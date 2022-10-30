23 интересных фотографий из Египта, которые покажут его скрытую сторону

Каждый знает, что Египет - одна из старейших стран мира. Она существует примерно с 3150 г. до н. э. и является домом для Великих пирамид Гизы, первого чуда света всех времен. Но есть и другая сторона этой загадочной страны - это её жители. В этом посте вы увидите любопытные фотографии, которые вряд ли попадут в туристические путеводители.

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Горячая плитка обжигает собачьи лапы 0 Источник:

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Египетский персонал, разблокировавший судно Ever Given в Суэцком канале 0 Источник:

Обычный день в Египте 0 Источник:

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К кошкам здесь относятся с почтением 0 Источник:

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Вкус жизни 0 Источник:

Красивое дерево в центре Каира 0 Источник:

Специальные автомобили перевозят саркофаги фараонов из старого музея в новый 0 Источник:

На дорогах Египта можно встретить ещё и не такое 0 Источник:

Нубийские дома в Египте 0 Источник:

Коротко о климате в Египте 0 Источник:

Трансформеры в Каире? 0 Источник:

Здесь есть велосипедные дорожки, но они для чего угодно, только не для велосипедов 0 Источник:

Закат из моего номера в 2020 году 0 Источник:

Красное море из космоса 0 Источник:

Прекрасный день! 0 Источник:

Потрясающе сохранившаяся находка археологов. Как-будто её сделали вчера 0 Источник:

Мой египетский сосед дал мне немного домашней еды, и это очень вкусно! 0 Источник:

Александрийское море после карантина 0 Источник:

Эль-Минья, Египет 0 Источник:

Мечеть Басуна в Сохаге. Лауреат архитектурных премий 0 Источник: