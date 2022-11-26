17 интересных фотографий любопытных вещей

Мы проводим слишком много времени на работе и в хлопотах, и поэтому легко забываем, сколько удивительного и невероятного нас окружает. В этом посте вы увидите завораживающие фотографии необычных вещей и мест, которыми поделились пользователи сети.

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Это номера, построенные из транспортных контейнеров для посетителей чемпионата мира по футболу, Катар 0 Источник:

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Правая ступня Святого Петра в Ватикане после многих лет, когда к нему прикасались прихожане 0 Источник:

Пирамида Теотиуакана в Мехико. В 1900 году её считали обычной горой, пока не начали раскопки и расчистку 0 Источник:

Самурайский шлем, изготовленный известным японским ювелиром Миочином Нобуи, 1525 год 0 Источник:

Это древнее граффити: “Я посетил и мне не понравилось ничего, кроме саркофага!” и “Я не могу читать иероглифы”. Греческие туристы оставили надпись на египетской гробнице Рамсеса V более 2000 лет назад 0 Источник:

Фарфоровый букет цветов Центр Флореса, Фабрика Буэн Ретиро, изготовленный между 1760 и 1784 годами. Национальный археологический музей, Мадрид 0 Источник:

Внутри этого моллюска выросла небольшая колония растений 0 Источник:

2300–летняя древнегреческая колонна со вставленным в нее мраморным лицом – Праксий подарил ее богу медицины Асклепию за исцеление его жены, у которой болели глаза 0 Источник:

Книжный магазин в индийском штате Керала, построенный в форме книжной полки 0 Источник:

Самая большая жемчужина в мире, найдена на Филиппинах 0 Источник:

Самка земляного тигрового тарантула, замеченная в Малайзии 0 Источник:

Храм Ранакпур в Раджастане, Индия 0 Источник:

"Целующиеся" скалы, Швейцария 0 Источник:

Африканская водоросль 0 Источник:

Соляные шахты в Величке, Польша. Они уходят в глубь земли более, чем на 300 метров 0 Источник:

Всё сказочное убранство сделано из каменной соли 0 Источник:

Храм Ранакпур в Раджастане, Индия 0 Источник: