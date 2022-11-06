Как издевались и что заставляли делать актеров именитые режиссеры во время съемок

Квентин Тарантино во время съемок сцены с удушением для "Бесславных ублюдков" так увлекся, что чуть не задушил Диану Крюгер. Ему было нужно, чтобы все было реалистично. Тогда он спросил актрису, может ли он душить ее до того момента, пока она не потеряет сознание. Актриса неохотно пошла на этот шаг.