20 занимательных фотографий любопытных редкостей

В мире каждую секунду происходит что-то интересное и захватывающее, и конечно невозможно уследить за всем на свете. В этом посте вы увидите познавательные изображения удивительных вещей.

0

Сады у залива в Сингапуре 0 Источник:

×

×

Последние известные боевые доспехи слонов 0 Источник:

Гора Рорайма, Южная Америка, одно из самых захватывающих и старейших географических образований в мире 0 Источник:

Точная копия оружие ацтеков, называемое макуауитль. Острый обсидиан по краям мог легко отрубить голову не только человеку, но и лошади 0 Источник:

Скелет зеленого древесного питона 0 Источник:

Животное, которое укусило акулу, гораздо превосходит её по размеру 0 Источник:

Реконструкция с помощью искусственного интеллекта лица фараона Рамсеса II (1303-1213 гг. до н. э.) 0 Источник:

Пожарный велосипед 1905 года выпуска 0 Источник:

Невероятный и редкий опаловый "ананас", состоящий из опалового осадка, этот великолепный драгоценный камень встречается только на скалах вокруг Нового Южного Уэльса, Австралия 0 Источник:

Метеоритный шторм в 1833 году наполнил небо более чем 72 000 метеоров в час 0 Источник:

Кристалл, образованный в раковине улитки 0 Источник:

Это не листья, дерево полностью занято попугаями 0 Источник:

Шибам Хадрамаут, город в Йемене с 5-11-этажными небоскребами из глиняного кирпича, некоторые из которых построены в 1500 году. В основном это жилые дома 0 Источник:

Витражная лестница, расположенная в Канагаве, Япония 0 Источник:

Том Нойтуна, австралийский абориген, впервые использует свой недавно установленный телефон. Это был 1980 год, и фотография была сделана Пенни Твиди 0 Источник:

Череп Arsinoitherium zitteli, дальнего родственника слонов, из позднего эоцена Африки 0 Источник:

Cosmoderus femoralis - это разновидность бронированного сверчка, обитающего в Камеруне 0 Источник:

Скальный мемориал Свами Вивекананды, Индия 0 Источник: