляющие изображения потрясающих чудес мира.

Источник:

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Метки: Любопытные   Поразят   Скептиков   впечатляющие   увлекательные   фотографии   чудеса   
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7  комментариев
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231
Тамара Витальевна Полчаса назад
Вот это тортик. Интересно,а его съели или под колпак и в музей? И,если его ели,то сколько времени? И сколько людей?
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4k
dampfer 17 минут назад
Видимо человек рядом с элементарной частицей из 1930 года
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
дебильный перепост и дедильных не наших ресурсов. Минус. Особенно минус за то, что за менее минуту от появления поста уже 24 плюса. Лайкодрочер детктедет :)
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