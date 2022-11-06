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Как издевались и что заставляли делать актеров именитые режиссеры во время съемок

Как издевались и что заставляли делать актеров именитые режиссеры во время съемок

Автор:
06 ноября 2022 14:32
Сообщество : Кино
Метки: актеры   во время съемок   голливуд   звзеды   режиссеры   секреты съемок   странные режиссеры   фильмы   
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Во время съемок фильмов и сериалов происходит множество вещей, скрытых от глаз зрителей. Ради крутого кадра и сильной картины режиссеры идут на такое, в чем стыдно признаваться. Но мы все-таки решили выяснить самые нелепые и странные уловки и поступки, к которым прибегали гениальные люди.

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Во время съемок фильма "Птицы" Альфред Хичкок хотел видеть на лице актрисы Типпи Хедрен испуг. Потому он просил ассистентов кидать в нее живых голубей, ворон и дроздов. В итоге во время эпизода актриса боялась по-настоящему, а не играла. Вообще его методы обсуждают до сих пор: как-то он пристегнул наручниками актеров из "39 ступеней" Робера Доната и Мэдлин Кэрролл друг к другу ради сцены, и они так сидели больше 18 часов прежде, чем закончилась съемка.


Актеры, работавшие с Дэвидом Финчером, признавались, что режиссер одержим большим количеством дублей. Если кому-то достаточно 10, то Дэвид переснимает раз по 30. А еще во время съемках фильма "Зодиак" Финчер запрещал Роберту Дауни-младшему ходить в туалет, чтобы он не отрывался от работы. В знак протеста актер стал расставлять по площадке кувшины с собственной мочой.

Многие актеры отказываются работать с Майклом Бэйем, потому что режиссер все время кричит. Когда с ним спорят, он просит заткнуться. В грубой форме. Во время съемок фильма "Армагеддон" он заставил Бена Аффлека переделать зубы, потому что они выглядели не героически на его взгляд. В итоге Бен вернулся на съемочную площадку после стоматолога.

Еще один режиссер, который не ласков с актерами - это Ларс фон Триер. Во время съемок фильма "Доггвиль" он довел Николь Кидман до нервного срыва. Ее предупреждали другие актрисы, что стоит отказаться от роли перед началом съемок. Режиссер постоянно угрожал, что свяжет и выпорет Николь. После этого она зареклась работать с ним.


Роман Полански, чтобы заставить актеров вжиться в роли во время работы над картиной "Макбет", заставлял их есть бананы на завтрак и постоянно обзывал обезьянами. Как-то он схватил актрису Фэй Данауэй за волосы с такой силой, что вырвал клок.

Энн Хэтэуэй рассказала про одну особенность режиссера Кристофера Нолана. По словам актрисы, на съемочной площадке нет стульев. То есть возможности присесть у актеров нет. Нолан, якобы, предполагает, что если есть стулья, значит, люди сидят и не работают, потому не соблазняет никого на отдых.

Для того, чтобы увидеть тот результат, который был нужен, Стэнли Кубрик во время съемок фильма "Сияние" подговорил ассистентов и других актеров не симпатизировать актрису Шелли Дюваль. Режиссеру было необходимо, чтобы она постоянно испытывала стресс. Также он был все время ей недоволен. Нарочно. После этого ей пришлось обратиться к психотерапевту за помощью.


Еще один режиссер, не отличающийся хорошими манерами по отношению к актерам - Дэвид Оуэн Расселл. Во время съемок фильма "Афера по-американски" он всегда был груб с Эми Адамс. Она призналась, что плакала в конце каждого дня. Даже журналист, присутствовавший на съемках, написал открытое письмо генеральному директору "Sony Pictures Entertainment" Майклу Линтону, где рассказал о злоупотреблении со стороны режиссера.



Квентин Тарантино во время съемок сцены с удушением для "Бесславных ублюдков" так увлекся, что чуть не задушил Диану Крюгер. Ему было нужно, чтобы все было реалистично. Тогда он спросил актрису, может ли он душить ее до того момента, пока она не потеряет сознание. Актриса неохотно пошла на этот шаг.



Во время съемок "Титаника" Кейт Уинслет чуть не утонула. Режиссер Джеймс Кэмерон хотел увидеть настоящий страх в глазах актрисы, потому не вытаскивал ее из воды до тех пор, пока не получил нужный результат. Хотя стоило бы уже звонить в больницу, ведь актриса могла захлбенуться.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   во время съемок   голливуд   звзеды   режиссеры   секреты съемок   странные режиссеры   фильмы   
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17  комментариев
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10k
insaider Час назад
Звягинцев Серебрякова на съемках Левиафана допоил до белки и насиловал в жопу,иначе не объяснить его поведение в фильме.
Ссылка youtu.be
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9k
Sapsan 14 минут назад
Во время съёмок фильма «Неотправленное письмо» Михаила Калатозова, Василий Ливанов сорвал голос и простудил горло (по решению Калатозова он озвучивал роль на улице на сильном ветре и морозе в 40 градусов), вследствие чего его голос навсегда приобрел знаменитый хрипловатый тембр.
А Смоктуновский чуть не прихватил пневмонию

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2k
веселый просто Полчаса назад
А почему нет Пола Верховена, который заставил бедную Шерон Стоун сняться без трусов в "Основном инстинкте"
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9k
Maddy8 Полчаса назад
А сколько им за это заплатили?
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4k
alex 45 минут назад
Брехняяяя
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6k
Алекс Крайчек Час назад
Да-да. Чуть не утонула....

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3k
Старичок Час назад
и ни одного судебного разбирательства, удивительно даже.
кто то свистит не по-детски.
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Спелая кукурузинка

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