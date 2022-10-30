23 интересных фотографий из Египта, которые покажут его скрытую сторону

1899
24
Каждый знает, что Египет - одна из старейших стран мира. Она существует примерно с 3150 г. до н. э. и является домом для Великих пирамид Гизы, первого чуда света всех времен. Но есть и другая сторона этой загадочной страны - это её жители. В этом посте вы увидите любопытные фотографии, которые вряд ли попадут в туристические путеводители.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Комп графика. Автор - https://stock.adobe.com/contributor/201424578/anton-balazhhttps://stock.adobe.com/contributor/201424578/anton-balazh
Так вот, больше всего порадовал комментарий - в этом городе указанную сумму вы будете платить за возможность безопасно сесть своей жопой на чистый толчок. А золотые ручки - это просто бесплатный бонус к такой роскоши.