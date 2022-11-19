17 увлекательных фотографий, которые поразят даже самых заядлых скептиков

Величественные и впечатляющие творения, художественные и любопытные дары Земли, всё это находится рядом, но у нас не всегда есть возможность это увидеть. В этом посте собраны впечатляющие изображения потрясающих чудес мира.

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Гиперреалистичная художественная выставка океанских волн 0 Источник:

Нашествие крабов в Австралии 0 Источник:

Эрозия вызвала это естественное скальное образование 0 Источник:

Произведение искусства, внутри которого кажется скрыто ещё одно измерение

Потрясающий чёрный Морозник геллеборус 0 Источник:

Солнечная буря вызвала временную трещину в магнитном поле Земли и вызвала это редкое розовое полярное сияние 0 Источник:

Наскальные рисунки в Майн-Бэй в Новой Зеландии выглядят так, как будто они взяты из фильма об Индиане Джонсе 0 Источник:

Внутри заброшенного ускорителя элементарных частиц, построенного в 1930 году 0 Источник:

Радужный обсидиан из округа Лейк, штат Орегон. Он был образован пузырьками газа, застрявшими в остывающей лаве, уникален своим волнистым переливающимся блеском 0 Источник:

Эффект Коппа-Этчеллса - это яркое кольцо или диск, которые иногда образуются винтокрылыми самолетами при работе в условиях пустыни 0 Источник:

Осьминог, вырезанный из одного ствола красного дерева 0 Источник:

Апельсиновая роща в Израиле 0 Источник:

Яйцо Фаберже - последний подарок царя Николая II его матери императрице Марии Федоровне на Пасху 1901 года 0 Источник:

Это коронованная медуза, красивый и безобидный вид 0 Источник:

Невероятный свадебный торт Рената Агзамова 0 Источник:

Отель Марина Бэй Сэндс, Сингапур 0 Источник: