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23 интересных фотографий из Египта, которые покажут его скрытую сторону

23 интересных фотографий из Египта, которые покажут его скрытую сторону

Автор:
30 октября 2022 21:13
Сообщество : Путешествия
Метки: Загадочные   Любопытные   Скрытая   Сторона   Туристические   египет   фотографии   
1899
24
Каждый знает, что Египет - одна из старейших стран мира. Она существует примерно с 3150 г. до н. э. и является домом для Великих пирамид Гизы, первого чуда света всех времен. Но есть и другая сторона этой загадочной страны - это её жители. В этом посте вы увидите любопытные фотографии, которые вряд ли попадут в туристические путеводители.
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Источник:

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Метки: Загадочные   Любопытные   Скрытая   Сторона   Туристические   египет   фотографии   
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4  комментария
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622
ManA108 Полчаса назад
Спасибо!За прекрасный обзор!Дядьку в холодильнике очень понимаю,был в Индии в мае месяце,тоже хотелось в холодильник залезть.
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10k
Владимир 11 минут назад
>> Красное море из космоса
Комп графика. Автор - https://stock.adobe.com/contributor/201424578/anton-balazhhttps://stock.adobe.com/contributor/201424578/anton-balazh
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146
vlad 12 минут назад
Читал как-то статью про крайне дорогой пятизвездочный отель в Каире, со стоимостью проживания от $2-3k в сутки. Типа какой он роскошный, какие там золотые дверные ручки и роскошные интерьеры.

Так вот, больше всего порадовал комментарий - в этом городе указанную сумму вы будете платить за возможность безопасно сесть своей жопой на чистый толчок. А золотые ручки - это просто бесплатный бонус к такой роскоши.
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51
twincam 14 минут назад
круть
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