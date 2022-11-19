17 увлекательных фотографий, которые поразят даже самых заядлых скептиков

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Величественные и впечатляющие творения, художественные и любопытные дары Земли, всё это находится рядом, но у нас не всегда есть возможность это увидеть. В этом посте собраны впечатляющие изображения потрясающих чудес мира.
Произведение искусства, внутри которого кажется скрыто ещё одно измерение
Солнечная буря вызвала временную трещину в магнитном поле Земли и вызвала это редкое розовое полярное сияние
Наскальные рисунки в Майн-Бэй в Новой Зеландии выглядят так, как будто они взяты из фильма об Индиане Джонсе
Радужный обсидиан из округа Лейк, штат Орегон. Он был образован пузырьками газа, застрявшими в остывающей лаве, уникален своим волнистым переливающимся блеском
Эффект Коппа-Этчеллса - это яркое кольцо или диск, которые иногда образуются винтокрылыми самолетами при работе в условиях пустыни
Яйцо Фаберже - последний подарок царя Николая II его матери императрице Марии Федоровне на Пасху 1901 года
Источник:
АНТИФИШКИ
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