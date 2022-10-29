20 занимательных фотографий любопытных редкостей

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В мире каждую секунду происходит что-то интересное и захватывающее, и конечно невозможно уследить за всем на свете. В этом посте вы увидите познавательные изображения удивительных вещей.
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Гора Рорайма, Южная Америка, одно из самых захватывающих и старейших географических образований в мире
Точная копия оружие ацтеков, называемое макуауитль. Острый обсидиан по краям мог легко отрубить голову не только человеку, но и лошади
Реконструкция с помощью искусственного интеллекта лица фараона Рамсеса II (1303-1213 гг. до н. э.)
Невероятный и редкий опаловый "ананас", состоящий из опалового осадка, этот великолепный драгоценный камень встречается только на скалах вокруг Нового Южного Уэльса, Австралия
Шибам Хадрамаут, город в Йемене с 5-11-этажными небоскребами из глиняного кирпича, некоторые из которых построены в 1500 году. В основном это жилые дома
Том Нойтуна, австралийский абориген, впервые использует свой недавно установленный телефон. Это был 1980 год, и фотография была сделана Пенни Твиди
Источник:
АНТИФИШКИ
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